TRT Dizisi Evlilik Güzeldir'in Yeni Bölümü Yas Nedeniyle İptal Edildi!
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İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Facianın ardından TRT 1 de yayın akışında değişikliğe gitti. Pazartesi akşamlarının yapımlarından Evlilik Güzeldir’in bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü iptal edildi. Bölümün hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada 16 işçi hayatını kaybetti.
TRT dizisi Evlilik Güzeldir, bu akşam ekranda olmayacak. Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü iptal edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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