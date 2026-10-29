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Cumhur İttifakı Ortağından En Düşük Emekli Maaşı İçin Beklenmedik Rakam

Cumhur İttifakı Ortağından En Düşük Emekli Maaşı İçin Beklenmedik Rakam

Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 15:42
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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşı tartışmasına yeni bir rakam taşıdı. Aksu TV'de konuşan Destici, en düşük emekli maaşının 40 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini söyledi. Destici'ye göre emekli ile çalışan arasındaki makas yıllar içinde açıldı ve bu fark kapatılmadan adaletli bir düzenleme yapılamaz.

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Cumhur ittifakı ortağından en düşük emekli maaşı için beklenmedik rakam.

Cumhur ittifakı ortağından en düşük emekli maaşı için beklenmedik rakam.

BBP Başkanı Mustafa Destici, emekli zammına dair önerisinin sorulması üzerine yaptığı değerlendirmede en düşük emekli maaşı için çıtayı 40 bin TL'nin üzerine koydu. Gerekçesini ise emekli ile kamu çalışanı arasındaki maaş oranına dayandırdı.

BBP lideri, Ocak 2023'te en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira, en düşük kamu işçisi ve memur maaşının ise 11 bin lira olduğunu hatırlattı. Aradaki oran yaklaşık üçe ikiydi. Destici'nin iddiasına göre bugün tablo çok farklı: en düşük kamu maaşı 70 bin liraya çıkarken en düşük emekli maaşı 23 bin lirada kaldı. Oran üçte birin altına düşmüş durumda.

Bu yüzden ilk adımın, 2023 Ocak'taki oranın yeniden yakalanması olması gerektiğini söyleyen Destici, bunun da en düşük emekli maaşını 40 bin liranın üzerine taşıyacağını savundu.

"40 bin TL'nin üzerinde olmalı."

"40 bin TL'nin üzerinde olmalı."

BBP Başkanı Mustafa Destici'nin açıklaması şöyle:

'Bu konuda en net, sık öneri getiren, görüş ortaya koyan ben ve partim. Ne zamandan beri söylüyoruz? Biz bunu bugün konuşmuyoruz. 2023 Temmuz'undan beri konuşuyoruz. Neden 2023 Temmuz'u? 2023 seçimlerine giderken kamu işçileriyle bir toplu sözleşme yapıldı. Ve ciddi bir artış yapıldı. Hakkıdır çalışanların. 

Bunun üzerine memura da çalışan memura da ciddi bir artış yapıldı. Hem enflasyon farkı verildi hem 8000 lira seyyanen zam verildi. Fakat emekli burada adeta unutuldu. Bakın cümleyi söyleyeceğim, yani bu cümle her şeyi anlatıyor; 2023 Ocak'ında en düşük emekli maaşı 7500 lirayken en düşük kamu işçisi ve kamu memuru maaşı da 11.000 liraydı. Yani oran 3'e 2'ydi. Bugün 70.000 liraya 23.000 lira. Yani oran üçte birin de altında. 

Bunun için önce o 2023 Ocak'taki oran yakalanmalı. Yani o 3'te 2 denge çalışanla emekli o korunmalı ve bize göre en düşük emekli maaşı 40.000 liranın üzerinde olmalı. Ancak öyle yakalıyorsunuz. Yani o oranı ancak öyle yakalıyorsunuz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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