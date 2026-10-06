Taşacak Bu Deniz ile Sevdan Bir Ateş Arasında Fark Azaldı: Haftanın Zirve Yarışı Kıl Payı Bitti
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28 Eylül-4 Ekim haftasının en çok izlenen dizileri belli oldu. TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i, milli maçla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 10,36 reytingle yeni sezona zirvede başladı. Henüz dördüncü bölümündeki Sevdan Bir Ateş ise 10,06 ile liderin yalnızca 0,30 puan gerisinde kaldı. İlk 10'daki dizilerin yarısı ise henüz ilk sezonunda.
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Taşacak Bu Deniz, Belçika-Türkiye maçıyla aynı akşam ekrana gelmesine rağmen 10,36 reytingle haftanın zirvesine yerleşti.
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Dördüncü bölümünü yayınlayan Sevdan Bir Ateş, 10,06 ile liderin yalnızca 0,30 puan gerisinde kaldı.
Tuzlu Kahve, Uzak Şehir ve Daha 17 ilk beşi tamamladı; Burak Özçivit'in Güneşin Doğduğu Yer'i altıncı sıraya yerleşti.
Listenin son basamaklarında Kızılcık Şerbeti, Ömür Usta, Sevdiğim Sensin ve Teşkilat yer aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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