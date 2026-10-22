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3 Haftada 3 Puan Kaybetti: Sevdan Bir Ateş'in Reytingi Resmen Eridi!

3 Haftada 3 Puan Kaybetti: Sevdan Bir Ateş'in Reytingi Resmen Eridi!

Show tv Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 10:43
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Sezonun en hızlı yükselen dizisi Sevdan Bir Ateş, üç haftadır art arda kan kaybediyor. 4. bölümde ABC1'de 10,06'yı gören dizi, 7. bölümde 6,52'ye geriledi. Peki düşüş nerede başladı, tek neden maçlar mı?

İşte Sevdan Bir Ateş'in bölüm bölüm reyting grafiği...

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Sevdan Bir Ateş, 4. bölümde gördüğü zirveden üç haftada 2. bölüm seviyesinin de altına indi.

Sevdan Bir Ateş, 4. bölümde gördüğü zirveden üç haftada 2. bölüm seviyesinin de altına indi.

Show TV'nin Kapadokya'da geçen dizisi Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'deki ilk bölümünde Total'de 3,54 reyting almıştı. Sonraki üç hafta tabloya damga vuran bir yükseliş geldi.

16 Eylül'deki 2. bölüm Total'de 7,42, AB'de 6,82, ABC1'de 7,88 aldı. 23 Eylül'deki 3. bölüm Total'de 8,85, AB'de 8,40, ABC1'de 9,51 ile 10 reyting sınırına dayandı. 30 Eylül'deki 4. bölüm ise Total'de 9,68 ve ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini getirdi.

Ancak 7. bölümün aldığı Total 6,74, AB 5,64 ve ABC1 6,52, dizinin 2. bölümdeki rakamlarının bile gerisinde kaldı. Üstelik ABC1'de 4. bölümden bu yana kaybedilen 3,54 puan, dizinin ilk bölümde aldığı Total reytingiyle birebir aynı.

İlk kırılma, Yeraltı'nın ikinci sezonla ekrana döndüğü 7 Ekim akşamı yaşandı.

İlk kırılma, Yeraltı'nın ikinci sezonla ekrana döndüğü 7 Ekim akşamı yaşandı.

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı'nın aynı akşama dönmesiyle Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümü Total'de 7,81, AB'de 7,25, ABC1'de 8,16'ya geriledi. Dizi üç listede de zirvede kalsa da tek gecede Total'de 1,87, ABC1'de 1,90 puan kaybetti.

Rekabet yalnızca reyting tablosuyla sınırlı kalmadı. Aynı hafta YouTube'da Yeraltı'nın yeni bölümü ilk 11 saatte yaklaşık 3 milyon izlenmeye ulaşırken, Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümü 1,3 milyonda kaldı.

Sonraki iki haftada Şampiyonlar Ligi maçları devreye girdi, ancak Yeraltı maç akşamında bile yükseldi.

Sonraki iki haftada Şampiyonlar Ligi maçları devreye girdi, ancak Yeraltı maç akşamında bile yükseldi.

14 Ekim'de TRT 1'den yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe maçı gecenin zirvesine oturdu. Sevdan Bir Ateş'in 6. bölümü Total'de 7,20, AB'de 6,26, ABC1'de 7,32 alarak ikinciliğe düştü.

21 Ekim'de ise karşısında yine bir maç vardı. Galatasaray'ın Lille deplasmanı Total'de 12,50 ile üç listede de birinci oldu. Peki düşüşün tek nedeni maç mı? Aynı akşam Yeraltı Total'de 7,68'e, ABC1'de 7,88'e yükselerek ilk kez rakibini geride bıraktı. Sevdan Bir Ateş ise üç listede de üçüncülüğe geriledi.

Hüma'nın Mirza'nın kızı olduğu sırrı hala Mirza'ya ulaşmadı.

Hüma'nın Mirza'nın kızı olduğu sırrı hala Mirza'ya ulaşmadı.

Dizinin merkezinde, düğünlerine saatler kala ortadan kaybolan Leyla ile Mirza'nın yedi yıl sonra yeniden kesişen hikâyesi var. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın canlandırdığı çiftin arasındaki en büyük düğüm ise minik Hüma'nın Mirza'nın kızı olduğu gerçeği. Mirza ise yedi bölümdür gerçeği öğrenmiş değil. 

7. bölümün fragmanında Leyla'nın sırrı Mirza'ya değil, Mirza'nın annesi Vuslat'a açtığı görüldü. Merakla beklenen yüzleşme bir hafta daha ertelenirken, reytingdeki düşüş de durmadı.

Öte yandan reyting haberlerinde düşüşün ana nedeni olarak rakip dizi ve maçlar gösteriliyor. Sevdan Bir Ateş'in asıl sınavı, karşısına maç çıkmayan ilk çarşamba akşamı olacak.

Sevdan Bir Ateş bölüm bölüm TOTAL, AB ve ABC1 reytingleri:

1. Bölüm (9 Eylül)

TOTAL: 3,54

AB: 2,24

ABC1: 2,85

2. Bölüm (16 Eylül)

TOTAL: 7,42

AB: 6,82

ABC1: 7,88

3. Bölüm (23 Eylül)

TOTAL: 8,85

AB: 8,40

ABC1: 9,51

4. Bölüm (30 Eylül)

TOTAL: 9,68

AB: 8,36

ABC1: 10,06

5. Bölüm (7 Ekim)

TOTAL: 7,81

AB: 7,25

ABC1: 8,16

6. Bölüm (14 Ekim)

TOTAL: 7,20

AB: 6,26

ABC1: 7,32

7. Bölüm (21 Ekim)

TOTAL: 6,74

AB: 5,64

ABC1: 6,52

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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