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Üç Listede de Zirveyi Kimseye Bırakmadı: Haftanın En Çok ve En Az Reyting Alan Dizisi Belli Oldu!

Üç Listede de Zirveyi Kimseye Bırakmadı: Haftanın En Çok ve En Az Reyting Alan Dizisi Belli Oldu!

Uzak Şehir Reyting Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 14:30
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5-11 Ekim haftasında ekrana gelen 23 dizinin reytingleri tek tabloda toplandı ve haftalık reyting sonuçlarında zirvenin sahibi değişmedi. TRT 1'in cuma dizisi Total, AB ve ABC1'in üçünde de birinci sıraya yerleşti. Ama Total'de peşindeki rakibi nefesini ensesinde hissettirdi. Listenin en altında ise final yapan bir ATV dizisi var.

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Geçen sezonu zirvede kapatan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonda da liderliği kimseye bırakmıyor.

Geçen sezonu zirvede kapatan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonda da liderliği kimseye bırakmıyor.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolleri paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim 2025'te TRT 1'de başladığı ilk sezonunda Karadeniz'de geçen hırçın hikâyesiyle izleyiciyi cuma akşamlarına kilitledi. OGM Pictures ve Orzan Studios imzalı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, ilk sezonu reyting tablosunun zirvesinde kapattı.

İkinci sezon ise olaylı başladı. Gezep karakterinin kadroda olmaması sosyal medyayı salladı, yönetmen Çağrı Bayrak'ın açıklamasına Onur Dilber'den gelen cevap da günlerce konuşuldu. Tartışmalar reytinge yansımadı: Dizi 2 Ekim'deki sezon açılışında, aynı akşam oynanan milli maça rağmen Total'de 10,13 almıştı.

Taşacak Bu Deniz Total'de Uzak Şehir'i yalnızca 0,14 puanla geçti ama AB ve ABC1'de fark açtı.

Taşacak Bu Deniz Total'de Uzak Şehir'i yalnızca 0,14 puanla geçti ama AB ve ABC1'de fark açtı.

Haftanın en çok izlenen dizisi sorusunun cevabı yine Taşacak Bu Deniz oldu. Dizi 9 Ekim'de yayınlanan 33. bölümüyle Total'de 9,47, AB'de 8,74, ABC1'de ise 9,79 reyting aldı ve üç listede de birinci sıraya yerleşti. Sezon açılışındaki 10,13'ün gerisinde kalsa da tahtını kimseye kaptırmadı.

Asıl heyecan Total'de yaşandı. Kanal D'nin Uzak Şehir'i, 5 Ekim'de Türkiye-İtalya maçıyla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 9,33'e uzandı ve lideri sadece 0,14 puan geriden takip etti. Peki AB ve ABC1'de durum ne? Orada fark açılıyor. Uzak Şehir AB'de 6,26 ile dördüncü, ABC1'de 7,92 ile üçüncü sıraya geriledi; iki listede de ikinciliği Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i aldı. Star TV'nin Tuzlu Kahve'si ise Total'de yedinci olmasına rağmen AB'de 6,76 ile üçüncülüğe yükseldi.

Haftanın en az izlenen dizisi, final bölümüyle 1 reytingi bile göremeyen Aşk ve Taht oldu.

Haftanın en az izlenen dizisi, final bölümüyle 1 reytingi bile göremeyen Aşk ve Taht oldu.

Listenin öbür ucunda hüzünlü bir veda var. Akın Akınözü'nün başrolündeki ATV dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim'de yayınlanan 5. bölümüyle final yaptı ve Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de 0,77 reytingle 23 dizinin sonuncusu oldu. İlk bölümünde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada izleyicisinin yaklaşık üçte ikisini kaybetmişti.

Sondan ikinci sırada da final kararı verilen bir ATV dizisi duruyor. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki Mercan Köşk, Total'de 1,56 ile 22. oldu; AB'de ise 0,87 ile 1 puanın altında kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 17 Ekim'de ekrana veda edecek. Final iddialarıyla gündeme gelen Muhtemel Aşk da 2,41 ile 21. sırada.

İşte 5-11 Ekim haftalık reyting sonuçları:

Taşacak Bu Deniz reytinglerde kaçıncı sırada diye merak edenler için cevap net: üç listede de bir numara. 23 dizinin Total sıralamasına göre tam listesi aşağıda.

1. Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 9,47

AB: 8,74

ABC1: 9,79

2. Uzak Şehir

TOTAL: 9,33

AB: 6,26

ABC1: 7,92

3. Sevdan Bir Ateş

TOTAL: 7,81

AB: 7,25

ABC1: 8,16

4. Yeraltı

TOTAL: 6,98

AB: 5,99

ABC1: 7,24

5. Daha 17

TOTAL: 6,89

AB: 5,46

ABC1: 6,42

6. Ömür Usta

TOTAL: 6,06

AB: 5,49

ABC1: 6,12

7. Tuzlu Kahve

TOTAL: 5,44

AB: 6,76

ABC1: 7,57

8. Haysiyet

TOTAL: 4,83

AB: 3,43

ABC1: 4,34

9. Güller ve Günahlar

TOTAL: 4,73

AB: 3,47

ABC1: 4,14

10. Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 4,73

AB: 5,26

ABC1: 5,55

11. Teşkilat

TOTAL: 4,73

AB: 3,28

ABC1: 4,24

12. Halef: Köklerin Çağrısı

TOTAL: 4,54

AB: 3,15

ABC1: 3,49

13. Sevdiğim Sensin

TOTAL: 4,41

AB: 2,62

ABC1: 3,57

14. Güneşin Doğduğu Yer

TOTAL: 4,27

AB: 3,49

ABC1: 4,43

15. Anne Yarısı

TOTAL: 3,81

AB: 2,65

ABC1: 3,38

16. Gönül Dağı

TOTAL: 3,55

AB: 2,46

ABC1: 3,21

17. Başkalarının Hayatı

TOTAL: 3,29

AB: 3,19

ABC1: 3,84

18. Mehmed: Fetihler Sultanı

TOTAL: 3,12

AB: 2,82

ABC1: 3,23

19. A.B.İ.

TOTAL: 3,04

AB: 1,63

ABC1: 2,44

20. Evlilik Güzeldir

TOTAL: 2,76

AB: 2,79

ABC1: 3,13

21. Muhtemel Aşk

TOTAL: 2,41

AB: 2,18

ABC1: 2,97

22. Mercan Köşk

TOTAL: 1,56

AB: 0,87

ABC1: 1,31

23. Aşk ve Taht

TOTAL: 0,85

AB: 0,57

ABC1: 0,77

Taşacak Bu Deniz'in tahtını koruyup korumayacağı ise yeni bölümün yayınlanacağı cuma akşamı belli olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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