Sosyal medya fenomeni Furkan Ünal, 9 Kasım'da sorunlu olan tek lastiği için Şişli'deki servise gitti ve yalnızca hasarlı lastiğin değiştirilmesini istedi. İddiaya göre çalışanlar, henüz 4 aylık olan ve 7 bin kilometre yapan aracın dört lastiğinin de değişmesini önerdi, aksi halde aracın takla atabileceğini söyledi. Teklifi kabul etmeyen Ünal tek lastiğin ücretini ödedi, ardından servis çalışanları rot balans kontrolü yapmayı teklif etti.

Servisten ayrıldıktan sonra araçta bir farklılık hisseden Ünal, iki gün sonra araç içi kamera kayıtlarını izledi ve şu sözleri duydu:

'Ayarı ellemeden bozuk de. Sen bağla ben söylerim bozuk olduğunu'

Ünal, bu konuşmanın araç henüz ayar cihazına bağlanmadan önce geçtiğini belirtti, görüntüleri Instagram hesabından paylaştı ve şikayetçi oldu.