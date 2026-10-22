3 Haftada 3 Puan Kaybetti: Sevdan Bir Ateş'in Reytingi Resmen Eridi!

Dizinin merkezinde, düğünlerine saatler kala ortadan kaybolan Leyla ile Mirza'nın yedi yıl sonra yeniden kesişen hikâyesi var. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın canlandırdığı çiftin arasındaki en büyük düğüm ise minik Hüma'nın Mirza'nın kızı olduğu gerçeği. Mirza ise yedi bölümdür gerçeği öğrenmiş değil.

7. bölümün fragmanında Leyla'nın sırrı Mirza'ya değil, Mirza'nın annesi Vuslat'a açtığı görüldü. Merakla beklenen yüzleşme bir hafta daha ertelenirken, reytingdeki düşüş de durmadı.

Öte yandan reyting haberlerinde düşüşün ana nedeni olarak rakip dizi ve maçlar gösteriliyor. Sevdan Bir Ateş'in asıl sınavı, karşısına maç çıkmayan ilk çarşamba akşamı olacak.