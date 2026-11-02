Seyyanen Zamda Konuşulan İki Senaryo Belli Oldu

Milyonlarca emekli için seyyanen zam senaryosu masaya geldi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, kulis bilgilerine göre seyyanen zam için iki rakamın konuşulduğunu ileri sürdü. Seyyanen zam tarafında ise kulislerdeki iki rakam 10 bin ve 15 bin lira. Yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayacak bir düzenlemenin yıllık maliyetini Yılmaz sırasıyla 2,16 trilyon ve 3,24 trilyon lira olarak hesapladı. Bu büyüklük, seyyanen zammın bütçe tarafında en çok tartışılacak kalem olacağını gösteriyor.

Emekli maaşları nasıl belli oluyor?

Emekli maaşları yılda iki kez TÜFE oranında artırılıyor. 2026'nın ilk yarısında bu oran yüzde 17,76 olmuştu. Ocak 2027 zammının kesin rakamı ise ekim, kasım ve aralık enflasyonuna bağlı. Yılmaz, ekim ayı aylık enflasyonunun yüzde 2,11 ile 2,40 arasında gelmesini beklediğini söyledi. Veri 3 Kasım'da açıklanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Yılmaz'a göre mevcut tablo SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak'ta yaklaşık yüzde 10,08'lik bir artışa işaret ediyor. Bu oran, 23.552 TL maaş alan bir emekli için 2.374 TL'lik artış demek.