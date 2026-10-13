Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu: Yeraltı Reytinglerde 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti
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5-11 Ekim haftasında yeni bölümlerden önce ekrana gelen özet yayınlarının reytingleri belli oldu. Dört buçuk aylık aranın ardından ekrana dönen Yeraltı, özetiyle ABC1'de 5,56 alarak zirveye yerleşti ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü bile geride bıraktı. Taşacak Bu Deniz'in özeti ise bu kez ikinci sırada kaldı.
Kaynak: TİAK (20+ABC1)
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Dört buçuk ay sonra dönen Yeraltı'nın özeti ABC1'de 5,56 aldı, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü 0,01 puanla geçti.
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Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,22 ile ikinci oldu, Tuzlu Kahve'nin özeti Haysiyet'in yeni bölümünü geride bıraktı.
Kızılcık Şerbeti'nin özeti 3,31 ile yedinci sıraya yerleşti, Güller ve Günahlar bu kez ilk 10'un dışında kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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