TRT Dizisi Evlilik Güzeldir'in Yeni Bölümü Yas Nedeniyle İptal Edildi!

TRT 1 ekranlarında 7 Eylül'de yayın hayatına başlayan Evlilik Güzeldir, o günden bu yana pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Ancak bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölüm, yaşanan acı nedeniyle yayından çekildi.

Fikret Kuşkan'ın başrolünü üstlendiği dizinin kadrosunda Yusuf Çim, Cansu Savcı ve Uğur Akay gibi isimler yer alıyor. Dizi, son haftalarda final iddialarıyla da gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise bu iddialara 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermişti.

Kamera arkasında da son haftalarda değişiklik yaşanmıştı. Diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış'ın ayrılmasının ardından yönetmen koltuğuna Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturmuştu.

İptal edilen bölümün hangi tarihte ekrana geleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.