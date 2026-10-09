Mina Demirtaş'ın TRT'deki Yeni Dizisine Bir İsim Daha! Çukur Oyuncusu Kadroda
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı’nın kadrosuna Genco Özak dahil oldu. Çukur’daki Kulkan rolüyle tanınan oyuncu, Mina Demirtaş’ın canlandıracağı Güneş’in abisi Ferhat’a hayat verecek. Bozdağ Film imzalı dizinin ekim sonu ya da kasım başında İstanbul’da sete çıkması planlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın abisi Ferhat'ı canlandıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan bir yörük kızının hikâyesi İstanbul'un seçkin bir semtinde geçecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın