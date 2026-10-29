Cumhur İttifakı Ortağından En Düşük Emekli Maaşı İçin Beklenmedik Rakam

BBP Başkanı Mustafa Destici, emekli zammına dair önerisinin sorulması üzerine yaptığı değerlendirmede en düşük emekli maaşı için çıtayı 40 bin TL'nin üzerine koydu. Gerekçesini ise emekli ile kamu çalışanı arasındaki maaş oranına dayandırdı.

BBP lideri, Ocak 2023'te en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira, en düşük kamu işçisi ve memur maaşının ise 11 bin lira olduğunu hatırlattı. Aradaki oran yaklaşık üçe ikiydi. Destici'nin iddiasına göre bugün tablo çok farklı: en düşük kamu maaşı 70 bin liraya çıkarken en düşük emekli maaşı 23 bin lirada kaldı. Oran üçte birin altına düşmüş durumda.

Bu yüzden ilk adımın, 2023 Ocak'taki oranın yeniden yakalanması olması gerektiğini söyleyen Destici, bunun da en düşük emekli maaşını 40 bin liranın üzerine taşıyacağını savundu.