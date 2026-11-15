Bergen'e Hayat Veren Farah Zeynep Abdullah Meğer Filmden Önce Onu Hiç Dinlememiş

Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, kariyerinin en çok konuşulan işlerinden biri olan Bergen'e dair dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Oyuncu, arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Bergen'i canlandırmadan önce şarkıcıyı hiç dinlemediğini açıkladı. Abdullah'ın sözleri netti: 'Bergen'i filmden önce hiç dinlememiştim, kim olduğunu bile bilmiyordum.'

Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 1987'de eski eşi Halis Serbest'in kezzaplı saldırısına uğramış, 1989'da yine onun tarafından silahla öldürülmüştü. Bergen'in öldüğü 1989 yılında dünyaya gelen Abdullah ise yıllar sonra onun hikâyesini beyazperdeye taşıyan isim oldu.

Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönettiği Bergen, Mart 2022'de vizyona girmişti. Filmde Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran eşlik etmişti. Oyuncunun Bergen'e olan fiziksel benzerliği ise daha film çekilirken sosyal medyada gündem olmuştu.