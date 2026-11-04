article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam Haberi: Emekli Maaşına 15 Bin Lira Seyyanen Zam Gündemde

Milyonlarca Emeklinin Beklediği Zam Haberi: Emekli Maaşına 15 Bin Lira Seyyanen Zam Gündemde

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 11:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Emekli aylıklarına 10 bin ya da 15 bin liraya kadar seyyanen zam yapılması gündemde. Düzenlemenin yaklaşık 18 milyon emeklinin tamamını kapsayacağı belirtilirken, yıl sonunda tüm emeklilere enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ise Ocak 2027'den itibaren yasal artışlara ek iyileştirme için çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Kaynak: Özgür Akbaş / NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 bin liralık zammın yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık zammın ise 3,24 trilyon lira.

10 bin liralık zammın yıllık maliyeti 2,16 trilyon, 15 bin liralık zammın ise 3,24 trilyon lira.

Seyyanen zam, yani herkese aynı tutarda artış, emekli aylıklarında gündemin en sıcak başlığı. Konuşulan rakamlar 10 bin ve 15 bin lira. Hesaplamalara göre 18 milyon emekliye 10 bin lira verilmesi Hazine'ye yılda 2,16 trilyon liraya, 15 bin lira verilmesi ise 3,24 trilyon liraya mal olacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre yıl sonunda tüm emeklilere enflasyon farkı ödenmesi planlanıyor. Enflasyon farkına refah payı eklenmesi de masadaki seçenekler arasında. Düzenlemenin yasa teklifi olarak, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.

Bakan Işıkhan: Ocak 2027'den itibaren yasal artışlara ek iyileştirme için çalışma yürütüyoruz.

Bakan Işıkhan: Ocak 2027'den itibaren yasal artışlara ek iyileştirme için çalışma yürütüyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, yasal artışlara ek iyileştirmeler içeren bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Çalışma tamamlandığında konu Meclis'e taşınacak.

En düşük emekli aylığını alan 5 milyon 17 bin kişi var; toplam emekli sayısı ise 18 milyonu buluyor. Düzenlemenin çalışanları, 65 yaş üstü çalışanları, çalışmayanları ve prim gün sayısı fazla olanları kapsayabileceği dile getiriliyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereği 2027'de yüzde 5 ve yüzde 4 artış ile olası enflasyon farkı yansıtılacak.

Kesin tutar ve kapsam için gözler şimdi bütçe sonrasında hazırlanacak teklife çevrildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın