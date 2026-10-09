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Mina Demirtaş'ın TRT'deki Yeni Dizisine Bir İsim Daha! Çukur Oyuncusu Kadroda

Mina Demirtaş'ın TRT'deki Yeni Dizisine Bir İsim Daha! Çukur Oyuncusu Kadroda

TRT Mina Demirtaş
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 23:16
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TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı’nın kadrosuna Genco Özak dahil oldu. Çukur’daki Kulkan rolüyle tanınan oyuncu, Mina Demirtaş’ın canlandıracağı Güneş’in abisi Ferhat’a hayat verecek. Bozdağ Film imzalı dizinin ekim sonu ya da kasım başında İstanbul’da sete çıkması planlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın abisi Ferhat'ı canlandıracak.

Çukur'un Kulkan'ı Genco Özak, Yörük Kızı'nda Mina Demirtaş'ın abisi Ferhat'ı canlandıracak.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Yörük Kızı dizisinin kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran'ın başrollerini paylaşacağı yapıma bir isim daha eklendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozdağ Film imzalı dizide oyuncu görüşmeleri sürerken kadroya Genco Özak dahil oldu. Özak, Mina Demirtaş'ın hayat vereceği Güneş'in abisi Ferhat karakterini canlandıracak.

Genco Özak'ı izleyiciler en çok Çukur'daki Kulkan Erdenet rolüyle hatırlıyor. Oyuncu, Güvercin'de Ökkeş karakteriyle de dikkat çekmiş, Benim Hayatım'da ise başrolü Nilsu Berfin Aktaş ile paylaşmıştı. Sert karakterleriyle tanınan oyuncunun bu kez bir abi rolünde nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak ediliyor.

Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan bir yörük kızının hikâyesi İstanbul'un seçkin bir semtinde geçecek.

Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan bir yörük kızının hikâyesi İstanbul'un seçkin bir semtinde geçecek.

Dizinin hikâyesi, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş adlı bir yörük kızının etrafında dönecek. Güneş'in ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin semtlerinden birindeki bir apartmana taşınmasıyla hayatı tamamen değişecek.

Ferhat'ın kız kardeşinin bu yeni hayatında nasıl bir yere sahip olacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak ailenin büyük şehre uyum süreci düşünüldüğünde, abi karakterinin hikâyede önemli bir ağırlık taşıması bekleniyor.

Başrolde Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i olarak tanınan Mina Demirtaş yer alıyor. Kardeşlerim'deki Doruk rolüyle geniş kitlelere ulaşan Onur Seyit Yaran ise Kaan karakterine hayat verecek. Yaran, kariyerine Kalk Gidelim ve Vuslat gibi dizilerle başlamıştı. Senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Operasyon Alesta'dan tanıdığımız Yunus Ozan Korkut oturuyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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