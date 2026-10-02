"Alaeddin Keykubat" Akın Akınözü, Aşk ve Taht Biter Bitmez Saç ve Sakallarını Kestirdi
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Aşk ve Taht'ın final çekimleri tamamlanırken dizinin başrolü Akın Akınözü de Alaeddin Keykubat imajına veda etti. Rolü için aylardır uzattığı saç ve sakallarını erkek kuaföründe kestiren oyuncunun yeni tarzı kısa sürede gündem oldu. Dizinin final bölümü ise önümüzdeki hafta ATV'de ekrana gelecek.
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Aşk ve Taht'ın final çekimleri tamamlandı, Akın Akınözü setin ardından soluğu erkek kuaföründe aldı.
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Akınözü, Alaeddin Keykubat rolü için saçlarını uzatmış, yetmediği yerde saç kaynağına başvurmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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