TRT 1 Dizisi Üç Listede Birden Düştü, Zirvede Maç Var: 15 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
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TRT 1'in Teşkilat'ı üç listede de puan kaybederek pazar akşamını düşüşle kapattı.
Dizilerin lideri Ömür Usta oldu, Daha 17 Total ve AB'de yükselirken ABC1'de geriledi.
15 Kasım Pazar TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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