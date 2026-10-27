Reytingleri Düşünce Final İddiası Gündem Olan Evlilik Güzeldir İçin Açıklama Geldi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı 26 Ekim Pazartesi akşamı Evlilik Güzeldir, TOTAL'de 2,05 reytingle 13., AB'de 2,33 reytingle 7., ABC1'de ise 2,38 reytingle 10. sırada yer aldı.

Bir hafta önce AB'de 2,96 reytingle 4. sıraya kadar yükselen dizi, bu kez üç sıra kaybetti. Aynı akşam rakibi Uzak Şehir TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye otururken Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 6,04 ile ikinci oldu.

Üstelik dizi, 7 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana pazartesi akşamlarının sert rekabetinde rakiplerinin gerisinde kalıyor. Son haftadaki düşüş de 'Evlilik Güzeldir final mi yapıyor?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.