article/comments
article/share
Haberler
TV
Sezonun İlk 10 Reytingini Almıştı, Rakibine Yenildi: 21 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

Sezonun İlk 10 Reytingini Almıştı, Rakibine Yenildi: 21 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları

Reyting Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 10:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yarışında beklenen kırılma nihayet yaşandı. Sezona çift haneli reytinglerle giren Sevdan Bir Ateş, üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşadı ve ilk kez Yeraltı'nın gerisinde kaldı. Gecenin zirvesinde ise Galatasaray'ın Fransa'dan 4-2'lik galibiyetle döndüğü Lille maçı vardı.

 İşte 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeraltı, ikinci sezonla döndükten sonra ilk kez Sevdan Bir Ateş'in önüne geçti.

Yeraltı, ikinci sezonla döndükten sonra ilk kez Sevdan Bir Ateş'in önüne geçti.

NOW'da yayınlanan Yeraltı, 2. sezonun 3. bölümüyle Total'de 7,68, AB'de 5,80, ABC1'de 7,88 reyting aldı. Dizi üç listede de ikinci sıraya yerleşerek gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Medyapım imzalı dizi, 7 Ekim'deki sezon açılışında rakibinin 0,83 puan gerisinde kalmıştı. Geçen hafta bu fark 0,39'a inmişti.

Bu hafta ise tablo tersine döndü. Yeraltı Total'de 0,87, ABC1'de 0,76 puan yükseldi. AB'de 0,28 puanlık küçük bir düşüş yaşasa da bu listede de rakibini geride bıraktı. Aradaki fark Total'de 0,94, ABC1'de 1,36 puan; AB'de ise yalnızca 0,16.

Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06'yı gördüğü 4. bölümden bu yana 3,5 puana yakın kaybetti.

Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06'yı gördüğü 4. bölümden bu yana 3,5 puana yakın kaybetti.

Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş'in 7. bölümü Total'de 6,74, AB'de 5,64, ABC1'de 6,52 reyting aldı. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan dizi, üç listede de üçüncü sıraya geriledi.

Geçen haftaya göre Total'de 0,46, AB'de 0,62, ABC1'de 0,80 puanlık kayıp var. Üstelik bu, dizinin üst üste üçüncü düşüşü. 4. bölümde Total'de 9,68, ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi, üç haftada Total'de 2,94, ABC1'de 3,54 puan kaybetti.

Geçen haftaki düşüş, aynı saatte yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe maçına bağlanmıştı. Ancak bu hafta da karşısında maç vardı ve Yeraltı yükselirken Sevdan Bir Ateş'in gerilemesi dikkat çekti. Fragmanında Leyla'nın, Hüma'nın Mirza'nın kızı olduğunu açıkladığı sahneyle merak uyandıran bölüm bile düşüşü durduramadı.

Galatasaray'ın Lille deplasmanında 4-2 kazandığı maç, üç listede de gecenin zirvesine oturdu.

Galatasaray'ın Lille deplasmanında 4-2 kazandığı maç, üç listede de gecenin zirvesine oturdu.

TRT 1'den canlı yayınlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray, Lille'i deplasmanda 4-2 yendi. Karşılaşma Total'de 12,50, AB'de 13,80, ABC1'de 14,56 reyting aldı ve üç listede de birinci oldu.

Maç, en yakın takipçisi Yeraltı'nın Total'de 4,82, AB'de 8,00, ABC1'de 6,68 puan önünde kapattı. Böylece çarşamba akşamlarında üst üste ikinci haftada da zirve bir Şampiyonlar Ligi maçının oldu.

21 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Lille-Galatasaray (TRT 1)

TOTAL: 12,50 (1)

AB: 13,80 (1)

ABC1: 14,56 (1)

Yeraltı (NOW)

TOTAL: 7,68 (2)

AB: 5,80 (2)

ABC1: 7,88 (2)

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

TOTAL: 6,74 (3)

AB: 5,64 (3)

ABC1: 6,52 (3)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın