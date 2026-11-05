Bir Hafta Önce Zirvedeydi, Üç Listede Birden Çakıldı! 4 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği çarşamba akşamı, reyting tablosunda dizilerin payına zorlu bir gece düştü. TRT 1'deki maç üç listede de açık ara zirveye otururken, bir hafta önce sezon rekorunu kıran dizi bu kez ciddi bir kayıp yaşadı ve rakibinin de gerisine düştü.
İşte 4 Kasım Çarşamba reyting sonuçları...
Yeraltı, geçen hafta kırdığı sezon rekorunun ardından üç listede birden sert bir düşüş yaşadı.
Sevdan Bir Ateş de reyting kaybetti ama Yeraltı'nın önüne geçip dizilerde zirveyi geri aldı.
Fenerbahçe-Liverpool maçı, en yakın rakibi Sevdan Bir Ateş'in iki katından fazla reyting aldı.
4 Kasım Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Fenerbahçe-Liverpool (TRT 1)
TOTAL: 14,72 (1)
AB: 1. sırada
ABC1: 17,94 (1)
Sevdan Bir Ateş (Show TV)
TOTAL: 7,05 (2)
AB: 5,55 (2)
ABC1: 6,79 (2)
Yeraltı (NOW)
TOTAL: 6,62 (3)
AB: 4,65 (3)
ABC1: 6,59 (3)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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