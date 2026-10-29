Cumhur İttifakı Ortağından En Düşük Emekli Maaşı İçin Beklenmedik Rakam
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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşı tartışmasına yeni bir rakam taşıdı. Aksu TV'de konuşan Destici, en düşük emekli maaşının 40 bin TL'nin üzerinde olması gerektiğini söyledi. Destici'ye göre emekli ile çalışan arasındaki makas yıllar içinde açıldı ve bu fark kapatılmadan adaletli bir düzenleme yapılamaz.
Cumhur ittifakı ortağından en düşük emekli maaşı için beklenmedik rakam.
"40 bin TL'nin üzerinde olmalı."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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