İki Dizi de Atağa Geçti, Zirve Bu Kez Paylaşıldı: 28 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları
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28 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Üç haftadır kan kaybeden Sevdan Bir Ateş bu kez düşüşe dur dedi ve AB'de zirveye geri döndü. İkinci sezonunun en güçlü haftasını yaşayan Yeraltı ise Total ve ABC1'de birinciliği bırakmadı. Çarşamba akşamının tahtı iki dizi arasında bölündü.
İşte 28 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdan Bir Ateş, üç haftalık düşüşün ardından AB'de yeniden zirveye çıktı.
Yeraltı, ikinci sezonun en yüksek reytingini üç listede birden aldı.
Total'de iki dizi arasındaki fark 0,45 puana indi, AB'de ise liderlik el değiştirdi.
28 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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