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Maçtan Hemen Önce Ekrana Gelen O Dizi Reytingini Uçurdu! 13 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Maçtan Hemen Önce Ekrana Gelen O Dizi Reytingini Uçurdu! 13 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 10:58
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13 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu.

Salı akşamı TRT 1'deki Galatasaray-Barcelona maçı, beklendiği gibi ekranın tamamını kendine çekti. Ama gecenin sürprizi, ilk düdükten hemen önce ekrana gelen bir diziden geldi. Futbolseverleri erkenden yakalayan dizi, geçen haftaya göre üç listede de reytingini artırdı. Peki maç gecesi hangi dizi kan kaybetti, kim yerini korudu? İşte 13 Ekim Salı reyting sonuçlarında Total, AB ve ABC1 sıralaması...

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Serkan Çayoğlu'nun başrolündeki Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonda zaman atlaması ve geniş kadro değişikliğiyle döndü.

Serkan Çayoğlu'nun başrolündeki Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezonda zaman atlaması ve geniş kadro değişikliğiyle döndü.

TRT 1'in dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Fatih Sultan Mehmed'in fetihlerle dolu hayatını anlatıyor. Genç padişaha Serkan Çayoğlu hayat veriyor ve dizinin yükünü omuzlarında taşıyor.

Yeni sezon öncesi seyirciyi büyük bir değişim bekliyordu. Hikâyede zaman atlaması yaşandı, kadroya da peş peşe yeni isimler katıldı. Serkan Çayoğlu'nun yeni partneri Begüm Birgören oldu; Şehzade Mustafa ve Mirza Maksud gibi karakterler de hikâyeye dahil edildi.

Salı akşamları ekrana gelen dizinin bu haftaki şansı ise yayın akışından geldi. TRT 1, Mehmed: Fetihler Sultanı biter bitmez Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçına bağlandı.

Maç izleyicisini erkenden yakalayan Mehmed: Fetihler Sultanı, AB ve ABC1'de 4. sıraya yükseldi.

Maç izleyicisini erkenden yakalayan Mehmed: Fetihler Sultanı, AB ve ABC1'de 4. sıraya yükseldi.

Dizi 21.44'te sona erdi, dört dakika sonra da maç yayını başladı. Kanalı erkenden açan futbolseverler, Mehmed: Fetihler Sultanı'na ilaç gibi geldi. Geçen salı Total'de 3,12 reytingle 9. sırada kalan dizi, bu kez 3,62'ye çıkıp 7. sıraya yerleşti.

Asıl sıçrama AB ve ABC1'de yaşandı. AB'de 2,82'den 3,19'a, ABC1'de 3,23'ten 3,87'ye yükselen dizi, iki listede de 4. sıraya kadar tırmandı.

Gecenin tartışmasız birincisi ise maçın kendisiydi. Galatasaray, 28. dakikada Batrakov'un golüyle öne geçti ama sahadan Barcelona karşısında 4-1 mağlup ayrıldı. Skor taraftarı üzse de reyting tablosunda rakip yoktu: karşılaşma Total'de 15,14, AB'de 17,37, ABC1'de 18,32 reyting aldı. AB'de share yüzde 50,73'e ulaştı. Yani o saatlerde televizyon başındaki her iki AB izleyicisinden biri maçı izliyordu.

Tuzlu Kahve dizilerin zirvesini bırakmadı ama maç gecesi üç listede de reyting kaybetti.

Tuzlu Kahve dizilerin zirvesini bırakmadı ama maç gecesi üç listede de reyting kaybetti.

Maçın gölgesinde kalan diğer salı dizileri için tablo o kadar parlak değildi. Star TV'nin Tuzlu Kahve'si, son 37 dakikası maçla çakışmasına rağmen üç listede de dizilerin en tepesinde yer aldı. Yine de kayıp gözden kaçmadı: dizi Total'de 5,44'ten 4,81'e, AB'de 6,76'dan 5,92'ye, ABC1'de ise 7,57'den 5,92'ye indi.

En çok yara alan dizi Kanal D'nin Haysiyet'i oldu. Geçen hafta Total'de podyumda olan dizi 4,07 ile 5. sıraya geriledi, ABC1'de de 4.'lükten 7.'liğe düştü. NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı ise Total'de 3,81'le geçen haftaki rakamını birebir korudu, ABC1'de 3,38'den 3,57'ye çıktı. TV8'in MasterChef Türkiye'si Total'de ilk 10'a giremezken AB'de 7., ABC1'de 10. oldu.

13 Ekim Reyting Sonuçları:

Total: 1. Galatasaray-Barcelona (15,14), 2. Tuzlu Kahve (4,81), 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (4,76), 4. Esra Erol'da (4,14), 5. Haysiyet (4,07), 6. Anne Yarısı (3,81), 7. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,62), 8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (3,30), 9. ATV Ana Haber (3,03), 10. Show Ana Haber (2,91)

AB: 1. Galatasaray-Barcelona (17,37), 2. Tuzlu Kahve (5,92), 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (3,31), 4. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,19), 5. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (2,95), 6. Haysiyet (2,84), 7. MasterChef Türkiye (2,66), 8. Esra Erol'da (2,55), 9. Anne Yarısı (2,54), 10. Show Ana Haber (2,18)

ABC1: 1. Galatasaray-Barcelona (18,32), 2. Tuzlu Kahve (5,92), 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (4,75), 4. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,87), 5. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (3,61), 6. Anne Yarısı (3,57), 7. Haysiyet (3,52), 8. Esra Erol'da (3,44), 9. Show Ana Haber (2,99), 10. MasterChef Türkiye (2,80)

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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