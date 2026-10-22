Sezonun İlk 10 Reytingini Almıştı, Rakibine Yenildi: 21 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları
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21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan yarışında beklenen kırılma nihayet yaşandı. Sezona çift haneli reytinglerle giren Sevdan Bir Ateş, üst üste üçüncü haftada da düşüş yaşadı ve ilk kez Yeraltı'nın gerisinde kaldı. Gecenin zirvesinde ise Galatasaray'ın Fransa'dan 4-2'lik galibiyetle döndüğü Lille maçı vardı.
İşte 21 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yeraltı, ikinci sezonla döndükten sonra ilk kez Sevdan Bir Ateş'in önüne geçti.
Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06'yı gördüğü 4. bölümden bu yana 3,5 puana yakın kaybetti.
Galatasaray'ın Lille deplasmanında 4-2 kazandığı maç, üç listede de gecenin zirvesine oturdu.
21 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Lille-Galatasaray (TRT 1)
TOTAL: 12,50 (1)
AB: 13,80 (1)
ABC1: 14,56 (1)
Yeraltı (NOW)
TOTAL: 7,68 (2)
AB: 5,80 (2)
ABC1: 7,88 (2)
Sevdan Bir Ateş (Show TV)
TOTAL: 6,74 (3)
AB: 5,64 (3)
ABC1: 6,52 (3)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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