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2027 Emekli Maaşında Merak Edilen Her Şey: En Düşük Aylık 30 Bin TL Olacak mı?

2027 Emekli Maaşında Merak Edilen Her Şey: En Düşük Aylık 30 Bin TL Olacak mı?

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 13:20
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Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gözü ocak zammında. Temmuz-eylül döneminde enflasyon yüzde 5,57'yi buldu, kalan üç ayın verisiyle tablo netleşecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde ise en düşük aylığın 30 bin liraya çekildiği karma bir formülü masaya koydu. İşte emekli maaşında merak edilen 10 soru.

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Ocak zammının yüzde 5,57'lik kısmı cepte, son sözü aralık enflasyonu söyleyecek.

Ocak zammının yüzde 5,57'lik kısmı cepte, son sözü aralık enflasyonu söyleyecek.

1. Emekli zammı ne zaman belli olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık 2026 döneminde oluşan altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Oran, TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklayacağı ocak ayının ilk günlerinde kesinleşecek.

İlk kritik eşik 3 Kasım: Ekim enflasyonu o gün açıklanacak ve hesaba bir parça daha eklenecek.

2. Ocak 2027'de emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

Temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplam enflasyonu yüzde 5,57 olarak kayda geçti. Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 olacağı varsayımıyla ikinci yarının enflasyonunu, yani SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammını yaklaşık yüzde 9,54 olarak hesaplıyor. Piyasadaki tahminler de büyük ölçüde yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında toplanıyor.

3. Memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

Memur emeklileri için toplu sözleşmeyle belirlenen 2027'nin ilk yarı zammı yüzde 5. Temmuz-aralık enflasyonu bu dönem için verilen yüzde 7'lik artışı geçerse aradaki fark da maaşa ekleniyor. Altı aylık enflasyon yüzde 9,54 çıkarsa memur emeklisinin toplam artışı yüzde 7,5 civarına ulaşıyor.

4. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ocak zammı ocak ayı aylıklarından itibaren geçerli oluyor ve emekliler zamlı maaşlarını olağan ödeme takvimi içinde alıyor. Ödeme günü oranın açıklanmasından önceye denk gelenlerin zam farkı ise sonradan hesaplarına yatırılıyor.

5. Emekli maaşım ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Hesap basit: Mevcut aylık, zam oranıyla çarpılıyor. Yüzde 9,54'lük senaryoda 30 bin lira alan emeklinin maaşı 32 bin 862 liraya, 40 bin lira alanınki 43 bin 816 liraya yükseliyor.

En düşük emekli aylığı için 30 bin liralık formül masada.

En düşük emekli aylığı için 30 bin liralık formül masada.

6. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira. Bu tutar zamla kendiliğinden artmıyor, yükseltilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Yalnızca enflasyon farkı uygulanırsa taban aylık 25 bin 800 lira civarına çıkıyor.

7. En düşük emekli aylığı 30 bin TL olacak mı?

Henüz bir karar yok. Erdursun'un önerdiği modelde taban 30 bin liraya çekiliyor; bu da mevcut tutara göre yüzde 27,38'lik artış anlamına geliyor. Ancak bu oran tüm emeklilere yansımıyor, yalnızca tabandan maaş alanların aylığı bu seviyeye tamamlanıyor. Uzman, 2019'da yaklaşık 900 bin olan taban aylık alan emekli sayısının bugün 4,5 milyona çıktığını hatırlatıyor ve tabanın çok sert artırılması halinde bu sayının 6-7 milyona dayanabileceği uyarısında bulunuyor.

8. Emekliye refah payı verilecek mi?

Resmi bir açıklama yapılmadı, ancak refah payı, seyyanen zam ve taban aylık artışı seçenekleri tartışılıyor. Erdursun'un karma modelinde enflasyon farkına 10 puan refah payı eklenerek bağlanmış aylıklara yüzde 19,54 artış yapılıyor, 30 bin liranın altında kalan aylıklar ise 30 bine tamamlanıyor. Bu senaryoda 30 bin lira alan emeklinin maaşı 35 bin 862 liraya, 40 bin lira alanınki 47 bin 816 liraya çıkıyor. Son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

9. Seyyanen zam ya da 65 yaş üstüne ayrı artış gelecek mi?

Herkese aynı tutarda yapılan seyyanen zam da 65 yaş üstüne ayrı bir artış da seçenekler arasında konuşuluyor. Erdursun ise yalnızca yaşa bağlı bir zamma karşı çıkıyor. Ona göre refah payının tüm aylıklara eşit oranda verilmesi, prim günü ve kazanç farklarını koruduğu için daha adil bir yol.

10. Dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

Ölüm aylığı alanlar, aylığın tamamını değil hak sahipliği oranına düşen payı alıyor. Erdursun'un örneğine göre 23 bin 552 liralık aylık üzerinden yüzde 75 pay alan 17 bin 664, yüzde 50 pay alan 11 bin 776, yüzde 25 pay alan ise 5 bin 888 lira alıyor. Ödenecek tutar, her hak sahibinin kendi durumuna göre değişiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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