Final İddialarıyla Gündeme Gelen Evlilik Güzeldir'in Kadrosuna Ünlü Şarkıcı Katıldı

Demir Koral'ın hikâyedeki yeri de belli oldu. Keremcem'in karakteri, Yusuf Çim'in canlandırdığı Can'a rakip olarak gelecek. Üstelik Demir, Nilsude Albayrak'ın hayat verdiği Aslı'yla da yakınlaşacak.

Böylece dizide yeni bir aşk üçgeninin kapıları aralanıyor. Can ile Aslı'nın hikâyesini takip eden seyircinin bu gelişmeye nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor.

Survivor 2026'da yarışan Keremcem, bu kez bir dizi kadrosuyla ekrana dönüyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yeni projesinde pazartesi akşamlarının sert rekabetine dahil olacak.