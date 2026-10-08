Aşk ve Taht Final Bölümüyle 1 Reyting Bile Alamadı, 35. Sırada Veda Etti
Akın Akınözü'nün başrolündeki ATV dizisi Aşk ve Taht, 7 Ekim Çarşamba akşamı 5. bölümüyle final yaptı. Veda bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de 0,77 reyting aldı ve hiçbir listede 1 puana ulaşamadı. İlk bölümünde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada reytinginin yaklaşık üçte ikisini kaybetti. Aynı akşam Sevdan Bir Ateş ise Aşk ve Taht'tan 9 kat fazla izlendi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Aşk ve Taht'ın final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de ise 0,77 reyting aldı.
İlk bölümde Total'de 2,49 alan dizi, beş haftada reytinginin üçte ikisini kaybetti.
Aynı akşam Sevdan Bir Ateş, Total'de Aşk ve Taht'tan 9 kat fazla izlendi.
A.B.İ. ile aynı hafta gelen final kararı, sezonun erken veda dalgasını başlattı.
Aşk ve Taht bölüm bölüm reyting sonuçları:
1. bölüm (9 Eylül)
TOTAL: 2,49
AB: 1,65 (8)
ABC1: 2,19
2. bölüm (16 Eylül)
TOTAL: 2,09 (11)
AB: 1,75 (9)
ABC1: 2,07 (10)
3. bölüm (23 Eylül)
TOTAL: 1,62 (14)
AB: 1,47 (13)
ABC1: 1,45 (15)
4. bölüm (30 Eylül)
TOTAL: 1,18 (20)
AB: 0,86 (18)
ABC1: 1,13 (17)
5. bölüm - Final (7 Ekim)
TOTAL: 0,85 (30)
AB: 0,57 (35)
ABC1: 0,77 (31)
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