Aşk ve Taht Final Bölümüyle 1 Reyting Bile Alamadı, 35. Sırada Veda Etti

Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana veda etti. Erken final kararının ardından merakla beklenen son bölüm, izleyiciyi yeniden ekran başına toplayamadı.

Dizi Total'de 0,85 ile 30., AB'de 0,57 ile 35., ABC1'de ise 0,77 ile 31. sırada kaldı. Yani Aşk ve Taht yalnızca Total listesinde ilk 30'a girebildi.

Üstelik bu, dizinin Total ve ABC1'de 1 reytingin altını ilk kez gördüğü gece oldu. AB'de bu eşik bir hafta önce, 4. bölümde aşılmıştı.