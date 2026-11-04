Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam Haberi: Emekli Maaşına 15 Bin Lira Seyyanen Zam Gündemde

Seyyanen zam, yani herkese aynı tutarda artış, emekli aylıklarında gündemin en sıcak başlığı. Konuşulan rakamlar 10 bin ve 15 bin lira. Hesaplamalara göre 18 milyon emekliye 10 bin lira verilmesi Hazine'ye yılda 2,16 trilyon liraya, 15 bin lira verilmesi ise 3,24 trilyon liraya mal olacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre yıl sonunda tüm emeklilere enflasyon farkı ödenmesi planlanıyor. Enflasyon farkına refah payı eklenmesi de masadaki seçenekler arasında. Düzenlemenin yasa teklifi olarak, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.