Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu: Yeraltı Reytinglerde 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 9 Ekim Cuma akşamı 33. bölümden önce yayınlanan özetiyle ABC1'de 5,22 reyting aldı. Geçen hafta 2. sezon açılışı öncesindeki özetiyle ABC1'de 7,12'ye ulaşan dizi, bu kez 1,90 puan geriledi. Yine de özet yayını Total'de günün ikinci sırasına yerleşti ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün önüne geçti.

Star TV'nin salı dizisi Tuzlu Kahve, özetiyle 4,80 alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu rakam, aynı akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kanal D dizisi Haysiyet'in 4,34'ünün de üzerindeydi. Show TV'nin çarşamba dizisi Sevdan Bir Ateş ise 4,52 ile dördüncü oldu.

Kanal D'nin pazartesi dizisi Uzak Şehir'in özeti 3,92 aldı. Türkiye-İtalya maçının oynandığı akşam bu özet, Total'de günün üçüncü sırasına yerleşti ve TRT 1'in Evlilik Güzeldir'inin yeni bölümünü de geride bıraktı.