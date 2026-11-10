Diziler İptal Edilince Reytingler Kan Kaybetti: 2-8 Kasım’ın En Yüksek Reytingli Günü Belli Oldu
2-8 Kasım haftasının reyting toplamları belli oldu ve haftanın en çok izlenen günü çarşamba oldu. Yedi kanalın ana yayınları o akşam Total’de 33,87, AB’de 31,69, 20+ ABC1'de 35,64 topladı. Ancak haftanın daha çok izlenen maçı salı akşamı oynanmıştı ve salı ikinci sırada kaldı. En düşük toplam ise 22,83 ile cumartesiden geldi.
Haftanın zirvesi, daha az izlenen maçın oynandığı çarşamba oldu: Total'de 33,87.
Haftanın en çok izlenen yayını salı akşamındaydı ama 4 dizi yeni bölüm vermeyince gün ikinci sırada kaldı.
Bayram haftası ekrana gelmeyen diziler dönünce perşembe 8,26 puan yükselip üçüncü oldu.
Pazar dördüncü sırada: Akşamın lideri 7,81 alan bir dizi oldu, artış ise yalnızca 1,75'te kaldı.
Haftanın en çok izlenen dizisi cuma akşamındaydı ama gün beşinci sırada kaldı.
Pazartesi altıncı oldu, akşamın lideri 9,31 ile haftanın en çok izlenen ikinci dizisiydi.
Cumartesi 22,83 ile en altta: Akşamın en çok izlenen yayını bile 6,13'ü geçemedi.
İşte 2-8 Kasım haftasında günlerin reyting sıralaması:
1. Çarşamba (4 Kasım)
TOTAL: 33,87 (+8,32)
AB: 31,69 (+9,33)
20+ ABC1: 35,64 (+10,36)
Günün lideri: Fenerbahçe-Liverpool (TRT 1) - 14,72
2. Salı (3 Kasım)
TOTAL: 30,91 (+5,65)
AB: 29,66 (+8,19)
20+ ABC1: 33,09 (+7,74)
Günün lideri: Galatasaray-Stuttgart (TRT 1) - 15,69
3. Perşembe (5 Kasım)
TOTAL: 27,58 (+8,26)
AB: 23,08 (+7,63)
20+ ABC1: 27,47 (+9,06)
Günün lideri: Trabzonspor-Freiburg (TRT 1) - 8,21
4. Pazar (8 Kasım)
TOTAL: 27,51 (+1,75)
AB: 21,73 (+0,42)
20+ ABC1: 26,60 (+1,54)
Günün lideri: Ömür Usta (NOW) - 7,81
5. Cuma (6 Kasım)
TOTAL: 27,10 (+3,46)
AB: 24,41 (+5,52)
20+ ABC1: 26,61 (+4,12)
Günün lideri: Taşacak Bu Deniz (TRT 1) - 11,11
6. Pazartesi (2 Kasım)
TOTAL: 26,11 (+3,81)
AB: 20,37 (+4,03)
20+ ABC1: 25,32 (+4,87)
Günün lideri: Uzak Şehir (Kanal D) - 9,31
7. Cumartesi (7 Kasım)
TOTAL: 22,83 (+2,97)
AB: 18,19 (+2,39)
20+ ABC1: 21,80 (+2,96)
Günün lideri: Güller ve Günahlar (Kanal D) - 6,13
Parantez içindeki rakamlar 26 Ekim-1 Kasım haftasına göre farkı, günün liderleri ise Total reytingini gösteriyor.
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