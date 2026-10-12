Üç Listede de Zirveyi Kimseye Bırakmadı: Haftanın En Çok ve En Az Reyting Alan Dizisi Belli Oldu!
5-11 Ekim haftasında ekrana gelen 23 dizinin reytingleri tek tabloda toplandı ve haftalık reyting sonuçlarında zirvenin sahibi değişmedi. TRT 1'in cuma dizisi Total, AB ve ABC1'in üçünde de birinci sıraya yerleşti. Ama Total'de peşindeki rakibi nefesini ensesinde hissettirdi. Listenin en altında ise final yapan bir ATV dizisi var.
Geçen sezonu zirvede kapatan Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonda da liderliği kimseye bırakmıyor.
Taşacak Bu Deniz Total'de Uzak Şehir'i yalnızca 0,14 puanla geçti ama AB ve ABC1'de fark açtı.
Haftanın en az izlenen dizisi, final bölümüyle 1 reytingi bile göremeyen Aşk ve Taht oldu.
İşte 5-11 Ekim haftalık reyting sonuçları:
Taşacak Bu Deniz reytinglerde kaçıncı sırada diye merak edenler için cevap net: üç listede de bir numara. 23 dizinin Total sıralamasına göre tam listesi aşağıda.
1. Taşacak Bu Deniz
TOTAL: 9,47
AB: 8,74
ABC1: 9,79
2. Uzak Şehir
TOTAL: 9,33
AB: 6,26
ABC1: 7,92
3. Sevdan Bir Ateş
TOTAL: 7,81
AB: 7,25
ABC1: 8,16
4. Yeraltı
TOTAL: 6,98
AB: 5,99
ABC1: 7,24
5. Daha 17
TOTAL: 6,89
AB: 5,46
ABC1: 6,42
6. Ömür Usta
TOTAL: 6,06
AB: 5,49
ABC1: 6,12
7. Tuzlu Kahve
TOTAL: 5,44
AB: 6,76
ABC1: 7,57
8. Haysiyet
TOTAL: 4,83
AB: 3,43
ABC1: 4,34
9. Güller ve Günahlar
TOTAL: 4,73
AB: 3,47
ABC1: 4,14
10. Kızılcık Şerbeti
TOTAL: 4,73
AB: 5,26
ABC1: 5,55
11. Teşkilat
TOTAL: 4,73
AB: 3,28
ABC1: 4,24
12. Halef: Köklerin Çağrısı
TOTAL: 4,54
AB: 3,15
ABC1: 3,49
13. Sevdiğim Sensin
TOTAL: 4,41
AB: 2,62
ABC1: 3,57
14. Güneşin Doğduğu Yer
TOTAL: 4,27
AB: 3,49
ABC1: 4,43
15. Anne Yarısı
TOTAL: 3,81
AB: 2,65
ABC1: 3,38
16. Gönül Dağı
TOTAL: 3,55
AB: 2,46
ABC1: 3,21
17. Başkalarının Hayatı
TOTAL: 3,29
AB: 3,19
ABC1: 3,84
18. Mehmed: Fetihler Sultanı
TOTAL: 3,12
AB: 2,82
ABC1: 3,23
19. A.B.İ.
TOTAL: 3,04
AB: 1,63
ABC1: 2,44
20. Evlilik Güzeldir
TOTAL: 2,76
AB: 2,79
ABC1: 3,13
21. Muhtemel Aşk
TOTAL: 2,41
AB: 2,18
ABC1: 2,97
22. Mercan Köşk
TOTAL: 1,56
AB: 0,87
ABC1: 1,31
23. Aşk ve Taht
TOTAL: 0,85
AB: 0,57
ABC1: 0,77
Taşacak Bu Deniz'in tahtını koruyup korumayacağı ise yeni bölümün yayınlanacağı cuma akşamı belli olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın