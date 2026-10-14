Maçtan Hemen Önce Ekrana Gelen O Dizi Reytingini Uçurdu! 13 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
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13 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu.
Salı akşamı TRT 1'deki Galatasaray-Barcelona maçı, beklendiği gibi ekranın tamamını kendine çekti. Ama gecenin sürprizi, ilk düdükten hemen önce ekrana gelen bir diziden geldi. Futbolseverleri erkenden yakalayan dizi, geçen haftaya göre üç listede de reytingini artırdı. Peki maç gecesi hangi dizi kan kaybetti, kim yerini korudu? İşte 13 Ekim Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması...
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Serkan Çayoğlu'nun başrolündeki Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonda zaman atlaması ve geniş kadro değişikliğiyle döndü.
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Maç izleyicisini erkenden yakalayan Mehmed: Fetihler Sultanı, AB ve ABC1'de 4. sıraya yükseldi.
Tuzlu Kahve dizilerin zirvesini bırakmadı ama maç gecesi üç listede de reyting kaybetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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