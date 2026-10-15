Zirveyi Alması Beklenen Dizi Yine Geride Kaldı! 14 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de başladı ve Kapadokya'da geçen hikâyesiyle kısa sürede çarşamba akşamlarının favorisi oldu. 4. bölümünde Total'de 9,68, ABC1'de 10,06 alarak sezonun ilk çift haneli reytingini gören dizi, bir anda rakipsiz kalmıştı.

Ta ki Yeraltı dönene kadar. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Medyapım imzalı NOW dizisi, 16 bölümlük ilk sezonunu mayısta kapatmış, dört buçuk aylık aranın ardından 7 Ekim'de ikinci sezonla geri gelmişti.

O gece Sevdan Bir Ateş 7,81 ile birinciliği korudu ama Yeraltı 6,98 ile hemen ensesindeydi. Üstelik Yeraltı'nın yeni bölümü YouTube'da 11 saatte 3 milyon izlenmeye ulaşırken Sevdan Bir Ateş 1,3 milyonda kalmıştı. Bu tablodan sonra pek çok dizi takipçisi, liderliğin bu hafta el değiştireceğinden emindi.