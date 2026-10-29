İki Dizi de Atağa Geçti, Zirve Bu Kez Paylaşıldı: 28 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş, 8. bölümüyle Total'de 7,89, AB'de 7,50, ABC1'de 7,82 reyting aldı. Dizi AB'de birinci, Total ve ABC1'de ikinci oldu.

Geçen haftaya göre artış Total'de 1,15, AB'de 1,86, ABC1'de 1,30 puan. Böylece dizi üç listede de 1 puanın üzerinde yükseldi.

Bu sıçrama, üst üste üç haftalık düşüşün ardından geldi. 4. bölümde Total'de 9,68, ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi, 7. bölümde Total'de 6,74'e kadar inmişti. 8. bölüm ise Total ve AB'de 4. bölümden bu yana dizinin aldığı en yüksek reyting oldu.