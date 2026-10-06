Özeti En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu, Kızılcık Şerbeti İlk 10'a Giremedi

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı 2. sezonun ilk bölümünden önce yayınlanan özetiyle Total'de 6,98 reyting aldı. Özet yayını AB'de 6,58, ABC1'de ise 7,12 ile günü üç kategoride de üçüncü sırada tamamlamıştı. Aynı akşam ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise bu listede kendine yer bulamadı. Show TV'nin cuma dizisi 141. bölümüyle Total'de 4,47 reyting almış, rakibinin özet yayınının da gerisinde kalmıştı.

Üstelik Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'de 5. sezonun ilk bölümüyle tüm kategorilerde zirveye oturmuştu. Taşacak Bu Deniz'in dönüşüyle birlikte dizinin rakipsiz cumaları da sona erdi.