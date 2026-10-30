Emekli Maaşında Hesaplar Sil Baştan: Zammın Yarısından Fazlası Kesinleşti
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında tablo netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos ve eylülde oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon farkı kesinleşirken ekonomistlerin yıl sonu beklentisi, zammın yüzde 10,09 civarında olacağına işaret ediyor. Bu hesapla en düşük emekli aylığı 25.928 liraya yaklaşıyor. Şimdi gözler 3 Kasım'da açıklanacak ekim enflasyonunda.
Ocak zammının yüzde 5,57'lik kısmı şimdiden kesinleşti, geriye üç aylık veri kaldı.
En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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