Maçtan Hemen Önce Ekrana Gelen O Dizi Reytingini Uçurdu! 13 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Maçın gölgesinde kalan diğer salı dizileri için tablo o kadar parlak değildi. Star TV'nin Tuzlu Kahve'si, son 37 dakikası maçla çakışmasına rağmen üç listede de dizilerin en tepesinde yer aldı. Yine de kayıp gözden kaçmadı: dizi Total'de 5,44'ten 4,81'e, AB'de 6,76'dan 5,92'ye, ABC1'de ise 7,57'den 5,92'ye indi.

En çok yara alan dizi Kanal D'nin Haysiyet'i oldu. Geçen hafta Total'de podyumda olan dizi 4,07 ile 5. sıraya geriledi, ABC1'de de 4.'lükten 7.'liğe düştü. NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı ise Total'de 3,81'le geçen haftaki rakamını birebir korudu, ABC1'de 3,38'den 3,57'ye çıktı. TV8'in MasterChef Türkiye'si Total'de ilk 10'a giremezken AB'de 7., ABC1'de 10. oldu.

13 Ekim Reyting Sonuçları:

Total: 1. Galatasaray-Barcelona (15,14), 2. Tuzlu Kahve (4,81), 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (4,76), 4. Esra Erol'da (4,14), 5. Haysiyet (4,07), 6. Anne Yarısı (3,81), 7. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,62), 8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (3,30), 9. ATV Ana Haber (3,03), 10. Show Ana Haber (2,91)

AB: 1. Galatasaray-Barcelona (17,37), 2. Tuzlu Kahve (5,92), 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (3,31), 4. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,19), 5. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (2,95), 6. Haysiyet (2,84), 7. MasterChef Türkiye (2,66), 8. Esra Erol'da (2,55), 9. Anne Yarısı (2,54), 10. Show Ana Haber (2,18)

ABC1: 1. Galatasaray-Barcelona (18,32), 2. Tuzlu Kahve (5,92), 3. Müge Anlı ile Tatlı Sert (4,75), 4. Mehmed: Fetihler Sultanı (3,87), 5. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (3,61), 6. Anne Yarısı (3,57), 7. Haysiyet (3,52), 8. Esra Erol'da (3,44), 9. Show Ana Haber (2,99), 10. MasterChef Türkiye (2,80)