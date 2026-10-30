Emekli Maaşında Hesaplar Sil Baştan: Zammın Yarısından Fazlası Kesinleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında, önceki altı ayda biriken enflasyon kadar zam alıyor. 2026'nın ikinci yarısı için sayaç temmuzda işlemeye başladı; temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplam enflasyonu yüzde 5,57 olarak kayda geçti. Böylece ocak zammının yarısından fazlası artık kesin.

Geri kalan kısmı ekim, kasım ve aralık verileri belirleyecek. AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 olması bekleniyor. Bu tahmin baz alındığında emekliye ocakta yansıyacak altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,09'a ulaşıyor.

Hesabın tutması için son üç ayın toplamda yaklaşık yüzde 4,3'lük bir enflasyon üretmesi gerekiyor. Aynı ankette ekim ayı beklentisi yüzde 2,2. Ekim verisi bu beklentiye yakın gelirse, kasım ve aralığın birlikte yüzde 2 civarında kalması 10,09'luk senaryoyu doğrulayacak. Ekim ayı enflasyonunun 3 Kasım'da açıklanması bekleniyor.