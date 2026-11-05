Bir Hafta Önce Zirvedeydi, Üç Listede Birden Çakıldı! 4 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Medyapım imzalı, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, 7 Ekim'de ikinci sezonuyla NOW ekranlarına döndüğünde Total'de 6,98 reyting almış, sonraki haftalarda istikrarlı bir yükselişle 28 Ekim'de 8,34'e ulaşarak sezonun en yüksek reytingini görmüştü. Bu çıkışla Sevdan Bir Ateş'i geride bırakan dizi, çarşamba akşamının Total ve ABC1 liderliğini de ele geçirmişti.

4 Kasım'da yayınlanan 5. bölümde ise tablo tamamen tersine döndü. Yeraltı bu kez Total'de 6,62, AB'de 4,65, ABC1'de 6,59 reyting alarak üç listede de üçüncü sırada kaldı; dizinin Total'deki kaybı 1,72 puanı, AB ve ABC1'deki kaybı ise 2,15 puanı buldu. Böylece Yeraltı'nın Total reytingi, sezon açılışında aldığı 6,98'in de altına inmiş oldu.