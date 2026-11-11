Final İddialarıyla Gündeme Gelen Evlilik Güzeldir'in Kadrosuna Ünlü Şarkıcı Katıldı
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TRT 1'in pazartesi dizisi Evlilik Güzeldir’in kadrosuna Keremcem katıldı. Ünlü isim, 12. bölümde Demir Koral karakteriyle hikâyeye girecek. Demir, Yusuf Çim’in canlandırdığı Can’a rakip olacak ve Nilsude Albayrak’ın hayat verdiği Aslı’yla yakınlaşacak. Dizi, son haftalarda final iddialarıyla gündeme gelmişti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ünlü şarkıcı Keremcem, TRT dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosuna dahil oluyor.
Demir, Yusuf Çim'in canlandırdığı Can'a rakip olarak geliyor.
Dizi, final iddialarının ardından yeni bir isimle yoluna devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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