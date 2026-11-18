Aerobik egzersiz, yani bilinen adıyla kardiyo; nefes ve kalp atış hızını yükselten, belli bir süre kesintisiz süren her türlü hareketi kapsıyor. Mark Kovacs'a göre bu tempo kalbi ve damarları daha zor çalıştırıyor, zamanla ikisi de daha verimli işlemeye başlıyor.

Kovacs, düzenli aerobik aktivitenin kalp sağlığını iyileştirdiğini, sağlıklı kiloyu desteklediğini, insülin duyarlılığını artırdığını ve iltihabı kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunu belirtti. Bu etkilerin hepsi kalp-damar hastalığı, insülin direnci ve kemik yoğunluğu kaybı gibi risklerin azalmasıyla ilişkilendiriliyor.

Uzmanlara göre egzersiz tek başına yeterli değil. Çeşitli ve dengeli beslenme, kaliteli uyku ve stres yönetimi de kalp sağlığının ana sütunları arasında sayılıyor. Aerobik aktivitenin ise her yaşta, özellikle yaş ilerledikçe doktorların öncelik verdiği alışkanlıklardan biri olduğu vurgulanıyor.