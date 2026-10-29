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İki Dizi de Atağa Geçti, Zirve Bu Kez Paylaşıldı: 28 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

İki Dizi de Atağa Geçti, Zirve Bu Kez Paylaşıldı: 28 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

Reyting Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 10:36
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28 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Üç haftadır kan kaybeden Sevdan Bir Ateş bu kez düşüşe dur dedi ve AB'de zirveye geri döndü. İkinci sezonunun en güçlü haftasını yaşayan Yeraltı ise Total ve ABC1'de birinciliği bırakmadı. Çarşamba akşamının tahtı iki dizi arasında bölündü.

İşte 28 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...

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Sevdan Bir Ateş, üç haftalık düşüşün ardından AB'de yeniden zirveye çıktı.

Sevdan Bir Ateş, üç haftalık düşüşün ardından AB'de yeniden zirveye çıktı.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş, 8. bölümüyle Total'de 7,89, AB'de 7,50, ABC1'de 7,82 reyting aldı. Dizi AB'de birinci, Total ve ABC1'de ikinci oldu.

Geçen haftaya göre artış Total'de 1,15, AB'de 1,86, ABC1'de 1,30 puan. Böylece dizi üç listede de 1 puanın üzerinde yükseldi.

Bu sıçrama, üst üste üç haftalık düşüşün ardından geldi. 4. bölümde Total'de 9,68, ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi, 7. bölümde Total'de 6,74'e kadar inmişti. 8. bölüm ise Total ve AB'de 4. bölümden bu yana dizinin aldığı en yüksek reyting oldu.

Yeraltı, ikinci sezonun en yüksek reytingini üç listede birden aldı.

Yeraltı, ikinci sezonun en yüksek reytingini üç listede birden aldı.

NOW'da yayınlanan Yeraltı, 2. sezonun 4. bölümüyle Total'de 8,34, AB'de 6,80, ABC1'de 8,74 reyting aldı. Medyapım imzalı dizi Total ve ABC1'de birinci, AB'de ikinci sıraya yerleşti.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu dizi, geçen haftaya göre Total'de 0,66, AB'de 1,00, ABC1'de 0,86 puan yükseldi.

Üstelik bu, Yeraltı'nın yeni sezondaki en yüksek reytingi. 7 Ekim'deki sezon açılışında Total'de 6,98 alan dizi, üç haftada 1,36 puan topladı. ABC1'de ise 7,24'ten 8,74'e çıkarak 1,50 puanlık bir artış yakaladı.

Total'de iki dizi arasındaki fark 0,45 puana indi, AB'de ise liderlik el değiştirdi.

Total'de iki dizi arasındaki fark 0,45 puana indi, AB'de ise liderlik el değiştirdi.

Geçen hafta Yeraltı, sezon başından beri önünde olan Sevdan Bir Ateş'i ilk kez geride bırakmıştı. Aradaki fark Total'de 0,94, ABC1'de 1,36 puandı.

Bu hafta iki dizi birlikte yükselince makas daraldı. Yeraltı, Total'de rakibinin 0,45, ABC1'de 0,92 puan önünde kapattı. AB'de ise tablo tersine döndü: Geçen hafta bu listede de 0,16 puan önde olan Yeraltı, bu kez Sevdan Bir Ateş'in 0,70 puan gerisinde kaldı.

Son iki haftada zirveyi Şampiyonlar Ligi maçlarına bırakan çarşamba dizileri, bu kez üç listede de birinciliği kendi aralarında paylaştı. Önümüzdeki çarşamba hangi dizinin üç listede birden zirveye oturacağı ise yarışın yeni sorusu.

28 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Yeraltı (NOW)

TOTAL: 8,34 (1)

AB: 6,80 (2)

ABC1: 8,74 (1)

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

TOTAL: 7,89 (2)

AB: 7,50 (1)

ABC1: 7,82 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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