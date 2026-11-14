Emeklinin 132 Çeyrek Altın Alacağı Var
Temmuz 2023'te çalışan memurların maaşına eklenen ancak memur emeklilerine hiç yansıtılmayan seyyanen zammın faturası çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın hesabına göre 38 ayda biriken fark, faiziyle birlikte 929 bin liraya ulaşıyor. Bu paranın altın karşılığı ise yaklaşık 132 çeyrek altın.
38 ayda biriken fark faiziyle 929 bin 819 liraya ulaştı
Ödenmeyen tutar 214 gram altına, yaklaşık 132 çeyreğe denk geliyor
Davalar reddedildi, son söz Anayasa Mahkemesi'nde
Düzenleme yasalaşmayınca bazı emekliler hakkını mahkemede aradı. İlk derece idare mahkemeleri ve istinaf, açılan davaları yasal dayanak bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
Ancak istinaf kararına düşülen karşı oy yazısı dikkat çekti. Şerhte, çalışan memura verilen zammın emekliye yansıtılmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve bunun açık bir ayrımcılık anlamına geldiği vurgulandı. Dosyalar şimdi nihai karar için Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önünde bekliyor.
Karakaş'ın hesabı yalnızca memur emeklileriyle sınırlı kalmıyor. Uzun yıllar yüksek prim ödeyen diğer emeklilerin de benzer bir gelir kaybı yaşadığını hatırlatan uzman, bir de öneri getiriyor: Bugünkü katsayılarla karşılığı 25 bin 153 lira olarak hesaplanan seyyanen zammın tüm emekli aylıklarına eklenmesi. Bu adım atılırsa en düşük emekli maaşının 50 bin lira bandının üzerine çıkacağı, çalışanla emekli arasındaki gelir makasının da daralacağı belirtiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın