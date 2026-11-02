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Seyyanen Zamda Konuşulan İki Senaryo Belli Oldu

Seyyanen Zamda Konuşulan İki Senaryo Belli Oldu

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 19:16
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Emekli maaşında Ocak zammına haftalar kala gözler seyyanen zam tartışmasına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Habertürk'te yaptığı değerlendirmede kulislerde iki rakamın dolaştığını söyledi: 10 bin ve 15 bin TL.

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Seyyanen zamda konuşulan iki rakam ortaya çıktı.

Seyyanen zamda konuşulan iki rakam ortaya çıktı.

Milyonlarca emekli için seyyanen zam senaryosu masaya geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kulis bilgilerine göre seyyanen zam için iki rakamın konuşulduğunu ileri sürdü. Seyyanen zam tarafında ise kulislerdeki iki rakam 10 bin ve 15 bin lira. Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayacak bir düzenlemenin yıllık maliyetini Yılmaz sırasıyla 2,16 trilyon ve 3,24 trilyon lira olarak hesapladı. Bu büyüklük, seyyanen zammın bütçe tarafında en çok tartışılacak kalem olacağını gösteriyor.

Emekli maaşları nasıl belli oluyor?

Emekli maaşları yılda iki kez TÜFE oranında artırılıyor. 2026'nın ilk yarısında bu oran yüzde 17,76 olmuştu. Ocak 2027 zammının kesin rakamı ise ekim, kasım ve aralık enflasyonuna bağlı. Yılmaz, ekim ayı aylık enflasyonunun yüzde 2,11 ile 2,40 arasında gelmesini beklediğini söyledi. Veri 3 Kasım'da açıklanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Yılmaz'a göre mevcut tablo SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak'ta yaklaşık yüzde 10,08'lik bir artışa işaret ediyor. Bu oran, 23.552 TL maaş alan bir emekli için 2.374 TL'lik artış demek.

Bir diğer senaryo ise refah payı.

Bir diğer senaryo ise refah payı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın ikinci senaryosu refah payı. Enflasyon farkı yüzde 10 civarında gerçekleşir ve üzerine refah payı eklenirse en düşük aylık, payın oranına göre şöyle şekilleniyor: yüzde 5'te yaklaşık 27.084 TL, yüzde 10'da 28.262 TL, yüzde 15'te 29.440 TL ve yüzde 20'de 30.617 TL. Uzman isim, yüzde 10 ile 20 arasındaki oranları daha olası görüyor.

Memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak?

Memur emeklileri için tablo biraz farklı. Enflasyon yüzde 10 dolaylarında kalırsa memur emeklisinin zammı yaklaşık yüzde 8 olacak. 

En düşük memur maaşı kaç lira olacak?

Bu hesapla en düşük memur emeklisi aylığı 31.526 TL'den 34.054 TL'ye yükselecek. Bekar bir memurun maaşı 66.187 TL'den 71.495 TL'ye, evli bir memurun maaşı ise 70.257 TL'den 75.891 TL'ye çıkacak.

Masadaki seçenekler bunlarla sınırlı değil. Prim gün sayısına göre kademeli artış, çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı, 65 yaş üstü ve engelliler için ek destek ve en düşük gelirli gruba vatandaşlık geliri benzeri bir ödeme de konuşulanlar arasında.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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