Seyyanen Zamda Konuşulan İki Senaryo Belli Oldu
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Emekli maaşında Ocak zammına haftalar kala gözler seyyanen zam tartışmasına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Habertürk'te yaptığı değerlendirmede kulislerde iki rakamın dolaştığını söyledi: 10 bin ve 15 bin TL.
Seyyanen zamda konuşulan iki rakam ortaya çıktı.
Bir diğer senaryo ise refah payı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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