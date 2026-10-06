Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Kızılcık Şerbeti İlk 10'a Giremedi
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28 Eylül-4 Ekim haftasında yeni bölümlerden önce ekrana gelen özet yayınlarının reytingleri belli oldu. Taşacak Bu Deniz'in özeti 6,98 ile zirveye yerleşirken Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti ilk 10'da yer almadı. Haftalık listeye giremeyen Güller ve Günahlar ise özetiyle sürpriz yaptı.
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Taşacak Bu Deniz'in özeti Total'de 6,98 alarak haftanın zirvesine yerleşti; Kızılcık Şerbeti ilk 10'da yer almadı.
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Henüz dördüncü bölümündeki Sevdan Bir Ateş'in özeti 5,63 ile ikinci sıraya yerleşti.
Haftalık ilk 10'a giremeyen Güller ve Günahlar, özetiyle 3,29 alarak altıncı sıraya yerleşti.
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