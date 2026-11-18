Abdullah, evde yeğeniyle çarpışmasının ardından Instagram hikâyesinde yüzünün yakın çekimini paylaştı. Hikâyeye eklediği sohbet görüntüsünde arkadaşlarıyla yazıştığı mesajlar da yer aldı. Abdullah burnunun kırılıp kırılmadığına bakacağını yazarken arkadaşları durumu mizahla karşıladı. Hareketsiz bir hayatta burnunu nasıl kırabildiğini sorup evde otururken yeğeninden kafa yediği için onu tebrik ettiklerini yazan arkadaşları, bir ara 'sarhoş oldun sandım' diyerek şaka yaptı.

Burnunun gerçekten kırılıp kırılmadığı ise henüz netleşmedi. Oyuncu da kazayla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.