Diziler İptal Edilince Reytingler Kan Kaybetti: 2-8 Kasım’ın En Yüksek Reytingli Günü Belli Oldu

4 Kasım çarşamba akşamı yedi kanalın ana yayınları Total'de 33,87, AB'de 31,69, 20+ ABC1'de 35,64 reyting topladı. Çarşamba, üç listede de 30'u aşan tek gün oldu.

Akşamın lideri TRT 1'deki Fenerbahçe-Liverpool maçıydı. Ancak Şampiyonlar Ligi mücadelesi Total'de 14,72 ile bir gün önceki Galatasaray maçının gerisinde kaldı. Çarşambayı zirveye taşıyan, dizilerin tekrar değil yeni bölümle ekranda olmasıydı: Show TV'de Sevdan Bir Ateş 7,05, NOW'da Yeraltı 6,62 reyting aldı.

Üstelik çarşamba, bir önceki haftaya göre en büyük sıçramayı yapan gün de oldu. Maçsız geçen 28 Ekim akşamına kıyasla toplam Total'de 8,32, AB'de 9,33, 20+ ABC1'de 10,36 puan arttı.