Pazar Akşamı Reytingler 10 Puan Fırladı: 9-15 Kasım'ın En Çok İzlenen Günü Belli Oldu
9-15 Kasım haftasının reyting toplamları belli oldu ve zirveye pazar yerleşti. Yedi kanalın ana yayınları pazar akşamı Total'de 37,97 topladı. Ancak haftanın en çok izlenen yayını perşembe akşamındaydı. Bir önceki haftanın zirvesindeki çarşamba ise beşinci sıraya kadar geriledi.
Haftanın zirvesi pazar oldu: Total'de 37,97 ile bir önceki haftaya göre 10,46 puan arttı.
Haftanın en çok izlenen yayını perşembedeydi: Türkiye-Belçika maçı 14,54 aldı ama gün ikinci sırada kaldı.
Haftanın en çok izlenen dizisi cuma akşamındaydı: Taşacak Bu Deniz 10,60 alırken gün üçüncü oldu.
Pazartesi dördüncü: Uzak Şehir 10,10 ile haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu.
Geçen haftanın zirvesindeki çarşamba maçsız kalınca 8,11 puan kaybetti ve beşinciliğe indi.
Salı altıncı oldu: Maç yerine diziler ekrana gelince toplam 5,57 puan geriledi.
Cumartesi 22,87 ile yine en altta: Pazarla arasındaki fark 15 puanı aştı.
İşte 9-15 Kasım haftasında günlerin reyting sıralaması:
1. Pazar (15 Kasım)
TOTAL: 37,97 (+10,46)
AB: 33,33 (+11,60)
20+ ABC1: 38,84 (+12,24)
Günün lideri: Fransa-Türkiye (ATV) - 12,74
2. Perşembe (12 Kasım)
TOTAL: 32,20 (+4,62)
AB: 29,92 (+6,84)
20+ ABC1: 33,79 (+6,32)
Günün lideri: Türkiye-Belçika (ATV) - 14,54
3. Cuma (13 Kasım)
TOTAL: 26,76 (-0,34)
AB: 22,05 (-2,36)
20+ ABC1: 26,29 (-0,32)
Günün lideri: Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 10,60
4. Pazartesi (9 Kasım)
TOTAL: 26,32 (+0,21)
AB: 21,19 (+0,82)
20+ ABC1: 25,83 (+0,51)
Günün lideri: Uzak Şehir (Kanal D) - 10,10
5. Çarşamba (11 Kasım)
TOTAL: 25,76 (-8,11)
AB: 21,99 (-9,70)
20+ ABC1: 26,98 (-8,66)
Günün lideri: Sevdan Bir Ateş (Show TV) - 8,23
6. Salı (10 Kasım)
TOTAL: 25,34 (-5,57)
AB: 21,51 (-8,15)
20+ ABC1: 25,40 (-7,69)
Günün lideri: Anne Yarısı (NOW) - 5,79
7. Cumartesi (14 Kasım)
TOTAL: 22,87 (+0,04)
AB: 18,86 (+0,67)
20+ ABC1: 22,64 (+0,84)
Günün lideri: Güller ve Günahlar (Kanal D) - 5,70
Parantez içindeki rakamlar 2-8 Kasım haftasına göre farkı, günün liderleri ise Total reytingini gösteriyor.
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