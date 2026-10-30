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Doğanın Kanunu Oyuncusu Dizi Final Yapınca Yörük Kızı Kadrosuna Katıldı

Doğanın Kanunu Oyuncusu Dizi Final Yapınca Yörük Kızı Kadrosuna Katıldı

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 21:16
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TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Yörük Kızı'nın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yaz sezonunda Doğanın Kanunu'yla izleyicinin karşısına çıkan Lara Aslan, dizisinin ekrana veda etmesinin ardından yeni projesini belirledi. Peki genç oyuncu Yörük Kızı'nda hangi karaktere hayat verecek?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Lara Aslan, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Güneş'in kuzeni Alya olacak.

Lara Aslan, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Güneş'in kuzeni Alya olacak.

Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı Yörük Kızı'nda oyuncu görüşmeleri sürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya katılan son isim Lara Aslan oldu.

Genç oyuncu, dizide Güneş'in kuzeni Alya karakterini canlandıracak. Güneş rolünde Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş yer alıyor. Alya'nın hikâyedeki yeri ve Güneş'le ilişkisine dair ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

Lara Aslan, 13. bölümde final yapan Doğanın Kanunu'nda Alperen Duymaz'ın kardeşi Hediye'yi canlandırmıştı.

Lara Aslan, 13. bölümde final yapan Doğanın Kanunu'nda Alperen Duymaz'ın kardeşi Hediye'yi canlandırmıştı.

Lara Aslan'ı izleyiciler en son Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu'nda gördü. Genç oyuncu, Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı romantik komedide, abisi Yaman'a çok düşkün olan Hediye'ye hayat vermişti.

Star TV'nin yaz dizisi olarak ekrana gelen Doğanın Kanunu, güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde yaşanan düşüşün ardından 2 Eylül'de yayınlanan 13. bölümüyle final yapmıştı.

Yörük Kızı'nın 6 Kasım'da sete çıkması planlanıyor, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Yörük Kızı'nın 6 Kasım'da sete çıkması planlanıyor, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor.

Dizinin çekim takvimi de netleşmeye başladı. Aktarılan bilgilere göre projenin 6 Kasım'da sete çıkması planlanıyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizi, bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılıyor.

Hikâye, Toroslar'da göçebe hayat süren bir Yörük ailesinin kızı Güneş'in üniversite sınavında Türkiye birincisi olmasıyla başlıyor. Aile, kızları için İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınıyor ve hayatları tamamen değişiyor.

Güneş'le başrolü paylaşacak Kaan karakterinde Kardeşlerim'in Doruk'u Onur Seyit Yaran yer alıyor. Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran arasındaki 13 yaş farkı, kadro ilk açıklandığında sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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