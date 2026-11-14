Emeklinin 132 Çeyrek Altın Alacağı Var

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında Temmuz 2023 ile Ekim 2026 arasındaki 38 aylık dönemi masaya yatırdı. Aktif kamu görevlilerine verilen seyyanen zam o tarihten bu yana memur emeklilerinin maaşına eklenmediği için her ay üst üste binen bir alacak kalemi oluştu.

Hesaplamaya göre memur emeklilerine yansıtılmayan tutarın ana parası 647 bin 146 lira. Bu rakama dönemsel yasal faiz oranları eklendiğinde toplam meblağ 929 bin 819 liraya çıkıyor. Yani kâğıt üzerinde tek bir emeklinin alacağı, faiziyle birlikte 1 milyon liraya yaklaşmış durumda.