Sezonun İlk 10 Reytingini Almıştı, Rakibine Yenildi: 21 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

NOW'da yayınlanan Yeraltı, 2. sezonun 3. bölümüyle Total'de 7,68, AB'de 5,80, ABC1'de 7,88 reyting aldı. Dizi üç listede de ikinci sıraya yerleşerek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Medyapım imzalı dizi, 7 Ekim'deki sezon açılışında rakibinin 0,83 puan gerisinde kalmıştı. Geçen hafta bu fark 0,39'a inmişti.

Bu hafta ise tablo tersine döndü. Yeraltı Total'de 0,87, ABC1'de 0,76 puan yükseldi. AB'de 0,28 puanlık küçük bir düşüş yaşasa da bu listede de rakibini geride bıraktı. Aradaki fark Total'de 0,94, ABC1'de 1,36 puan; AB'de ise yalnızca 0,16.