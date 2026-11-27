Emlak Vergisinde İkinci Taksit İçin Son Günler: Geç Kalanı Gecikme Zammı Bekliyor
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Ev ve diğer taşınmaz sahipleri için 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksitinde son günlere girildi. Süresinde ödeme yapmayan mükelleflerin borcuna gecikme zammı eklenecek. Muafiyet şartları ile bu yıl taşınmaz satın alanların yükümlülükleri de mal sahiplerini yakından ilgilendiriyor.
İkinci taksit için son gün 30 Kasım Pazartesi.
Tek konutu olan bazı gruplar vergiden muaf.
Yazlık ve yayla evleri muafiyete girmiyor.
Bu yıl ev alanlar vergiyi 2027'den itibaren ödeyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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