Üç Listede de Zirveyi Kimseye Bırakmadı: Haftanın En Çok ve En Az Reyting Alan Dizisi Belli Oldu!

Haftanın en çok izlenen dizisi sorusunun cevabı yine Taşacak Bu Deniz oldu. Dizi 9 Ekim'de yayınlanan 33. bölümüyle Total'de 9,47, AB'de 8,74, ABC1'de ise 9,79 reyting aldı ve üç listede de birinci sıraya yerleşti. Sezon açılışındaki 10,13'ün gerisinde kalsa da tahtını kimseye kaptırmadı.

Asıl heyecan Total'de yaşandı. Kanal D'nin Uzak Şehir'i, 5 Ekim'de Türkiye-İtalya maçıyla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 9,33'e uzandı ve lideri sadece 0,14 puan geriden takip etti. Peki AB ve ABC1'de durum ne? Orada fark açılıyor. Uzak Şehir AB'de 6,26 ile dördüncü, ABC1'de 7,92 ile üçüncü sıraya geriledi; iki listede de ikinciliği Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i aldı. Star TV'nin Tuzlu Kahve'si ise Total'de yedinci olmasına rağmen AB'de 6,76 ile üçüncülüğe yükseldi.