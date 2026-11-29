Doğanın Kanunu Final Yapınca Yeni Projeye Geçen Alperen Duymaz'ın Dizisi Belli Oldu
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Doğanın Kanunu'nun finaliyle ekrandan uzaklaşan Alperen Duymaz, Sana Doğru adlı yeni bir diziyle geri dönüyor. Dizinin yapımını Sefirin Kızı ve Kardeşlerim'in arkasındaki NGM üstleniyor, yapımcısı Nazlı Heptürk. İlk bilgilere göre yönetmen koltuğunda Serkan Birinci, senaryoda ise Gül Abus Semerci var. Dizinin kanalı ve partner bilgisi henüz açıklanmadı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Alperen Duymaz, Doğanın Kanunu'nun ardından yeni bir ana akım diziyle ekranlara geri dönüyor
Sana Doğru'nun yapımını Sefirin Kızı ve Kardeşlerim'in arkasındaki NGM üstleniyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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