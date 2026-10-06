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Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Kızılcık Şerbeti İlk 10'a Giremedi

Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Kızılcık Şerbeti İlk 10'a Giremedi

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
06.10.2026 - 15:58
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28 Eylül-4 Ekim haftasında yeni bölümlerden önce ekrana gelen özet yayınlarının reytingleri belli oldu. Taşacak Bu Deniz'in özeti 6,98 ile zirveye yerleşirken Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti ilk 10'da yer almadı. Haftalık listeye giremeyen Güller ve Günahlar ise özetiyle sürpriz yaptı.

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Taşacak Bu Deniz'in özeti Total'de 6,98 alarak haftanın zirvesine yerleşti; Kızılcık Şerbeti ilk 10'da yer almadı.

Taşacak Bu Deniz'in özeti Total'de 6,98 alarak haftanın zirvesine yerleşti; Kızılcık Şerbeti ilk 10'da yer almadı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı 2. sezonun ilk bölümünden önce yayınlanan özetiyle Total'de 6,98 reyting aldı. Özet yayını AB'de 6,58, ABC1'de ise 7,12 ile günü üç kategoride de üçüncü sırada tamamlamıştı. Aynı akşam ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise bu listede kendine yer bulamadı. Show TV'nin cuma dizisi 141. bölümüyle Total'de 4,47 reyting almış, rakibinin özet yayınının da gerisinde kalmıştı.

Üstelik Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de 5. sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturmuştu. Taşacak Bu Deniz'in dönüşüyle birlikte dizinin rakipsiz cumaları da sona erdi.

Henüz dördüncü bölümündeki Sevdan Bir Ateş'in özeti 5,63 ile ikinci sıraya yerleşti.

Henüz dördüncü bölümündeki Sevdan Bir Ateş'in özeti 5,63 ile ikinci sıraya yerleşti.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, özet listesinde de Taşacak Bu Deniz'in hemen ardından geldi. Haftalık reyting listesinde liderin yalnızca 0,30 puan gerisinde kalan dizi, özetiyle 5,63 reyting aldı. Kanal D'nin pazartesi dizisi Uzak Şehir 4,56 ile üçüncü, pazar akşamlarının dizisi Daha 17 ise 4,22 ile dördüncü oldu. Star TV'nin salı dizisi Tuzlu Kahve de 3,76 ile ilk beşi tamamladı.

Haftalık ilk 10'a giremeyen Güller ve Günahlar, özetiyle 3,29 alarak altıncı sıraya yerleşti.

Haftalık ilk 10'a giremeyen Güller ve Günahlar, özetiyle 3,29 alarak altıncı sıraya yerleşti.

Listenin en dikkat çekici ayrıntısı Güller ve Günahlar'dan geldi. Kanal D'nin cumartesi dizisi, yeni bölümüyle haftanın en çok izlenen 10 dizisi arasına giremedi ama özetiyle bu listede kendine yer buldu.

Son günlerde Cemre Baysel'in diziden ayrılacağı iddiasıyla gündeme gelen yapımın özeti, 19 Eylül'de de Total'de günün ikinci sırasına yerleşmişti.

Listenin devamında NOW'un Halef: Köklerin Çağrısı 3,24, Burak Özçivit'in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer ise 3,23 aldı. Ömür Usta ve Sevdiğim Sensin 3,12 ile son iki sırayı paylaştı. Haftalık listede onuncu sırada yer alan Teşkilat da özet listesinde yer almadı.

İşte 28 Eylül-4 Ekim haftasında özeti en çok izlenen 10 dizi:

1. Taşacak Bu Deniz - 6,98

2. Sevdan Bir Ateş - 5,63

3. Uzak Şehir - 4,56

4. Daha 17 - 4,22

5. Tuzlu Kahve - 3,76

6. Güller ve Günahlar - 3,29

7. Halef: Köklerin Çağrısı - 3,24

8. Güneşin Doğduğu Yer - 3,23

9. Ömür Usta - 3,12

10. Sevdiğim Sensin - 3,12

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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