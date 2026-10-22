3 Haftada 3 Puan Kaybetti: Sevdan Bir Ateş'in Reytingi Resmen Eridi!
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Sevdan Bir Ateş, 4. bölümde gördüğü zirveden üç haftada 2. bölüm seviyesinin de altına indi.
İlk kırılma, Yeraltı'nın ikinci sezonla ekrana döndüğü 7 Ekim akşamı yaşandı.
Sonraki iki haftada Şampiyonlar Ligi maçları devreye girdi, ancak Yeraltı maç akşamında bile yükseldi.
Hüma'nın Mirza'nın kızı olduğu sırrı hala Mirza'ya ulaşmadı.
Sevdan Bir Ateş bölüm bölüm TOTAL, AB ve ABC1 reytingleri:
1. Bölüm (9 Eylül)
TOTAL: 3,54
AB: 2,24
ABC1: 2,85
2. Bölüm (16 Eylül)
TOTAL: 7,42
AB: 6,82
ABC1: 7,88
3. Bölüm (23 Eylül)
TOTAL: 8,85
AB: 8,40
ABC1: 9,51
4. Bölüm (30 Eylül)
TOTAL: 9,68
AB: 8,36
ABC1: 10,06
5. Bölüm (7 Ekim)
TOTAL: 7,81
AB: 7,25
ABC1: 8,16
6. Bölüm (14 Ekim)
TOTAL: 7,20
AB: 6,26
ABC1: 7,32
7. Bölüm (21 Ekim)
TOTAL: 6,74
AB: 5,64
ABC1: 6,52
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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