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Aşk ve Taht Final Bölümüyle 1 Reyting Bile Alamadı, 35. Sırada Veda Etti

Aşk ve Taht Final Bölümüyle 1 Reyting Bile Alamadı, 35. Sırada Veda Etti

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 11:30
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Akın Akınözü'nün başrolündeki ATV dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı 5. bölümüyle final yaptı. Veda bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de 0,77 reyting aldı ve hiçbir listede 1 puana ulaşamadı. İlk bölümünde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada reytinginin yaklaşık üçte ikisini kaybetti. Aynı akşam Sevdan Bir Ateş ise Aşk ve Taht'tan 9 kat fazla izlendi.

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Aşk ve Taht'ın final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de ise 0,77 reyting aldı.

Aşk ve Taht'ın final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de ise 0,77 reyting aldı.

Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'a hayat verdiği ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı 5. bölümüyle ekrana veda etti. Erken final kararının ardından merakla beklenen son bölüm, izleyiciyi yeniden ekran başına toplayamadı.

Dizi Total'de 0,85 ile 30., AB'de 0,57 ile 35., ABC1'de ise 0,77 ile 31. sırada kaldı. Yani Aşk ve Taht yalnızca Total listesinde ilk 30'a girebildi.

Üstelik bu, dizinin Total ve ABC1'de 1 reytingin altını ilk kez gördüğü gece oldu. AB'de bu eşik bir hafta önce, 4. bölümde aşılmıştı.

Detaylar:

İlk bölümde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada reytinginin üçte ikisini kaybetti.

İlk bölümde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada reytinginin üçte ikisini kaybetti.

9 Eylül'de ilk bölümüyle Total'de 2,49, AB'de 1,65, ABC1'de 2,19 reyting alan Aşk ve Taht, Akın Akınözü gibi güçlü bir başrole rağmen beklenen açılışı yapamamıştı. 16 Eylül'deki 2. bölümde AB'de 1,75'e çıkarak kısa süreli bir yükseliş yaşadı ama Total'de 2,09'a, ABC1'de 2,07'ye geriledi.

Düşüş 23 Eylül'deki 3. bölümle hızlandı: Total 1,62, AB 1,47, ABC1 1,45. Final haberinin duyulmasının ardından yayınlanan 4. bölüm ise Total'de 1,18, AB'de 0,86, ABC1'de 1,13'te kaldı.

İlk bölümden finale uzanan beş haftada dizi Total'de yaklaşık yüzde 66, AB ve ABC1'de ise yüzde 65 kan kaybetti. Total sıralamasında da 2. bölümdeki 11.'likten 30.'luğa uzanan bir gerileme yaşandı.

Aynı akşam Sevdan Bir Ateş, Total'de Aşk ve Taht'tan 9 kat fazla izlendi.

Aynı akşam Sevdan Bir Ateş, Total'de Aşk ve Taht'tan 9 kat fazla izlendi.

Aşk ve Taht'ın vedası, çarşamba akşamının en sert rekabetine denk geldi. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 5. bölümünde Total'de 7,81, AB'de 7,25, ABC1'de 8,16 ile üç listede de zirvede yer aldı.

AB'deki fark daha da çarpıcı: Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht'ın yaklaşık 13 katı reyting aldı. Yeraltı da 2. sezonuyla döndüğü gece Total'de 6,98 ile ikinci sıraya yerleşti.

Oysa iki dizinin yarışı başladığında tablo bu kadar açık değildi. 9 Eylül'de Sevdan Bir Ateş Total'de 3,54, Aşk ve Taht 2,49 almıştı; aradaki fark yalnızca 1,05 puandı. Beş hafta sonra bu fark 6,96 puana çıktı.

A.B.İ. ile aynı hafta gelen final kararı, sezonun erken veda dalgasını başlattı.

A.B.İ. ile aynı hafta gelen final kararı, sezonun erken veda dalgasını başlattı.

Bozdağ Film imzalı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği dizide Akın Akınözü'ye Merjem Šiljak, Halil İbrahim Ceyhan, Emrah Altıntoprak ve Cem Bender gibi isimler eşlik ediyordu. Dizinin final kararı, Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ.'siyle aynı hafta duyurulmuştu.

Ardından Star TV'nin Çirkin'i ve ATV'nin Mercan Köşk'ü de listeye eklendi. 35 diziyle başlayan sezonda ekrandaki dizi sayısı 31'e düştü.

Öte yandan final çekimlerinin hemen ardından saç ve sakallarını kestiren Akın Akınözü'nün yeni projesi şimdiden merak ediliyor.

Aşk ve Taht bölüm bölüm reyting sonuçları:

1. bölüm (9 Eylül)

TOTAL: 2,49

AB: 1,65 (8)

ABC1: 2,19

2. bölüm (16 Eylül)

TOTAL: 2,09 (11)

AB: 1,75 (9)

ABC1: 2,07 (10)

3. bölüm (23 Eylül)

TOTAL: 1,62 (14)

AB: 1,47 (13)

ABC1: 1,45 (15)

4. bölüm (30 Eylül)

TOTAL: 1,18 (20)

AB: 0,86 (18)

ABC1: 1,13 (17)

5. bölüm - Final (7 Ekim)

TOTAL: 0,85 (30)

AB: 0,57 (35)

ABC1: 0,77 (31)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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