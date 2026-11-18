Prim gün sayısını tamamlayıp emekliliğe daha erken ulaşmak isteyenlerin en sık başvurduğu yol olan hizmet borçlanması, yıl sonu yaklaşırken yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Takvim'de yer alan habere göre borçlanma bedelleri yeni yılda asgari ücret zammıyla birlikte artacağı için, aynı gün sayısı için Ocak'tan sonra daha fazla ödeme yapmak gerekecek. Zamlı tarifeye kalmak istemeyen çok sayıda çalışan da bu yüzden işlemlerini Aralık bitmeden tamamlamaya çalışıyor.

Ancak pek çok kişinin gözden kaçırdığı bir ayrıntı var: SGK'ya ödenen borçlanma bedeli, gelir vergisi matrahından düşülebiliyor. Yani çalışan, borçlanma için cebinden çıkan paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla maaşına geri ekleyebiliyor.

Süreç sanıldığı kadar karmaşık değil. Borçlanma ödemesini yapan kişi, elindeki ödeme belgesiyle işverenine başvuruyor. İşveren bu tutarı bordroda vergi matrahından indiriyor; kesilen gelir vergisi azaldığı için net maaş da doğrudan artıyor.