Evde Yeğeniyle Çarpışan Farah Zeynep Abdullah'ın Burnu Kırıldı!
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Masumlar Apartmanı'nın İnci'si ve Bergen filminin başrolüyle tanınan Farah Zeynep Abdullah, evinde yaşadığı küçük bir kaza nedeniyle gündemde. Evde yeğeniyle çarpışan oyuncu, burnunda oluşan hasarı gösteren yakın çekim bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaştı. Hikâyesine eklediği sohbet görüntüsünde burnunun kırılıp kırılmadığına bakacağını da yazan Abdullah'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede konuşuldu.
Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman Ki'den Bergen'e uzanan bir kariyere sahip.
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si ve Bergen'in başrolü, televizyon ve sinemadaki en çok konuşulan rolleri arasında.
Evde yeğeniyle çarpışan Farah Zeynep Abdullah, yüzünün yakın çekimini hikâyesinde paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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