TRT'de 3 Günde 4 Avrupa Maçı: Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı'nın Akıbeti Merak Edildi
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Türk takımları önümüzdeki hafta üç akşam üst üste Avrupa sahnesine çıkıyor ve dört maçın tamamı TRT 1'de. Galatasaray-Barcelona salı, Aston Villa-Fenerbahçe çarşamba, Trabzonspor ve Beşiktaş maçları ise perşembe akşamı ekranda. Haysiyet, Tuzlu Kahve, Yeraltı ve Sevdiğim Sensin gibi diziler maçlarla aynı saatte yarışacak. En büyük soru işareti ise TRT 1'in salı dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda.
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Dört Avrupa maçının tamamı TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
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13 Ekim Salı: Galatasaray-Barcelona akşamında Mehmed: Fetihler Sultanı'nın saati belirsiz.
14 Ekim Çarşamba: Aston Villa-Fenerbahçe gecesinde yalnızca iki dizi yeni bölümle ekranda.
15 Ekim Perşembe: TRT 1'de iki maç üst üste, dört dizi yeni bölümle ekranda.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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