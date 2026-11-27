Ayşe Barım Aralarında Ünlü İsimlerin de Bulunduğu Özel Bir Davette Ortaya Çıktı!
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Fatih Altaylı ve Ayşe Barım, aralarında Birce Akalay'ın da bulunduğu özel bir yemekte görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda açık havada kurulan bir masada bir araya gelen isimlerin o görüntüleri gündem oldu.
Ayşe Barım 2025'te tutuklu kalmış ve Ekim ayında tahliye edilmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ayşe Barım'ın ünlü isimlerle aynı yemekte bulunması dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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