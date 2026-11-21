Japonya'da Pilotsuz Elektrikli Uçan Taksi İlk Kez Yolcusuyla Havalandı
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Japonya'nın Yamanashi eyaletinde Cuma günü yapılan gösteri uçuşunda, pilotsuz bir elektrikli uçan taksi ilk kez kabininde yolcuyla havalandı. Çinli EHang'ın geliştirdiği iki kişilik araç, önceden programlanan rotada tamamen otonom biçimde uçtu. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde aynı araç bu kez yolcusuz ve çok daha uzun bir mesafeye çıktı.
Yolcu camdan el salladı.
Araç 16 pervaneyle havalanıyor.
İkinci uçuş 1.800 metreyi buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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