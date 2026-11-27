"Ayarı Ellemeden Bozuk De" Sözleriyle Gündeme Gelen Lastik Servisinde Yeni Gelişme
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Şişli'de bir lastik servisinde araç içi kameraya yansıyan konuşmalar, işletmeyi denetimlerin odağına taşıdı. Ticaret Bakanlığı'nın incelemesinin ardından Şişli Belediyesi ekipleri de dükkanda kontrol yaptı. Belediyenin denetiminde ortaya çıkan aykırılıklar işletme hakkında yeni bir işlemi beraberinde getirdi.
Lastik servisi mühürlenerek faaliyetten men edildi.
"Ayarı ellemeden bozuk de."
Bakanlık denetiminde eksikler tek tek sıralandı.
"Ben herkesten özür diliyorum."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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