Zirveyi Alması Beklenen Dizi Yine Geride Kaldı! 14 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan kapışmasında bu hafta herkes 'Yeraltı, Sevdan Bir Ateş'i tahtından indirecek mi?' sorusunu soruyordu. Geçen hafta aradaki farkı 1 puanın altına çeken NOW dizisi için zirve artık an meselesi gibi görünüyordu. Ama gecenin lideri ne o oldu ne de rakibi. Sahneye çıkan Fenerbahçe, 6 gol yediği maçla bile reyting tablosunun tepesine kuruldu.
İşte 14 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...
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Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı, geçen hafta aralarındaki farkı 1 puanın altına indirmişti.
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Sevdan Bir Ateş maçın gölgesinde ikinci oldu, AB'de 1 puana yakın kayıp yaşadı.
Yeraltı üçüncü sırada kaldı ama AB'de rakibiyle arasındaki fark 0,18'e kadar indi.
14 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Aston Villa-Fenerbahçe (TRT 1)
TOTAL: 1
AB: 1
ABC1: 1
Sevdan Bir Ateş (Show TV)
TOTAL: 7,20 (2)
AB: 6,26 (2)
ABC1: 7,32 (2)
Yeraltı (NOW)
TOTAL: 6,81 (3)
AB: 6,08 (3)
ABC1: 7,12 (3)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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