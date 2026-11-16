TRT 1 Dizisi Üç Listede Birden Düştü, Zirvede Maç Var: 15 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

NOW'un Ömür Usta'sı, 8 Kasım'da kazandığı zirveyi bu kez milli maça bıraktı ve üç listede de ikinci oldu. Dizi Total'de 7,81'den 7,83'e çıktı. AB'de 6,68'den 6,85'e, ABC1'de 7,37'den 7,52'ye yükseldi. Dizi kategorisinde üç listede de ilk sırada kaldı.

Kanal D'nin Daha 17'si Total'de 6,65'ten 7,01'e, AB'de 4,78'den 5,09'a çıkarak üçüncü oldu. ABC1'de ise 6,25'ten 6,06'ya indi. Daha 17, üç listede de Teşkilat'ın önünde yer aldı.