Taşacak Bu Deniz ile Sevdan Bir Ateş Arasında Fark Azaldı: Haftanın Zirve Yarışı Kıl Payı Bitti

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi, 28 Eylül-4 Ekim haftasında 2. sezonunun ilk bölümünü yayınladı. Cuma akşamı milli maç 11,83 reytingle günün birincisi oldu; ancak Taşacak Bu Deniz bu rekabete rağmen haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Böylece dizi, maç gecesine rağmen 10 barajının üzerinde kaldı ve yeni sezona zirvede başladı.