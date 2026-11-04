Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam Haberi: Emekli Maaşına 15 Bin Lira Seyyanen Zam Gündemde
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Emekli aylıklarına 10 bin ya da 15 bin liraya kadar seyyanen zam yapılması gündemde. Düzenlemenin yaklaşık 18 milyon emeklinin tamamını kapsayacağı belirtilirken, yıl sonunda tüm emeklilere enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise Ocak 2027'den itibaren yasal artışlara ek iyileştirme için çalışma yürüttüklerini açıkladı.
10 bin liralık zammın yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık zammın ise 3,24 trilyon lira.
Bakan Işıkhan: Ocak 2027'den itibaren yasal artışlara ek iyileştirme için çalışma yürütüyoruz.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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