Japonya'nın Yamanashi eyaletinde Cuma günü yapılan gösteri uçuşunda, pilotsuz bir elektrikli uçan taksi ilk kez kabininde yolcuyla havalandı. Çinli EHang'ın geliştirdiği iki kişilik araç, önceden programlanan rotada tamamen otonom biçimde uçtu. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde aynı araç bu kez yolcusuz ve çok daha uzun bir mesafeye çıktı.