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Taşacak Bu Deniz ile Sevdan Bir Ateş Arasında Fark Azaldı: Haftanın Zirve Yarışı Kıl Payı Bitti

Taşacak Bu Deniz ile Sevdan Bir Ateş Arasında Fark Azaldı: Haftanın Zirve Yarışı Kıl Payı Bitti

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 12:46
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28 Eylül-4 Ekim haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i, milli maçla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 10,36 reytingle yeni sezona zirvede başladı. Henüz dördüncü bölümündeki Sevdan Bir Ateş ise 10,06 ile liderin yalnızca 0,30 puan gerisinde kaldı. İlk 10'daki dizilerin yarısı ise henüz ilk sezonunda.

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Taşacak Bu Deniz, Belçika-Türkiye maçıyla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 10,36 reytingle haftanın zirvesine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz, Belçika-Türkiye maçıyla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 10,36 reytingle haftanın zirvesine yerleşti.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi, 28 Eylül-4 Ekim haftasında 2. sezonunun ilk bölümünü yayınladı. Cuma akşamı milli maç 11,83 reytingle günün birincisi oldu; ancak Taşacak Bu Deniz bu rekabete rağmen haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Böylece dizi, maç gecesine rağmen 10 barajının üzerinde kaldı ve yeni sezona zirvede başladı.

Dördüncü bölümünü yayınlayan Sevdan Bir Ateş, 10,06 ile liderin yalnızca 0,30 puan gerisinde kaldı.

Dördüncü bölümünü yayınlayan Sevdan Bir Ateş, 10,06 ile liderin yalnızca 0,30 puan gerisinde kaldı.

Show TV'nin yeni dizisi, geçen hafta çarşamba akşamı 9,51 reytingle haftanın en yüksek günlük reytingini almıştı. Bu hafta ise 10 barajını aşarak yükselişini sürdürdü. Üstelik dizi henüz dördüncü bölümünde.

Tuzlu Kahve, Uzak Şehir ve Daha 17 ilk beşi tamamladı; Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'i altıncı sıraya yerleşti.

Tuzlu Kahve, Uzak Şehir ve Daha 17 ilk beşi tamamladı; Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'i altıncı sıraya yerleşti.

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, 5. bölümünde 7,10 reytingle günün lideri oldu ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. Geçen hafta 7,40 alan dizi küçük bir düşüş yaşasa da yerini korudu.

Pazartesi günü Türkiye-İtalya maçı 13,55 ile zirvede yer alırken Kanal D'nin Uzak Şehir'i 6,79 ile günün ikincisi oldu ve haftalık listede dördüncü sıraya yerleşti. Kanal D'nin pazar dizisi Daha 17 ise 6,20 ile beşinci sırada.

Perşembe akşamının lideri ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer oldu. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizi 3. bölümünde 4,92'ye yükseldi ve haftayı altıncı sırada tamamladı.

Listenin son basamaklarında Kızılcık Şerbeti, Ömür Usta, Sevdiğim Sensin ve Teşkilat yer aldı.

Listenin son basamaklarında Kızılcık Şerbeti, Ömür Usta, Sevdiğim Sensin ve Teşkilat yer aldı.

Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonunun 141. bölümünde 4,87 ile yedinci sırada yer aldı. Ömür Usta 2. bölümünde 4,75 ile sekizinci sıraya yerleşti. Star TV'nin perşembe dizisi Sevdiğim Sensin 4,62 ile dokuzuncu, 7. sezonundaki Teşkilat ise 4,57 ile onuncu oldu.

İlk 10'a giremeyen diziler arasında salı akşamı Haysiyet 3,83, Anne Yarısı 3,55, Mehmed: Fetihler Sultanı 3,19 ve A.B.İ. 2,46 aldı. Perşembe günü NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı 3,83'e ulaştı. Haftanın en büyük yükselişi ise 1,15 puanlık artışla Başkalarının Hayatı'ndan geldi.

İşte 28 Eylül-4 Ekim haftasının en çok izlenen 10 dizisi:

1. Taşacak Bu Deniz - 10,36

2. Sevdan Bir Ateş - 10,06

3. Tuzlu Kahve - 7,10

4. Uzak Şehir - 6,79

5. Daha 17 - 6,20

6. Güneşin Doğduğu Yer - 4,92

7. Kızılcık Şerbeti - 4,87

8. Ömür Usta - 4,75

9. Sevdiğim Sensin - 4,62

10. Teşkilat - 4,57

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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