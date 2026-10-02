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"Alaeddin Keykubat" Akın Akınözü, Aşk ve Taht Biter Bitmez Saç ve Sakallarını Kestirdi

"Alaeddin Keykubat" Akın Akınözü, Aşk ve Taht Biter Bitmez Saç ve Sakallarını Kestirdi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 17:29
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Aşk ve Taht'ın final çekimleri tamamlanırken dizinin başrolü Akın Akınözü de Alaeddin Keykubat imajına veda etti. Rolü için aylardır uzattığı saç ve sakallarını erkek kuaföründe kestiren oyuncunun yeni tarzı kısa sürede gündem oldu. Dizinin final bölümü ise önümüzdeki hafta ATV'de ekrana gelecek.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Aşk ve Taht'ın final çekimleri tamamlandı, Akın Akınözü setin ardından soluğu erkek kuaföründe aldı.

Aşk ve Taht'ın final çekimleri tamamlandı, Akın Akınözü setin ardından soluğu erkek kuaföründe aldı.

ATV'nin iddialı dönem yapımı Aşk ve Taht'ta kamera kayıtları sona erdi. Final bölümünün çekimleri biter bitmez dizinin başrolü Akın Akınözü'nden dikkat çekici bir hamle geldi.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ı canlandıran oyuncu, setten çıktıktan sonra bir erkek kuaförüne gitti. Rolü için aylardır uzattığı saçlarını ve sakallarını kestiren Akınözü'nün yeni tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Böylece hayranları, oyuncuyu aylar sonra ilk kez sultan imajından uzak bir görünümle görmüş oldu.

Akınözü, Alaeddin Keykubat rolü için saçlarını uzatmış, yetmediği yerde saç kaynağına başvurmuştu.

Akınözü, Alaeddin Keykubat rolü için saçlarını uzatmış, yetmediği yerde saç kaynağına başvurmuştu.

Akın Akınözü'nün Aşk ve Taht için geçirdiği değişim, daha dizi yayınlanmadan konuşulmaya başlamıştı. Temmuz ayında ortaya çıkan ilk karelerde oyuncunun uzun saçları ve gür sakalları dikkat çekmişti.

Oyuncunun dönemin hükümdar görünümünü yakalayabilmek için önce saçlarını uzattığı, bunun yetmediği noktalarda ise saç kaynağı uygulamasıyla hacim kazandığı öğrenilmişti. Karakterin sert ve karizmatik duruşunu yansıtmak için sakallarını da uzatan Akınözü, o dönem görenleri şaşırtmıştı.

Üstelik hazırlık yalnızca görünümle sınırlı kalmadı. Nisan ayından bu yana rolüne çalışan oyuncu; 5 ay boyunca binicilik, yakın dövüş, okçuluk ve crossfit eğitimleri almıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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