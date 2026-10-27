Reytingleri Düşünce Final İddiası Gündem Olan Evlilik Güzeldir İçin Açıklama Geldi
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TRT 1'in pazartesi akşamlarının iddialı yapımları arasında başlayan Evlilik Güzeldir için son günlerde final iddiaları konuşuluyordu. Reytinglerdeki gerilemenin ardından gündeme gelen bu iddialara gazeteci Birsen Altuntaş'tan net bir yanıt geldi. Peki Fikret Kuşkan'ın başrolündeki dizinin akıbeti ne olacak?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Evlilik Güzeldir, 26 Ekim akşamı AB'de 2,33 reytingle 4. sıradan 7. sıraya geriledi.
Birsen Altuntaş, final iddialarına "Final durumu yok, devam ediyor şu an" yanıtını verdi.
Sezonun ilk iki ayında 5 dizi için final kararı alınırken Evlilik Güzeldir'de yönetmen koltuğu da el değiştirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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