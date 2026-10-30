2027 Emekli Maaşında Merak Edilen Her Şey: En Düşük Aylık 30 Bin TL Olacak mı?
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Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gözü ocak zammında. Temmuz-eylül döneminde enflasyon yüzde 5,57'yi buldu, kalan üç ayın verisiyle tablo netleşecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde ise en düşük aylığın 30 bin liraya çekildiği karma bir formülü masaya koydu. İşte emekli maaşında merak edilen 10 soru.
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Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı?
Ocak zammının yüzde 5,57'lik kısmı cepte, son sözü aralık enflasyonu söyleyecek.
En düşük emekli aylığı için 30 bin liralık formül masada.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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