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Bir Hafta Önce Zirvedeydi, Üç Listede Birden Çakıldı! 4 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Bir Hafta Önce Zirvedeydi, Üç Listede Birden Çakıldı! 4 Kasım Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 14:36
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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği çarşamba akşamı, reyting tablosunda dizilerin payına zorlu bir gece düştü. TRT 1'deki maç üç listede de açık ara zirveye otururken, bir hafta önce sezon rekorunu kıran dizi bu kez ciddi bir kayıp yaşadı ve rakibinin de gerisine düştü.

İşte 4 Kasım Çarşamba reyting sonuçları...

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Yeraltı, geçen hafta kırdığı sezon rekorunun ardından üç listede birden sert bir düşüş yaşadı.

Yeraltı, geçen hafta kırdığı sezon rekorunun ardından üç listede birden sert bir düşüş yaşadı.

Medyapım imzalı, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, 7 Ekim'de ikinci sezonuyla NOW ekranlarına döndüğünde Total'de 6,98 reyting almış, sonraki haftalarda istikrarlı bir yükselişle 28 Ekim'de 8,34'e ulaşarak sezonun en yüksek reytingini görmüştü. Bu çıkışla Sevdan Bir Ateş'i geride bırakan dizi, çarşamba akşamının Total ve ABC1 liderliğini de ele geçirmişti.

4 Kasım'da yayınlanan 5. bölümde ise tablo tamamen tersine döndü. Yeraltı bu kez Total'de 6,62, AB'de 4,65, ABC1'de 6,59 reyting alarak üç listede de üçüncü sırada kaldı; dizinin Total'deki kaybı 1,72 puanı, AB ve ABC1'deki kaybı ise 2,15 puanı buldu. Böylece Yeraltı'nın Total reytingi, sezon açılışında aldığı 6,98'in de altına inmiş oldu.

Sevdan Bir Ateş de reyting kaybetti ama Yeraltı'nın önüne geçip dizilerde zirveyi geri aldı.

Sevdan Bir Ateş de reyting kaybetti ama Yeraltı'nın önüne geçip dizilerde zirveyi geri aldı.

Yeraltı'nın bu sert kaybı, Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş'e üç listede birden dizilerin liderliğini geri getirdi. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak ekrana taşıyan dizi, 9. bölümüyle Total'de 7,05, AB'de 5,55, ABC1'de 6,79 reyting aldı ve maçın hemen ardından her kategoride ikinci sıraya yerleşti.

Gerçi Sevdan Bir Ateş de bu haftaki kayıptan kaçamadı; dizi Total'de 0,84, ABC1'de 1,03 puan gerilerken en büyük düşüşü 1,95 puanla AB listesinde yaşadı. Yine de 7. bölümünde Total'de 6,74'e kadar inen yapım, bu haftaki düşüşe rağmen o dip noktasının üzerinde kalmayı başardı ve Yeraltı ile arasındaki farkı Total'de 0,43, AB'de 0,90 puana taşıdı.

Fenerbahçe-Liverpool maçı, en yakın rakibi Sevdan Bir Ateş'in iki katından fazla reyting aldı.

Fenerbahçe-Liverpool maçı, en yakın rakibi Sevdan Bir Ateş'in iki katından fazla reyting aldı.

İki dizinin de aynı akşam kan kaybetmesinin arkasında, TRT 1'den canlı yayınlanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşmasının yarattığı büyük ilgi vardı. Birgün'ün aktardığı verilere göre UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi Total'de 14,72 reyting ve yüzde 35,52 izlenme payıyla gecenin açık ara lideri olurken, Yeni Ankara'nın paylaştığı rakamlara göre maçın 20+ABC1'deki reytingi 17,94'ü buldu. Karşılaşma AB listesinde de birinciliği kimseye bırakmadı.

Listenin geri kalanında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total ve ABC1'de dördüncü sıraya yerleşti. Çarşamba dizileri ekim ortasında da iki hafta üst üste zirveyi Şampiyonlar Ligi gecelerine kaptırmış, maçsız geçen 28 Ekim akşamında ise liderliği kendi aralarında paylaşmıştı. İki dizinin bu haftaki kaybı telafi edip edemeyeceği ise önümüzdeki çarşamba belli olacak.

4 Kasım Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Fenerbahçe-Liverpool (TRT 1)

TOTAL: 14,72 (1)

AB: 1. sırada

ABC1: 17,94 (1)

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

TOTAL: 7,05 (2)

AB: 5,55 (2)

ABC1: 6,79 (2)

Yeraltı (NOW)

TOTAL: 6,62 (3)

AB: 4,65 (3)

ABC1: 6,59 (3)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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