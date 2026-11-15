Bergen'e Hayat Veren Farah Zeynep Abdullah Meğer Filmden Önce Onu Hiç Dinlememiş
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Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmine dair iki dikkat çekici itirafta bulundu. Oyuncu, filmden önce Bergen’i hiç dinlemediğini ve kim olduğunu bile bilmediğini söyledi. Abdullah, en sevdiği linci de açıkladı: Bergen galasında sahnede Erik Dalı oynadıkları için gelen “saygısızlık” eleştirileri. Oyuncunun bu eleştirilere verdiği yanıt ise oldukça net oldu.
KAYNAK: Fatih Altaylı
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Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki rolünden önce şarkıcıyı hiç dinlemediğini söyledi.
"En sevdiğim linç" dediği olay ise Bergen galasında yaşanmıştı.
Abdullah'tan tepkilere yıllar sonra net yanıt geldi: "Biz bir film çekmişiz, onu biz kutlamayacağız da kim kutlayacak?"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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