Doğanın Kanunu Oyuncusu Dizi Final Yapınca Yörük Kızı Kadrosuna Katıldı
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TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yaz sezonunda Doğanın Kanunu'yla izleyicinin karşısına çıkan Lara Aslan, dizisinin ekrana veda etmesinin ardından yeni projesini belirledi. Peki genç oyuncu Yörük Kızı'nda hangi karaktere hayat verecek?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Lara Aslan, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Güneş'in kuzeni Alya olacak.
Lara Aslan, 13. bölümde final yapan Doğanın Kanunu'nda Alperen Duymaz'ın kardeşi Hediye'yi canlandırmıştı.
Yörük Kızı'nın 6 Kasım'da sete çıkması planlanıyor, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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