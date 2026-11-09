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TRT Dizisi Evlilik Güzeldir'in Yeni Bölümü Yas Nedeniyle İptal Edildi!

TRT Dizisi Evlilik Güzeldir'in Yeni Bölümü Yas Nedeniyle İptal Edildi!

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 20:32
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İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Facianın ardından TRT 1 de yayın akışında değişikliğe gitti. Pazartesi akşamlarının yapımlarından Evlilik Güzeldir’in bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü iptal edildi. Bölümün hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada 16 işçi hayatını kaybetti.

Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada 16 işçi hayatını kaybetti.

Patlama, 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi'ndeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı.

İzmir Valiliği'nin ilk açıklamasında 6 olarak duyurulan can kaybı, kısa süre içinde 10'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığını duyurdu. Valilik açıklamasına göre 15 kişi de yaralandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma için 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da SGK'dan bir başmüfettiş görevlendirdi.

HABAŞ'tan yapılan açıklamada kazanın planlı bakım sırasında meydana geldiği belirtildi. Patlamanın kesin nedeni ise henüz netleşmedi; olayla ilgili adli ve idari incelemeler sürüyor.

TRT dizisi Evlilik Güzeldir, bu akşam ekranda olmayacak. Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü iptal edildi.

TRT dizisi Evlilik Güzeldir, bu akşam ekranda olmayacak. Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü iptal edildi.

TRT 1 ekranlarında 7 Eylül'de yayın hayatına başlayan Evlilik Güzeldir, o günden bu yana pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölüm, yaşanan acı nedeniyle yayından çekildi.

Fikret Kuşkan'ın başrolünü üstlendiği dizinin kadrosunda Yusuf Çim, Cansu Savcı ve Uğur Akay gibi isimler yer alıyor. Dizi, son haftalarda final iddialarıyla da gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu iddialara 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermişti.

Kamera arkasında da son haftalarda değişiklik yaşanmıştı. Diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış'ın ayrılmasının ardından yönetmen koltuğuna Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturmuştu.

İptal edilen bölümün hangi tarihte ekrana geleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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