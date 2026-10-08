TRT'de 3 Günde 4 Avrupa Maçı: Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı'nın Akıbeti Merak Edildi

Salı akşamı dört dizi yeni bölümüyle ekranda. Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve, NOW'da Anne Yarısı her zamanki gibi 20.00'de başlıyor.

Asıl soru işareti TRT 1'de. 20.00'de başlayan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın, 22.00'deki maçla çakışması kaçınılmaz görünüyor. Dizi 22 Eylül'de basketbol finali nedeniyle 21.45'e kaydırılmıştı. TRT 1 bu salı için henüz bir açıklama yapmadı.

ATV'de ise salı akşamı yeni bölüm yok. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki A.B.İ. 6 Ekim'de final yaptı ve yerine henüz yeni bir dizi açıklanmadı. Show TV'de de salı akşamı yeni dizi bölümü bulunmuyor, TV8'de ise MasterChef Türkiye var.