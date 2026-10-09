Mina Demirtaş'ın TRT'deki Yeni Dizisine Bir İsim Daha! Çukur Oyuncusu Kadroda

Dizinin hikâyesi, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş adlı bir yörük kızının etrafında dönecek. Güneş'in ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin semtlerinden birindeki bir apartmana taşınmasıyla hayatı tamamen değişecek.

Ferhat'ın kız kardeşinin bu yeni hayatında nasıl bir yere sahip olacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak ailenin büyük şehre uyum süreci düşünüldüğünde, abi karakterinin hikâyede önemli bir ağırlık taşıması bekleniyor.

Başrolde Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i olarak tanınan Mina Demirtaş yer alıyor. Kardeşlerim'deki Doruk rolüyle geniş kitlelere ulaşan Onur Seyit Yaran ise Kaan karakterine hayat verecek. Yaran, kariyerine Kalk Gidelim ve Vuslat gibi dizilerle başlamıştı. Senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Operasyon Alesta'dan tanıdığımız Yunus Ozan Korkut oturuyor.