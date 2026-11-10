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Diziler İptal Edilince Reytingler Kan Kaybetti: 2-8 Kasım’ın En Yüksek Reytingli Günü Belli Oldu

Diziler İptal Edilince Reytingler Kan Kaybetti: 2-8 Kasım’ın En Yüksek Reytingli Günü Belli Oldu

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 22:35
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2-8 Kasım haftasının reyting toplamları belli oldu ve haftanın en çok izlenen günü çarşamba oldu. Yedi kanalın ana yayınları o akşam Total’de 33,87, AB’de 31,69, 20+ ABC1'de 35,64 topladı. Ancak haftanın daha çok izlenen maçı salı akşamı oynanmıştı ve salı ikinci sırada kaldı. En düşük toplam ise 22,83 ile cumartesiden geldi.

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Haftanın zirvesi, daha az izlenen maçın oynandığı çarşamba oldu: Total'de 33,87.

Haftanın zirvesi, daha az izlenen maçın oynandığı çarşamba oldu: Total'de 33,87.

4 Kasım çarşamba akşamı yedi kanalın ana yayınları Total'de 33,87, AB'de 31,69, 20+ ABC1'de 35,64 reyting topladı. Çarşamba, üç listede de 30'u aşan tek gün oldu.

Akşamın lideri TRT 1'deki Fenerbahçe-Liverpool maçıydı. Ancak Şampiyonlar Ligi mücadelesi Total'de 14,72 ile bir gün önceki Galatasaray maçının gerisinde kaldı. Çarşambayı zirveye taşıyan, dizilerin tekrar değil yeni bölümle ekranda olmasıydı: Show TV'de Sevdan Bir Ateş 7,05, NOW'da Yeraltı 6,62 reyting aldı.

Üstelik çarşamba, bir önceki haftaya göre en büyük sıçramayı yapan gün de oldu. Maçsız geçen 28 Ekim akşamına kıyasla toplam Total'de 8,32, AB'de 9,33, 20+ ABC1'de 10,36 puan arttı.

Haftanın en çok izlenen yayını salı akşamındaydı ama 4 dizi yeni bölüm vermeyince gün ikinci sırada kaldı.

Haftanın en çok izlenen yayını salı akşamındaydı ama 4 dizi yeni bölüm vermeyince gün ikinci sırada kaldı.

3 Kasım Salı akşamı TRT 1, Mehmed: Fetihler Sultanı yerine Galatasaray-Stuttgart maçını yayınladı. Maç Total'de 15,69, AB'de 18,14, 20+ ABC1'de 18,76 aldı ve haftanın 49 ana yayını arasında en yüksek reytingi gördü.

Rakip kanallar ise Tuzlu Kahve, Anne Yarısı ve Haysiyet'in yeni bölümlerini iptal edip tekrar bölümleri ekrana getirdi. Bir hafta önce Total'de 6,00 ile akşamın en çok izlenen yapımı olan Anne Yarısı tekrarla 2,37'de kaldı. Geçen salı 4,67 alan Haysiyet 2,34'e indi, Tuzlu Kahve ise 2,21 aldı.

Maçın ardından akşamın en yüksek yayınları ATV'de Var Mısın Yok Musun (3,34) ile TV8'de MasterChef Türkiye (2,82) oldu. Salı, Total'de 30,91, AB'de 29,66, 20+ ABC1'de 33,09 toplayarak haftanın ikinci günü oldu.

Bayram haftası ekrana gelmeyen diziler dönünce perşembe 8,26 puan yükselip üçüncü oldu.

Bayram haftası ekrana gelmeyen diziler dönünce perşembe 8,26 puan yükselip üçüncü oldu.

5 Kasım Perşembe akşamı TRT 1'in ana yayını Trabzonspor-Freiburg maçıydı ve Total'de 8,21 aldı. Aynı kanalda yayınlanan Celtic-Beşiktaş maçı 7,17 aldı; tabloda her kanaldan tek ana yayın esas alındığı için bu rakam toplama dahil edilmedi.

Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen 29 Ekim'de ekrana gelmeyen Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk da yeni bölümleriyle döndü. Maçın ardından akşamın en yüksek yayınları ATV'de Güneşin Doğduğu Yer (4,77), Star TV'de Sevdiğim Sensin (4,68) ve NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı (4,07) oldu.

Perşembe toplamı Total'de 27,58, AB'de 23,08, 20+ ABC1'de 27,47 oldu ve gün üçüncü sıraya yerleşti. Bir önceki haftaya göre artış Total'de 8,26, 20+ ABC1'de ise 9,06 puanı buldu.

Pazar dördüncü sırada: Akşamın lideri 7,81 alan bir dizi oldu, artış ise yalnızca 1,75'te kaldı.

Pazar dördüncü sırada: Akşamın lideri 7,81 alan bir dizi oldu, artış ise yalnızca 1,75'te kaldı.

8 Kasım Pazar akşamının lideri NOW'un Ömür Usta'sı oldu. Dizi yeni bölümüyle Total'de 7,81 aldı. Kanal D'de Daha 17 6,65 ile ikinci, TRT 1'de Teşkilat 5,00 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Pazar, Total'de 27,51, AB'de 21,73, 20+ ABC1'de 26,60 toplayarak perşembenin yalnızca 0,07 puan gerisinde dördüncü oldu. Ancak haftanın en sınırlı artışı da bu güne aitti: Total'de 1,75, AB'de yalnızca 0,42 puan.

Haftanın en çok izlenen dizisi cuma akşamındaydı ama gün beşinci sırada kaldı.

Haftanın en çok izlenen dizisi cuma akşamındaydı ama gün beşinci sırada kaldı.

6 Kasım Cuma akşamı TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i yeni bölümüyle Total'de 11,11 aldı. Bu rakam, haftanın 49 ana yayını arasında iki maçın ardından gelen en yüksek reyting oldu.

Show TV'de ise 'Nursema' Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne döndüğü bölüm yayınlandı ve dizi 6,80 ile akşamın ikincisi oldu. Üçüncü sırada TV8'de MasterChef Türkiye (2,56) vardı.

Cuma toplamı Total'de 27,10, AB'de 24,41, 20+ ABC1'de 26,61 oldu. Gün Total'de beşinci sırada kalırken AB'de üçüncülüğe yükseldi.

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Pazartesi altıncı oldu, akşamın lideri 9,31 ile haftanın en çok izlenen ikinci dizisiydi.

Pazartesi altıncı oldu, akşamın lideri 9,31 ile haftanın en çok izlenen ikinci dizisiydi.

2 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'nin Uzak Şehir'i yeni bölümüyle Total'de 9,31 aldı ve haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. ATV'de Altı Üstü İstanbul 6,96 ile akşamın ikincisi olurken TV8'de MasterChef Türkiye 2,84 aldı.

Pazartesi, Total'de 26,11, AB'de 20,37, 20+ ABC1'de 25,32 toplayarak altıncı sırada kaldı. Bir önceki haftaya göre artış Total'de 3,81, 20+ ABC1'de 4,87 puan oldu.

Cumartesi 22,83 ile en altta: Akşamın en çok izlenen yayını bile 6,13'ü geçemedi.

Cumartesi 22,83 ile en altta: Akşamın en çok izlenen yayını bile 6,13'ü geçemedi.

7 Kasım Cumartesi akşamının lideri Kanal D'nin Güller ve Günahlar'ı oldu ve yeni bölümüyle Total'de 6,13 aldı. TRT 1'de Gönül Dağı 4,48, Star TV'de Başkalarının Hayatı 3,86 reyting aldı.

Cumartesi akşamı yedi kanalın ana yayınları Total'de 22,83, AB'de 18,19, 20+ ABC1'de 21,80 topladı ve üç listede de sonuncu oldu. Çarşamba ile arasındaki fark Total'de 11,04, 20+ ABC1'de 13,84 puanı buldu. Yine de yedi günün hepsi üç listede de bir önceki haftanın üzerine çıktı.

Tablonun notuna göre toplamlar, her kanaldan günde tek ana yayının ham reytingleriyle hesaplandı. Rakamlar kanal ya da kuşak ortalamasını değil, seçili yayınların toplamını gösteriyor.

İşte 2-8 Kasım haftasında günlerin reyting sıralaması:

1. Çarşamba (4 Kasım)

TOTAL: 33,87 (+8,32)

AB: 31,69 (+9,33)

20+ ABC1: 35,64 (+10,36)

Günün lideri: Fenerbahçe-Liverpool (TRT 1) - 14,72

2. Salı (3 Kasım)

TOTAL: 30,91 (+5,65)

AB: 29,66 (+8,19)

20+ ABC1: 33,09 (+7,74)

Günün lideri: Galatasaray-Stuttgart (TRT 1) - 15,69

3. Perşembe (5 Kasım)

TOTAL: 27,58 (+8,26)

AB: 23,08 (+7,63)

20+ ABC1: 27,47 (+9,06)

Günün lideri: Trabzonspor-Freiburg (TRT 1) - 8,21

4. Pazar (8 Kasım)

TOTAL: 27,51 (+1,75)

AB: 21,73 (+0,42)

20+ ABC1: 26,60 (+1,54)

Günün lideri: Ömür Usta (NOW) - 7,81

5. Cuma (6 Kasım)

TOTAL: 27,10 (+3,46)

AB: 24,41 (+5,52)

20+ ABC1: 26,61 (+4,12)

Günün lideri: Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 11,11

6. Pazartesi (2 Kasım)

TOTAL: 26,11 (+3,81)

AB: 20,37 (+4,03)

20+ ABC1: 25,32 (+4,87)

Günün lideri: Uzak Şehir (Kanal D) - 9,31

7. Cumartesi (7 Kasım)

TOTAL: 22,83 (+2,97)

AB: 18,19 (+2,39)

20+ ABC1: 21,80 (+2,96)

Günün lideri: Güller ve Günahlar (Kanal D) - 6,13

Parantez içindeki rakamlar 26 Ekim-1 Kasım haftasına göre farkı, günün liderleri ise Total reytingini gösteriyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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