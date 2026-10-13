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Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu: Yeraltı Reytinglerde 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti

Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu: Yeraltı Reytinglerde 16 Dizinin Yeni Bölümünü Geçti

yerli dizi Reyting Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 17:44
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5-11 Ekim haftasında yeni bölümlerden önce ekrana gelen özet yayınlarının reytingleri belli oldu. Dört buçuk aylık aranın ardından ekrana dönen Yeraltı, özetiyle ABC1'de 5,56 alarak zirveye yerleşti ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü bile geride bıraktı. Taşacak Bu Deniz'in özeti ise bu kez ikinci sırada kaldı.

Kaynak: TİAK (20+ABC1)

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Dört buçuk ay sonra dönen Yeraltı'nın özeti ABC1'de 5,56 aldı, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü 0,01 puanla geçti.

Dört buçuk ay sonra dönen Yeraltı'nın özeti ABC1'de 5,56 aldı, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü 0,01 puanla geçti.

NOW'un sevilen dizisi Yeraltı, 7 Ekim Çarşamba akşamı 2. sezonun ilk bölümünden önce yayınlanan özetiyle ABC1'de 5,56 reyting aldı. Özet yayını günü ABC1'de üçüncü sırada tamamladı; önünde yalnızca Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı'nın yeni bölümü vardı.

Üstelik bu rakam, haftanın pek çok dizisinin yeni bölümünden yüksek. Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti, 142. bölümüyle ABC1'de 5,55 almıştı. Yani Yeraltı'nın özeti, fenomen dizinin yeni bölümünü 0,01 puan farkla geride bıraktı. Haftalık ABC1 listesindeki 23 dizinin 16'sı da Yeraltı'nın özetinin gerisinde kaldı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, 17. bölümüyle ise Total'de 6,98, AB'de 5,99, ABC1'de 7,24 reyting almıştı.

Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,22 ile ikinci oldu, Tuzlu Kahve'nin özeti Haysiyet'in yeni bölümünü geride bıraktı.

Taşacak Bu Deniz'in özeti 5,22 ile ikinci oldu, Tuzlu Kahve'nin özeti Haysiyet'in yeni bölümünü geride bıraktı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 9 Ekim Cuma akşamı 33. bölümden önce yayınlanan özetiyle ABC1'de 5,22 reyting aldı. Geçen hafta 2. sezon açılışı öncesindeki özetiyle ABC1'de 7,12'ye ulaşan dizi, bu kez 1,90 puan geriledi. Yine de özet yayını Total'de günün ikinci sırasına yerleşti ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün önüne geçti.

Star TV'nin salı dizisi Tuzlu Kahve, özetiyle 4,80 alarak üçüncü sırada yer aldı. Bu rakam, aynı akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kanal D dizisi Haysiyet'in 4,34'ünün de üzerindeydi. Show TV'nin çarşamba dizisi Sevdan Bir Ateş ise 4,52 ile dördüncü oldu.

Kanal D'nin pazartesi dizisi Uzak Şehir'in özeti 3,92 aldı. Türkiye-İtalya maçının oynandığı akşam bu özet, Total'de günün üçüncü sırasına yerleşti ve TRT 1'in Evlilik Güzeldir'inin yeni bölümünü de geride bıraktı.

Kızılcık Şerbeti'nin özeti 3,31 ile yedinci sıraya yerleşti, Güller ve Günahlar bu kez ilk 10'un dışında kaldı.

Kızılcık Şerbeti'nin özeti 3,31 ile yedinci sıraya yerleşti, Güller ve Günahlar bu kez ilk 10'un dışında kaldı.

Pazar akşamlarının iki rakibi özet listesinde de yan yana geldi. Kanal D'nin Daha 17'si 3,75 ile altıncı, NOW'un Ömür Usta'sı 3,08 ile sekizinci oldu. İki dizinin özetleri Total'de de günün ilk beşindeydi: Daha 17 özeti 3,96 ile dördüncü, Ömür Usta özeti 3,21 ile beşinci sırada yer aldı.

Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti ise özetiyle 3,31 alarak yedinci sıraya yerleşti. Kanal D'nin Haysiyet'i 2,85 ile dokuzuncu, NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı 2,79 ile onuncu oldu.

Geçen hafta özetiyle sürpriz yapan Güller ve Günahlar ise bu kez listeye giremedi. Kanal D'nin cumartesi dizisinin özeti 2,40'ta kaldı. Teşkilat'ın özeti 2,13, Başkalarının Hayatı'nınki 1,87, Gönül Dağı'nınki ise 1,68 aldı.

İşte 5-11 Ekim haftasında özeti en çok izlenen 10 dizi (ABC1):

1. Yeraltı - 5,56

2. Taşacak Bu Deniz - 5,22

3. Tuzlu Kahve - 4,80

4. Sevdan Bir Ateş - 4,52

5. Uzak Şehir - 3,92

6. Daha 17 - 3,75

7. Kızılcık Şerbeti - 3,31

8. Ömür Usta - 3,08

9. Haysiyet - 2,85

10. Halef: Köklerin Çağrısı - 2,79

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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