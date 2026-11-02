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2027 Emekli Maaşlarına İki Aşamalı Dev Plan

2027 Emekli Maaşlarına İki Aşamalı Dev Plan

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 11:28
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Emekliler için maaş zammının dışında ayrı bir nakit destek modeli masaya yatırıldı. Hisse.net'te yer alan habere göre iki aşamalı plan, kira, yakıt ve ulaşım gibi zorunlu giderlerle boğuşan yaklaşık 18 milyon emekliyi ilgilendirebilir. Henüz ne bir başvuru şartı ne de bir ödeme tarihi kesinleşmiş durumda.

Kaynak: Ekonomim-Besti Karalar

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2027 emekli maaşı için iki formül masada.

2027 emekli maaşı için iki formül masada.

Emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların beklediği soruya yanıt iki formülle geldi. 

2027 emekli maaşları için iki aşamalı dev plan masada. Planın ilk ayağı, Ocak 2027'de belirlenecek emekli zammına odaklanıyor. Emekli maaşları enflasyon farkı üzerinden yılda iki kez güncelleniyor; bu hesaba refah payı ya da seyyanen zam eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Seyyanen artışın bütçeye getireceği yük nedeniyle bu yolun ne kadar uygulanabilir olduğu ise hâlâ tartışılıyor.

Yani birinci aşama, doğrudan maaş artışı üzerinden tüm emeklileri kapsayabilecek bir düzenlemeye işaret ediyor. Hangi formülün seçileceği şimdilik belli değil.

İkinci aşamada düşük gelirli emekliye ihtiyacına göre nakit destek öngörülüyor

İkinci aşamada düşük gelirli emekliye ihtiyacına göre nakit destek öngörülüyor

Asıl dikkat çeken bölüm ise ikinci aşama. Burada maaştan bağımsız olarak, düşük gelirli emeklilere ihtiyaçlarına göre nakit destek verilmesi düşünülüyor. Desteğin kira, yakıt ve ulaşım gibi zorunlu giderlere katkı sağlaması amaçlanıyor.

Haberde öne çıkan öncelik kriterleri şöyle: 65 yaş üstü olmak, çalışmıyor olmak, en düşük emekli aylığını almak, hane gelirinin düşük olması, zorunlu giderlerin düzeyi ve bölgesel ekonomik koşullar. Tahminlere göre 65 yaş üstü emekli sayısı yaklaşık 8 milyon, en düşük emekli aylığını alanların sayısı ise 5 milyon 17 bin. Bu iki grubu birbirinden bağımsız saymamak gerekiyor; aynı kişi hem 65 yaşın üzerinde hem de en düşük aylığı alan emekli olabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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