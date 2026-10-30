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Emekli Maaşında Hesaplar Sil Baştan: Zammın Yarısından Fazlası Kesinleşti

Emekli Maaşında Hesaplar Sil Baştan: Zammın Yarısından Fazlası Kesinleşti

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 17:46
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SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammında tablo netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos ve eylülde oluşan yüzde 5,57'lik enflasyon farkı kesinleşirken ekonomistlerin yıl sonu beklentisi, zammın yüzde 10,09 civarında olacağına işaret ediyor. Bu hesapla en düşük emekli aylığı 25.928 liraya yaklaşıyor. Şimdi gözler 3 Kasım'da açıklanacak ekim enflasyonunda.

Kaynak: Sabah

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Ocak zammının yüzde 5,57'lik kısmı şimdiden kesinleşti, geriye üç aylık veri kaldı.

Ocak zammının yüzde 5,57'lik kısmı şimdiden kesinleşti, geriye üç aylık veri kaldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında, önceki altı ayda biriken enflasyon kadar zam alıyor. 2026'nın ikinci yarısı için sayaç temmuzda işlemeye başladı; temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplam enflasyonu yüzde 5,57 olarak kayda geçti. Böylece ocak zammının yarısından fazlası artık kesin.

Geri kalan kısmı ekim, kasım ve aralık verileri belirleyecek. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 olması bekleniyor. Bu tahmin baz alındığında emekliye ocakta yansıyacak altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,09'a ulaşıyor.

Hesabın tutması için son üç ayın toplamda yaklaşık yüzde 4,3'lük bir enflasyon üretmesi gerekiyor. Aynı ankette ekim ayı beklentisi yüzde 2,2. Ekim verisi bu beklentiye yakın gelirse, kasım ve aralığın birlikte yüzde 2 civarında kalması 10,09'luk senaryoyu doğrulayacak. Ekim ayı enflasyonunun 3 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

Şu anda 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 10,09'luk artışla yaklaşık 25.928 liraya çıkıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: En düşük aylık tutarı kanunla belirlendiği için zammın bu rakama yansıması yeni bir yasal düzenleme gerektirebiliyor. Bu nedenle 25.928 liralık tutar şimdilik bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Farklı maaş dilimlerinde ise tablo şöyle şekilleniyor: 

  • 25 bin lira alan emeklinin maaşı 27.522 liraya, 27.500 lira alanın maaşı 30.275 liraya yükseliyor. 

  • 30 bin lira alan bir emekli ocakta yaklaşık 33.027 lira, 35 bin lira alan 38.531 lira,

  • 40 bin lira alan ise 44.036 lira civarında maaş alabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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