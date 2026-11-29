Dizinin yapımı, Sefirin Kızı ve Kardeşlerim gibi uzun soluklu dizilere imza atan NGM'den. Yapımcı koltuğunda ise Nazlı Heptürk oturuyor.

İlk bilgilere göre dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstlenecek. Kardeşlerim ve Çocuk dizilerini yöneten Birinci, Kardeşlerim'de de NGM ile çalışmıştı.

Senaryoyu ise yine ilk bilgilere göre Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kara Ekmek ve Kardeşlerim gibi dizilerin senaristi olan Semerci, Serkan Birinci ile 2025'te atv'de yayınlanan Kardelenler'de de aynı projede yer almıştı.

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