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Teşkilat Oyuncusu Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Teşkilat Oyuncusu Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

TRT Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 07:39
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TRT 1'in pazartesi akşamlarında yayınlanan dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosu yeni bir transferle büyümeye devam ediyor. Teşkilat kadrosundan tanınan bir oyuncu, Bahtiyar ailesinin hikâyesine Çağla karakteriyle dahil oldu. Oyuncunun 12 Kasım Perşembe günü sete çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Evlilik Güzeldir, nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikâyesiyle 7 Eylül'den beri TRT 1'de yayınlanıyor.

Evlilik Güzeldir, nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikâyesiyle 7 Eylül'den beri TRT 1'de yayınlanıyor.

Fikret Kuşkan'ın başrolünü üstlendiği Evlilik Güzeldir, nikâh memuru Mesut Bahtiyar'ın beş kızı etrafında gelişen aile hikâyesini anlatıyor; kızlardan Zeynep'i Hande Soral, Yasemin'i İlayda Alişan, Aslı'yı ise Nil Sude Albayrak canlandırıyor. 7 Eylül'de başlayan yapım, ekimdeki reyting düşüşünün ardından final iddialarıyla gündeme gelmiş, Birsen Altuntaş ise bu iddialara 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermişti. Kamera arkasında yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu ile Hatice Sağlam otururken dizi Greative Film imzası taşıyor. Dizinin 9 Kasım'da yayınlanması planlanan bölümü ise İzmir Aliağa'daki patlamada hayatını kaybeden işçiler nedeniyle ekrana gelmemişti. Hareketli geçen bu sürecin ardından kadroya katılan yeni isim, Teşkilat'ta MİT ajanı Pınar'ı canlandıran Ezgi Şenler oldu ve Şenler'in, Keremcem'in ardından diziye dahil olan isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Ezgi Şenler, Teşkilat'ta MİT ajanı Pınar karakteriyle tanınmış, şimdi Evlilik Güzeldir'de Çağla'yı oynayacak.

Ezgi Şenler, Teşkilat'ta MİT ajanı Pınar karakteriyle tanınmış, şimdi Evlilik Güzeldir'de Çağla'yı oynayacak.

Bodrum Masalı, Nefes Nefese ve Çatı Katı Aşk gibi yapımlardaki rollerin ardından Teşkilat'a katılan Şenler, Pınar'ın hikâyesi sezon finalinde sona erince diziye veda etmişti. Bu ayrılığın ardından TRT Tabii'nin Sürgünler dizisinde Oktay Çubuk'un karşısına hapishane doktoru Meryem olarak çıkan oyuncu, şimdi Evlilik Güzeldir'de Çağla karakterine hayat verecek. Habere göre Çağla, Ferit Aktuğ'un canlandırdığı Ali Rıza'nın partneri olacak ve Şenler bu rolle bir kez daha TRT 1 ekranına dönmüş olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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