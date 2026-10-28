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2027 Emekli Maaşında İki Formül Masada: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Hesaplandı

2027 Emekli Maaşında İki Formül Masada: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Hesaplandı

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 14:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için verdiği 'sene sonuna kadar' sözünün ardından Ankara'da iki formül üzerinde çalışılıyor. Seçeneklerden biri tüm aylıklara seyyanen zam, diğeri ise enflasyonun üzerinde yüksek oranlı bir refah payı. Masadaki hesaplara göre bugün 23 bin 552 lira alan emeklinin maaşı ocakta 27 bin liraya kadar çıkabilir.

Kaynak: Sabah / Zübeyde Yalçın

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Emekli maaşlarına 'ek artış 'sinyali.

Emekli maaşlarına 'ek artış 'sinyali.

Emeklilerin ocak zammına ilişkin tartışmanın fitili, geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunulan 2027 bütçe teklifiyle ateşlendi. Teklifte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılacak transferlerin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 66 artırılması öngörüldü. Uzmanlar bu rakamı, emekli aylıklarına enflasyon farkının dışında ek bir artış yapılabileceğinin işareti olarak okudu.

Tabloyu netleştiren açıklama ise kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 'başımızın tacı' dediği emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkânları 2027 bütçesinde oluşturduklarını belirtti. Gerekli yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bütçenin, enflasyonla gelecek artışın üzerinde bir imkân sağlanması esas alınarak hazırlandığını ifade etti. Planlama, düzenlemenin 2027'nin ilk günlerinde yürürlüğe girmesi üzerine kurulu.

Seyyanen zam gelirse emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül.

Seyyanen zam gelirse emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre masadaki ilk formül, belirlenecek sabit bir tutarın tüm emekli aylıklarına seyyanen olarak eklenmesi. Tutarın ne kadar olacağı bütçe imkânlarına göre netleşecek. Örnek hesaplamada 3 bin liralık bir seyyanen artış, bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığını 26 bin 552 liraya çıkarıyor. Emekliler bunun yanında yılbaşında enflasyon farkına dayalı olağan zamlarını da alacak.

İkinci formül ise enflasyon artışıyla yetinmeyip üzerine yüksek oranlı bir refah payı eklenmesi. Kulislerde bu oranın önceki yıllarda verilen refah paylarının üzerinde olması gerektiği konuşuluyor. Ocakta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,5 ile 10,5 arasında enflasyon zammı beklenirken, gündemdeki refah payı yüzde 2 ile 5 arasında değişiyor. Yüzde 5'lik bir refah payı, toplam artışı yüzde 15 civarına taşıyor.

En düşük emekli maaşı 2027'de ne kadar olacak?

Hesaplara göre yüzde 10'luk bir artışta en düşük aylık 25 bin 900 lira civarına yükseliyor. Buna yüzde 5 refah payı eklendiğinde rakam 27 bin lirayı buluyor. Alternatiflerin etki analizleri sürüyor; hangi formülün seçileceğine bütçe tablosuna bakılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.

Memur emeklisinde en düşük aylık 34 bin 600 liraya çıkabilir.

Memur emeklisinde en düşük aylık 34 bin 600 liraya çıkabilir.

Hesaplamalar memur emeklileri için de yapıldı. Enflasyon tahminleri memur emeklilerine ocakta yüzde 8 civarında bir artışa işaret ediyor. Yüzde 5'lik refah payı eklenirse en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 600 lira civarına çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı oranda, yani yüzde 15 dolayında bir artış yapılması halinde ise bu aylıklar 36 bin lirayı aşıyor.

AK Parti kurmayları ise en düşük aylık uygulamasındaki bir dengesizliğe dikkat çekiyor. Kurmaylara göre daha az prim ödeyenlerin daha yüksek artış alması emekliler arasında adaletsizlik yaratıyor; bu yılbaşındaki zamda da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Artışların kök maaşlar üzerinden yapılmasının daha adil olacağı görüşü masada ve bu konuda çalışma yapılacağı belirtiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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