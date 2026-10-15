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Zirveyi Alması Beklenen Dizi Yine Geride Kaldı! 14 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Zirveyi Alması Beklenen Dizi Yine Geride Kaldı! 14 Ekim Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 10:55
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Çarşamba akşamlarının en çok konuşulan kapışmasında bu hafta herkes 'Yeraltı, Sevdan Bir Ateş'i tahtından indirecek mi?' sorusunu soruyordu. Geçen hafta aradaki farkı 1 puanın altına çeken NOW dizisi için zirve artık an meselesi gibi görünüyordu. Ama gecenin lideri ne o oldu ne de rakibi. Sahneye çıkan Fenerbahçe, 6 gol yediği maçla bile reyting tablosunun tepesine kuruldu.

İşte 14 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...

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Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı, geçen hafta aralarındaki farkı 1 puanın altına indirmişti.

Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı, geçen hafta aralarındaki farkı 1 puanın altına indirmişti.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de başladı ve Kapadokya'da geçen hikâyesiyle kısa sürede çarşamba akşamlarının favorisi oldu. 4. bölümünde Total'de 9,68, ABC1'de 10,06 alarak sezonun ilk çift haneli reytingini gören dizi, bir anda rakipsiz kalmıştı.

Ta ki Yeraltı dönene kadar. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Medyapım imzalı NOW dizisi, 16 bölümlük ilk sezonunu mayısta kapatmış, dört buçuk aylık aranın ardından 7 Ekim'de ikinci sezonla geri gelmişti.

O gece Sevdan Bir Ateş 7,81 ile birinciliği korudu ama Yeraltı 6,98 ile hemen ensesindeydi. Üstelik Yeraltı'nın yeni bölümü YouTube'da 11 saatte 3 milyon izlenmeye ulaşırken Sevdan Bir Ateş 1,3 milyonda kalmıştı. Bu tablodan sonra pek çok dizi takipçisi, liderliğin bu hafta el değiştireceğinden emindi.

Sevdan Bir Ateş maçın gölgesinde ikinci oldu, AB'de 1 puana yakın kayıp yaşadı.

Sevdan Bir Ateş maçın gölgesinde ikinci oldu, AB'de 1 puana yakın kayıp yaşadı.

Peki ne oldu? TRT 1'den canlı yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe maçı bütün hesapları bozdu. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Villa Park'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 geride kapattı ve sahadan 6-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. Skor taraftarı yıksa da maç Total, AB ve ABC1'de gecenin en çok izlenen yayını oldu.

Bu tablodan en çok etkilenen ise geçen haftanın lideri Sevdan Bir Ateş oldu. Dizinin 6. bölümü Total'de 7,20, AB'de 6,26, ABC1'de 7,32 reyting aldı ve üç listede de ikinci sıraya geriledi. Total'deki kayıp 0,61 puanda kalsa da AB'de düşüş 0,99'u buldu. İki hafta önce ABC1'de 10'u aşan dizi, üst üste ikinci haftada da kan kaybetti.

Yeraltı üçüncü sırada kaldı ama AB'de rakibiyle arasındaki fark 0,18'e kadar indi.

Yeraltı üçüncü sırada kaldı ama AB'de rakibiyle arasındaki fark 0,18'e kadar indi.

Zirveyi alması beklenen Yeraltı ise 2. sezonun 2. bölümüyle üç listede de üçüncü oldu. Dizi Total'de 6,81, AB'de 6,08, ABC1'de 7,12 aldı. Total'de 0,17, ABC1'de 0,12 puanlık küçük bir düşüş yaşayan Yeraltı, AB'de ise 0,09 puan yükselmeyi başardı.

Asıl dikkat çeken detay aradaki farkta saklı. Geçen hafta Total'de 0,83 olan makas bu hafta 0,39'a indi. AB'de 1,26'lık fark 0,18'e, ABC1'de ise 0,92'lik fark 0,20'ye geriledi. Yani Yeraltı tahta oturamadı ama Sevdan Bir Ateş'in ensesinde artık nefesini hissettiriyor. Maçsız bir çarşamba akşamında liderin kim olacağı şimdiden merak konusu.

14 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Aston Villa-Fenerbahçe (TRT 1)

TOTAL: 1

AB: 1

ABC1: 1

Sevdan Bir Ateş (Show TV)

TOTAL: 7,20 (2)

AB: 6,26 (2)

ABC1: 7,32 (2)

Yeraltı (NOW)

TOTAL: 6,81 (3)

AB: 6,08 (3)

ABC1: 7,12 (3)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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