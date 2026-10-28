2027 Emekli Maaşında İki Formül Masada: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Hesaplandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için verdiği 'sene sonuna kadar' sözünün ardından Ankara'da iki formül üzerinde çalışılıyor. Seçeneklerden biri tüm aylıklara seyyanen zam, diğeri ise enflasyonun üzerinde yüksek oranlı bir refah payı. Masadaki hesaplara göre bugün 23 bin 552 lira alan emeklinin maaşı ocakta 27 bin liraya kadar çıkabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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