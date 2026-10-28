2027 Emekli Maaşında İki Formül Masada: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Hesaplandı

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre masadaki ilk formül, belirlenecek sabit bir tutarın tüm emekli aylıklarına seyyanen olarak eklenmesi. Tutarın ne kadar olacağı bütçe imkânlarına göre netleşecek. Örnek hesaplamada 3 bin liralık bir seyyanen artış, bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığını 26 bin 552 liraya çıkarıyor. Emekliler bunun yanında yılbaşında enflasyon farkına dayalı olağan zamlarını da alacak.

İkinci formül ise enflasyon artışıyla yetinmeyip üzerine yüksek oranlı bir refah payı eklenmesi. Kulislerde bu oranın önceki yıllarda verilen refah paylarının üzerinde olması gerektiği konuşuluyor. Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,5 ile 10,5 arasında enflasyon zammı beklenirken, gündemdeki refah payı yüzde 2 ile 5 arasında değişiyor. Yüzde 5'lik bir refah payı, toplam artışı yüzde 15 civarına taşıyor.

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

Hesaplara göre yüzde 10'luk bir artışta en düşük aylık 25 bin 900 lira civarına yükseliyor. Buna yüzde 5 refah payı eklendiğinde rakam 27 bin lirayı buluyor. Alternatiflerin etki analizleri sürüyor; hangi formülün seçileceğine bütçe tablosuna bakılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.