2027 Emekli Maaşlarına İki Aşamalı Dev Plan
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Emekliler için maaş zammının dışında ayrı bir nakit destek modeli masaya yatırıldı. Hisse.net'te yer alan habere göre iki aşamalı plan, kira, yakıt ve ulaşım gibi zorunlu giderlerle boğuşan yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendirebilir. Henüz ne bir başvuru şartı ne de bir ödeme tarihi kesinleşmiş durumda.
2027 emekli maaşı için iki formül masada.
İkinci aşamada düşük gelirli emekliye ihtiyacına göre nakit destek öngörülüyor
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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