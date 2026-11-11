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Final İddialarıyla Gündeme Gelen Evlilik Güzeldir'in Kadrosuna Ünlü Şarkıcı Katıldı

Final İddialarıyla Gündeme Gelen Evlilik Güzeldir'in Kadrosuna Ünlü Şarkıcı Katıldı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 19:02
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TRT 1'in pazartesi dizisi Evlilik Güzeldir’in kadrosuna Keremcem katıldı. Ünlü isim, 12. bölümde Demir Koral karakteriyle hikâyeye girecek. Demir, Yusuf Çim’in canlandırdığı Can’a rakip olacak ve Nilsude Albayrak’ın hayat verdiği Aslı’yla yakınlaşacak. Dizi, son haftalarda final iddialarıyla gündeme gelmişti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Ünlü şarkıcı Keremcem, TRT dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosuna dahil oluyor.

Ünlü şarkıcı Keremcem, TRT dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosuna dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Keremcem, Evlilik Güzeldir'de Demir Koral karakterine hayat verecek. Ünlü isim, dizinin 12. bölümünde hikâyeye dahil olmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker'in üstlendiği Greative Film imzalı dizide Keremcem'in karakteri, hikâyenin dengelerini değiştirecek bir isim olarak konumlanıyor. Demir Koral'ın geçmişine dair ayrıntılar ise önümüzdeki bölümlerde netleşecek.

Demir, Yusuf Çim'in canlandırdığı Can'a rakip olarak geliyor.

Demir, Yusuf Çim'in canlandırdığı Can'a rakip olarak geliyor.

Demir Koral'ın hikâyedeki yeri de belli oldu. Keremcem'in karakteri, Yusuf Çim'in canlandırdığı Can'a rakip olarak gelecek. Üstelik Demir, Nilsude Albayrak'ın hayat verdiği Aslı'yla da yakınlaşacak.

Böylece dizide yeni bir aşk üçgeninin kapıları aralanıyor. Can ile Aslı'nın hikâyesini takip eden seyircinin bu gelişmeye nasıl tepki vereceği ise merakla bekleniyor.

Survivor 2026'da yarışan Keremcem, bu kez bir dizi kadrosuyla ekrana dönüyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yeni projesinde pazartesi akşamlarının sert rekabetine dahil olacak.

Dizi, final iddialarının ardından yeni bir isimle yoluna devam ediyor.

Dizi, final iddialarının ardından yeni bir isimle yoluna devam ediyor.

Fikret Kuşkan'ın başrolünü üstlendiği Evlilik Güzeldir, 7 Eylül'de TRT 1'de yayın hayatına başladı. 

Dizi, ekim ayında reytinglerdeki gerilemenin ardından final iddialarıyla gündeme gelmişti. 26 Ekim akşamı AB'de 2,33 reytingle 7. sırada kalan yapım, bir hafta önce aynı listede 2,96 ile 4. sıraya kadar yükselmişti. Aynı akşam rakibi Uzak Şehir ise üç listede de zirveye oturmuştu. Birsen Altuntaş bu iddialara 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' yanıtını vermişti. Kamera arkasında da değişiklik yaşanmış, Şafak Bal ve Serap Danış'ın ayrılmasıyla yönetmen koltuğuna Ece Erdek Koçoğlu ve Hatice Sağlam oturmuştu.

Öte yandan dizinin 9 Kasım'da ekrana gelmesi planlanan bölümü, İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yayından kaldırılmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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