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TRT 1 Dizisi Üç Listede Birden Düştü, Zirvede Maç Var: 15 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT 1 Dizisi Üç Listede Birden Düştü, Zirvede Maç Var: 15 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Teşkilat Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 12:56
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15 Kasım Pazar akşamı ekranda üç büyük dizi ve bir milli maç vardı. TRT 1'de Teşkilat, NOW'da Ömür Usta, Kanal D'de Daha 17 izleyiciyle buluşurken Fransa-Türkiye karşılaşması da aynı gecenin yayın akışındaydı. Teşkilat üç listede de puan kaybetti. 15 Kasım Pazar reyting sonuçları belli oldu.

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TRT 1'in Teşkilat'ı üç listede de puan kaybederek pazar akşamını düşüşle kapattı.

TRT 1'in Teşkilat'ı üç listede de puan kaybederek pazar akşamını düşüşle kapattı.

Teşkilat, 8 Kasım'da Total'de 5,00 ile üçüncü olmuştu. 15 Kasım'da 4,77 aldı ve dördüncü sıraya indi. Geçen haftaya göre fark 0,23 puan.

AB'de 3,52'den 2,88'e geriledi, yani 0,64 puan kaybetti. ABC1'de 4,86'dan 4,44'e düşen dizi, üçüncü sıradan dördüncülüğe indi.

TRT 1 dizisinin üç listede birden gerilemesi, milli maçın yayınlandığı bir pazar gecesine denk geldi. Fransa-Türkiye karşılaşması üç listede de ilk sıraya yerleşti.

Dizilerin lideri Ömür Usta oldu, Daha 17 Total ve AB'de yükselirken ABC1'de geriledi.

Dizilerin lideri Ömür Usta oldu, Daha 17 Total ve AB'de yükselirken ABC1'de geriledi.

NOW'un Ömür Usta'sı, 8 Kasım'da kazandığı zirveyi bu kez milli maça bıraktı ve üç listede de ikinci oldu. Dizi Total'de 7,81'den 7,83'e çıktı. AB'de 6,68'den 6,85'e, ABC1'de 7,37'den 7,52'ye yükseldi. Dizi kategorisinde üç listede de ilk sırada kaldı.

Kanal D'nin Daha 17'si Total'de 6,65'ten 7,01'e, AB'de 4,78'den 5,09'a çıkarak üçüncü oldu. ABC1'de ise 6,25'ten 6,06'ya indi. Daha 17, üç listede de Teşkilat'ın önünde yer aldı.

15 Kasım Pazar TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

15 Kasım Pazar TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Fransa-Türkiye maçı

TOTAL: 12,74 (1)

AB: 14,06 (1)

ABC1: 15,35 (1)

Ömür Usta

TOTAL: 7,83 (2)

AB: 6,85 (2)

ABC1: 7,52 (2)

Daha 17

TOTAL: 7,01 (3)

AB: 5,09 (3)

ABC1: 6,06 (3)

Teşkilat

TOTAL: 4,77 (4)

AB: 2,88 (6)

ABC1: 4,44 (4)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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