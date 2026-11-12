Teşkilat Oyuncusu Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
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TRT 1'in pazartesi akşamlarında yayınlanan dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosu yeni bir transferle büyümeye devam ediyor. Teşkilat kadrosundan tanınan bir oyuncu, Bahtiyar ailesinin hikâyesine Çağla karakteriyle dahil oldu. Oyuncunun 12 Kasım Perşembe günü sete çıkacağı belirtildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Evlilik Güzeldir, nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikâyesiyle 7 Eylül'den beri TRT 1'de yayınlanıyor.
Ezgi Şenler, Teşkilat'ta MİT ajanı Pınar karakteriyle tanınmış, şimdi Evlilik Güzeldir'de Çağla'yı oynayacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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