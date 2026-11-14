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Emeklinin 132 Çeyrek Altın Alacağı Var

Emeklinin 132 Çeyrek Altın Alacağı Var

memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 15:01
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Temmuz 2023'te çalışan memurların maaşına eklenen ancak memur emeklilerine hiç yansıtılmayan seyyanen zammın faturası çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın hesabına göre 38 ayda biriken fark, faiziyle birlikte 929 bin liraya ulaşıyor. Bu paranın altın karşılığı ise yaklaşık 132 çeyrek altın.

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38 ayda biriken fark faiziyle 929 bin 819 liraya ulaştı

38 ayda biriken fark faiziyle 929 bin 819 liraya ulaştı

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşe yazısında Temmuz 2023 ile Ekim 2026 arasındaki 38 aylık dönemi masaya yatırdı. Aktif kamu görevlilerine verilen seyyanen zam o tarihten bu yana memur emeklilerinin maaşına eklenmediği için her ay üst üste binen bir alacak kalemi oluştu.

Hesaplamaya göre memur emeklilerine yansıtılmayan tutarın ana parası 647 bin 146 lira. Bu rakama dönemsel yasal faiz oranları eklendiğinde toplam meblağ 929 bin 819 liraya çıkıyor. Yani kâğıt üzerinde tek bir emeklinin alacağı, faiziyle birlikte 1 milyon liraya yaklaşmış durumda.

Ödenmeyen tutar 214 gram altına, yaklaşık 132 çeyreğe denk geliyor

Ödenmeyen tutar 214 gram altına, yaklaşık 132 çeyreğe denk geliyor

Hesapta her ay ödenmeyen fark, o dönemin ortalama altın fiyatı üzerinden altına çevrildi. Bu yöntemle 38 aylık sürecin toplamı 214,53 gram altına karşılık geliyor. Kuyumcu diliyle söylemek gerekirse bu miktar yaklaşık 132 çeyrek altın ediyor.

Karşılaştırma, alım gücündeki kaybın yalnızca maaş bordrosunda kalmadığını açıkça ortaya koyuyor. Aylık birkaç bin liralık farklar tek başına küçük görünse de 3 yılı aşan bir sürede ciddi bir birikime dönüşüyor.

Davalar reddedildi, son söz Anayasa Mahkemesi'nde

Düzenleme yasalaşmayınca bazı emekliler hakkını mahkemede aradı. İlk derece idare mahkemeleri ve istinaf, açılan davaları yasal dayanak bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.

Ancak istinaf kararına düşülen karşı oy yazısı dikkat çekti. Şerhte, çalışan memura verilen zammın emekliye yansıtılmamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ve bunun açık bir ayrımcılık anlamına geldiği vurgulandı. Dosyalar şimdi nihai karar için Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önünde bekliyor.

Karakaş'ın hesabı yalnızca memur emeklileriyle sınırlı kalmıyor. Uzun yıllar yüksek prim ödeyen diğer emeklilerin de benzer bir gelir kaybı yaşadığını hatırlatan uzman, bir de öneri getiriyor: Bugünkü katsayılarla karşılığı 25 bin 153 lira olarak hesaplanan seyyanen zammın tüm emekli aylıklarına eklenmesi. Bu adım atılırsa en düşük emekli maaşının 50 bin lira bandının üzerine çıkacağı, çalışanla emekli arasındaki gelir makasının da daralacağı belirtiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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