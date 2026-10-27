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Reytingleri Düşünce Final İddiası Gündem Olan Evlilik Güzeldir İçin Açıklama Geldi

Reytingleri Düşünce Final İddiası Gündem Olan Evlilik Güzeldir İçin Açıklama Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 14:19
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TRT 1'in pazartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında başlayan Evlilik Güzeldir için son günlerde final iddiaları konuşuluyordu. Reytinglerdeki gerilemenin ardından gündeme gelen bu iddialara gazeteci Birsen Altuntaş'tan net bir yanıt geldi. Peki Fikret Kuşkan'ın başrolündeki dizinin akıbeti ne olacak?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Evlilik Güzeldir, 26 Ekim akşamı AB'de 2,33 reytingle 4. sıradan 7. sıraya geriledi.

Evlilik Güzeldir, 26 Ekim akşamı AB'de 2,33 reytingle 4. sıradan 7. sıraya geriledi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı 26 Ekim Pazartesi akşamı Evlilik Güzeldir, TOTAL'de 2,05 reytingle 13., AB'de 2,33 reytingle 7., ABC1'de ise 2,38 reytingle 10. sırada yer aldı.

Bir hafta önce AB'de 2,96 reytingle 4. sıraya kadar yükselen dizi, bu kez üç sıra kaybetti. Aynı akşam rakibi Uzak Şehir TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye otururken Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 6,04 ile ikinci oldu.

Üstelik dizi, 7 Eylül'deki ilk bölümünden bu yana pazartesi akşamlarının sert rekabetinde rakiplerinin gerisinde kalıyor. Son haftadaki düşüş de 'Evlilik Güzeldir final mi yapıyor?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Birsen Altuntaş, final iddialarına "Final durumu yok, devam ediyor şu an" yanıtını verdi.

Birsen Altuntaş, final iddialarına "Final durumu yok, devam ediyor şu an" yanıtını verdi.

Dizi dünyasına dair kulis bilgileriyle bilinen gazeteci Birsen Altuntaş, X hesabından Evlilik Güzeldir'in final yapacağı iddialarına kısa ama net bir yanıt verdi. Altuntaş, 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' ifadelerini kullandı.

Kanal ya da yapım şirketinden konuya dair resmi bir açıklama gelmezken Altuntaş'ın yanıtı, dizinin şimdilik yoluna devam edeceğine işaret ediyor.

Sezonun ilk iki ayında 5 dizi için final kararı alınırken Evlilik Güzeldir'de yönetmen koltuğu da el değiştirdi.

Sezonun ilk iki ayında 5 dizi için final kararı alınırken Evlilik Güzeldir'de yönetmen koltuğu da el değiştirdi.

Final iddialarının bu kadar hızlı yayılmasının bir nedeni de sezonun genel tablosu. Bu sezon iki ay dolmadan 5 dizi için final kararı alındı. Aynı pazartesi akşamı ekrana gelen NOW dizisi Sevdam Karadeniz de bu dizilerden biri oldu.

Öte yandan Evlilik Güzeldir'de kamera arkası da hareketli. Diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Şafak Bal ve Serap Danış projeden ayrılırken yönetmen koltuğuna Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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