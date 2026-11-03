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Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Açıklaması: "İlave İyileştirme Yapılacak"

Bakan Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Açıklaması: "İlave İyileştirme Yapılacak"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 12:42
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni bir iyileştirme çalışması yürüttüklerini açıkladı.

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Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı.

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin açıklama, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını belirterek refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Işıkhan, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen yeni bir çalışma yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.'

Hazırlanan çalışmada emekliler arasındaki gelir farklılıklarının dikkate alınacağını belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda adalet ve hakkaniyet odaklı bir yaklaşım üzerinde durulduğunu söyledi.

Işıkhan, düzenlemenin emeklilerin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçladığını ifade ederek sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Işıkhan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik takvimi de açıkladı.

Bakan Işıkhan, 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik takvimi de açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını belirten Işıkhan, görüşmelerin kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Komisyon toplantılarında yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarı ele alınacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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