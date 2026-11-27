Meğer Tüm Senaryolarını Tek Başına Yazıyormuş! Gülse Birsel, Hiç Senaryo Ekibi Olmadığını Açıkladı
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Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi Türk televizyonunun hafızalara kazınan komedi dizilerine imza atan Gülse Birsel, senaryo yazma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Onlarca karakterin hikâyesini ve birbirinden eğlenceli diyaloglarını kaleme alan Birsel'in bugüne kadar hiç senaryo ekibiyle çalışmadığı ortaya çıktı. Ünlü senarist, bir asistanının bile olmadığını anlattı.
KAYNAK: Neden Filmimi Çekemiyorum?/ YouTube
Gülse Birsel, yarattığı karakterlerle Türk televizyonunun komedi tarihine damga vurdu.
Meğer Gülse Birsel, bugüne kadar senaryolarını hiçbir yazı ekibinden destek almadan kaleme almış!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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