Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan ve gerekli şartları taşıyan kişiler emlak vergisi ödemiyor. Hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, yalnızca emekli aylığı alan emekliler ile bunların dul ve yetimleri, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri muafiyetten yararlanabiliyor. Geliri olmayanlar ve emekliler için 2025 yılında elde edilen mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye iratlarının toplamının 330 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

2026 yılında emekli olanlar ise şartları taşısalar bile muafiyetten 2027'den itibaren yararlanacağı için bu yılın vergisini ödemek zorunda. Emekli olduktan sonra ücretli ya da kazanç getiren bir işte çalışmayı sürdürenler de çalıştıkları dönem boyunca kapsam dışında kalıyor.