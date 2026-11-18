Borçlanan Emekliye Vergi İadesi: 40 Bin Lirayı Geri Alabilirsiniz
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Erken emeklilik için askerlik ya da doğum borçlanması yapan çalışanlar, SGK'ya yatırdıkları paranın bir bölümünü vergi indirimi olarak geri alabiliyor. Ocak ayında gelecek asgari ücret zammıyla borçlanma bedellerinin yükselecek olması, yıl bitmeden başvuru yapanların sayısını artırdı. 18 aylık askerlik borçlanması için ödenen tutarın en az 40 bin 131 lirası çalışana geri dönebiliyor.
Yeni yıl zammı öncesinde SGK'ya borçlanma başvuruları hızlandı.
Borçlanan emekliye vergi iadesi.
Vergi iadesi kimlere yapılıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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