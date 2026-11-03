Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Açıklaması: "İlave İyileştirme Yapılacak"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni bir iyileştirme çalışması yürüttüklerini açıkladı.
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı.
Bakan Işıkhan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik takvimi de açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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