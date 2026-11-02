2027 Emekli Maaşlarına İki Aşamalı Dev Plan

Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların beklediği soruya yanıt iki formülle geldi.

2027 emekli maaşları için iki aşamalı dev plan masada. Planın ilk ayağı, Ocak 2027'de belirlenecek emekli zammına odaklanıyor. Emekli maaşları enflasyon farkı üzerinden yılda iki kez güncelleniyor; bu hesaba refah payı ya da seyyanen zam eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Seyyanen artışın bütçeye getireceği yük nedeniyle bu yolun ne kadar uygulanabilir olduğu ise hâlâ tartışılıyor.

Yani birinci aşama, doğrudan maaş artışı üzerinden tüm emeklileri kapsayabilecek bir düzenlemeye işaret ediyor. Hangi formülün seçileceği şimdilik belli değil.