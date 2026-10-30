2027 Emekli Maaşında Merak Edilen Her Şey: En Düşük Aylık 30 Bin TL Olacak mı?

1. Emekli zammı ne zaman belli olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, temmuz-aralık 2026 döneminde oluşan altı aylık enflasyona göre belirleniyor. Oran, TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklayacağı ocak ayının ilk günlerinde kesinleşecek.

İlk kritik eşik 3 Kasım: Ekim enflasyonu o gün açıklanacak ve hesaba bir parça daha eklenecek.

2. Ocak 2027'de emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

Temmuz, ağustos ve eylül aylarının toplam enflasyonu yüzde 5,57 olarak kayda geçti. Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 olacağı varsayımıyla ikinci yarının enflasyonunu, yani SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammını yaklaşık yüzde 9,54 olarak hesaplıyor. Piyasadaki tahminler de büyük ölçüde yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında toplanıyor.

3. Memur emeklisinin zammı ne kadar olacak?

Memur emeklileri için toplu sözleşmeyle belirlenen 2027'nin ilk yarı zammı yüzde 5. Temmuz-aralık enflasyonu bu dönem için verilen yüzde 7'lik artışı geçerse aradaki fark da maaşa ekleniyor. Altı aylık enflasyon yüzde 9,54 çıkarsa memur emeklisinin toplam artışı yüzde 7,5 civarına ulaşıyor.

4. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ocak zammı ocak ayı aylıklarından itibaren geçerli oluyor ve emekliler zamlı maaşlarını olağan ödeme takvimi içinde alıyor. Ödeme günü oranın açıklanmasından önceye denk gelenlerin zam farkı ise sonradan hesaplarına yatırılıyor.

5. Emekli maaşım ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Hesap basit: Mevcut aylık, zam oranıyla çarpılıyor. Yüzde 9,54'lük senaryoda 30 bin lira alan emeklinin maaşı 32 bin 862 liraya, 40 bin lira alanınki 43 bin 816 liraya yükseliyor.