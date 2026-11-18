Kalp İçin 1 Numaralı Egzersiz Belli Oldu: Uzmanlar Haftada En Az 150 Dakika Aerobik Aktivite Öneriyor
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Kalp hastalığı ABD'de hem kadınlarda hem erkeklerde ölümün bir numaralı nedeni olmayı sürdürürken uzmanlar kalbi korumak için bir alışkanlığın öne çıktığını söylüyor: aerobik egzersiz. İnsan performansı bilimci ve longevity uzmanı Mark Kovacs'a göre düzenli kardiyo, kalp-damar hastalığı riskini ve kemik yoğunluğu kaybını azaltmaya yardımcı oluyor. Üstelik yürüyüş, yüzme, bisiklet ve Pilates gibi eklem dostu seçenekler de bu kapsama giriyor.
Kaynak: Prevention
Kalbi güçlendiren alışkanlıkların başında aerobik egzersiz geliyor.
Yürüyüş, yüzme, bisiklet, Pilates ve yoga da aerobik kapsamında sayılıyor.
Haftalık 150 dakika alt sınır, daha fazlası ölüm riskini daha da düşürebiliyor.
Kuvvet antrenmanı aerobik egzersizin yerini almıyor ama kalbe katkısı var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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