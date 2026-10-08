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TRT'de 3 Günde 4 Avrupa Maçı: Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı'nın Akıbeti Merak Edildi

TRT'de 3 Günde 4 Avrupa Maçı: Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı'nın Akıbeti Merak Edildi

yerli dizi galatasaray Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 14:38
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Türk takımları önümüzdeki hafta üç akşam üst üste Avrupa sahnesine çıkıyor ve dört maçın tamamı TRT 1'de. Galatasaray-Barcelona salı, Aston Villa-Fenerbahçe çarşamba, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları ise perşembe akşamı ekranda. Haysiyet, Tuzlu Kahve, Yeraltı ve Sevdiğim Sensin gibi diziler maçlarla aynı saatte yarışacak. En büyük soru işareti ise TRT 1'in salı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda.

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Dört Avrupa maçının tamamı TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Dört Avrupa maçının tamamı TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray, 13 Ekim Salı akşamı saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı RAMS Park'ta ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Villa Park'ta Aston Villa'nın konuğu olacak.

Perşembe akşamı ekranda iki maç üst üste var. Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 19.45'te Finlandiya'da KuPS Kuopio ile karşılaşacak. Beşiktaş ise 22.00'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında.

Yayın haklarının TRT 1'de olması, maçların doğrudan dizilerle aynı saatte yarışacağı anlamına geliyor. Üstelik ilk düdük, dizilerin tam ortasına denk geliyor.

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona akşamında Mehmed: Fetihler Sultanı'nın saati belirsiz.

13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona akşamında Mehmed: Fetihler Sultanı'nın saati belirsiz.

Salı akşamı dört dizi yeni bölümüyle ekranda. Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve, NOW'da Anne Yarısı her zamanki gibi 20.00'de başlıyor.

Asıl soru işareti TRT 1'de. 20.00'de başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın, 22.00'deki maçla çakışması kaçınılmaz görünüyor. Dizi 22 Eylül'de basketbol finali nedeniyle 21.45'e kaydırılmıştı. TRT 1 bu salı için henüz bir açıklama yapmadı.

ATV'de ise salı akşamı yeni bölüm yok. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki A.B.İ. 6 Ekim'de final yaptı ve yerine henüz yeni bir dizi açıklanmadı. Show TV'de de salı akşamı yeni dizi bölümü bulunmuyor, TV8'de ise MasterChef Türkiye var.

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe gecesinde yalnızca iki dizi yeni bölümle ekranda.

14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe gecesinde yalnızca iki dizi yeni bölümle ekranda.

Çarşamba akşamı ekran oldukça sakin. Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW'da 2. sezonuna dönen Yeraltı 20.00'de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

ATV'nin çarşamba dizisi Aşk ve Taht 7 Ekim'de yalnızca 5 bölümle final yaptı. Kanal D, Star TV ve TRT 1 ise çarşamba akşamlarını tekrarlara ayırıyor. Yani maç, yeni bölümle yalnızca iki diziyle karşı karşıya gelecek.

15 Ekim Perşembe: TRT 1'de iki maç üst üste, dört dizi yeni bölümle ekranda.

15 Ekim Perşembe: TRT 1'de iki maç üst üste, dört dizi yeni bölümle ekranda.

Perşembe akşamı ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, Show TV'de Muhtemel Aşk ve Star TV'de Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle ekranda. Kanal D'de ise perşembe akşamı yeni dizi bölümü bulunmuyor.

TRT 1 perşembe akşamları zaten yeni dizi yayınlamıyor. Bu yüzden Trabzonspor ve Beşiktaş maçları kanalın kendi akışında bir kayba yol açmayacak. Ancak 19.45'teki Trabzonspor maçı dizilerin ilk yarısına, 22.00'deki Beşiktaş maçı ise ikinci yarısına denk geliyor.

Şimdilik hiçbir kanaldan erteleme açıklaması gelmedi. Özellikle salı akşamı, Galatasaray-Barcelona maçının reyting gücü nedeniyle kanalların kararı merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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