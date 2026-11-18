15 Kasım Pazar akşamı yedi kanalın ana yayınları Total'de 37,97, AB'de 33,33, 20+ ABC1'de 38,84 reyting topladı. Pazar, üç listede de haftanın birincisi oldu.

Akşamın lideri ATV'deki Fransa-Türkiye maçıydı ve Total'de 12,74 aldı. Ancak pazarı zirveye taşıyan yalnızca maç değildi: NOW'da Ömür Usta 7,83, Kanal D'de Daha 17 ise 7,01 ile yeni bölümlerinde güçlü bir akşam geçirdi. TRT 1'de Teşkilat 4,77 aldı.

Aynı akşam ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? tekrarı 1,95 aldı; her kanaldan tek ana yayın esas alındığı için bu rakam toplama dahil edilmedi. Bir hafta önce dördüncü olan pazar, bu kez en büyük sıçramayı yapan gün oldu. Artış Total'de 10,46, AB'de 11,60, 20+ ABC1'de 12,24 puanı buldu.