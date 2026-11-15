article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bergen'e Hayat Veren Farah Zeynep Abdullah Meğer Filmden Önce Onu Hiç Dinlememiş

Bergen'e Hayat Veren Farah Zeynep Abdullah Meğer Filmden Önce Onu Hiç Dinlememiş

farah zeynep abdullah
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 12:38 Son Güncelleme: 15.11.2026 - 12:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fatih Altaylı’nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmine dair iki dikkat çekici itirafta bulundu. Oyuncu, filmden önce Bergen’i hiç dinlemediğini ve kim olduğunu bile bilmediğini söyledi. Abdullah, en sevdiği linci de açıkladı: Bergen galasında sahnede Erik Dalı oynadıkları için gelen “saygısızlık” eleştirileri. Oyuncunun bu eleştirilere verdiği yanıt ise oldukça net oldu.

KAYNAK: Fatih Altaylı

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki rolünden önce şarkıcıyı hiç dinlemediğini söyledi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki rolünden önce şarkıcıyı hiç dinlemediğini söyledi.

Fatih Altaylı'nın Pazar Sohbeti programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, kariyerinin en çok konuşulan işlerinden biri olan Bergen'e dair dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Oyuncu, arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Bergen'i canlandırmadan önce şarkıcıyı hiç dinlemediğini açıkladı. Abdullah'ın sözleri netti: 'Bergen'i filmden önce hiç dinlememiştim, kim olduğunu bile bilmiyordum.'

Gerçek adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, 1987'de eski eşi Halis Serbest'in kezzaplı saldırısına uğramış, 1989'da yine onun tarafından silahla öldürülmüştü. Bergen'in öldüğü 1989 yılında dünyaya gelen Abdullah ise yıllar sonra onun hikâyesini beyazperdeye taşıyan isim oldu.

Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönettiği Bergen, Mart 2022'de vizyona girmişti. Filmde Abdullah'a Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran eşlik etmişti. Oyuncunun Bergen'e olan fiziksel benzerliği ise daha film çekilirken sosyal medyada gündem olmuştu.

"En sevdiğim linç" dediği olay ise Bergen galasında yaşanmıştı.

"En sevdiğim linç" dediği olay ise Bergen galasında yaşanmıştı.

Programda yıllar içinde maruz kaldığı tepkilerden de söz eden Abdullah, bunların arasında favorisinin hangisi olduğunu da paylaştı. Oyuncu, 'en sevdiğim linç' ifadesiyle yaşadıklarına esprili bir dille yaklaştı ve yıllar içinde aldığı tepkileri adeta bir koleksiyon gibi sıraladı. Meğer oyuncunun en sevdiği linç, Bergen'in galasında yaşananlarmış.

Filmin galasında ekip sahnede Erik Dalı oynamış, bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede tartışma yaratmıştı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar bu kutlamayı hayatı trajik biçimde sona eren Bergen'in anısına yakışmayan bir hareket olarak gördü.

Abdullah, o dönem kendisine yöneltilen eleştiriyi şu sözlerle hatırlattı: ''Bergen'e saygısızlık' dediler.'

Abdullah'tan tepkilere yıllar sonra net yanıt geldi: "Biz bir film çekmişiz, onu biz kutlamayacağız da kim kutlayacak?"

Abdullah'tan tepkilere yıllar sonra net yanıt geldi: "Biz bir film çekmişiz, onu biz kutlamayacağız da kim kutlayacak?"

Oyuncu, eleştirilere bugün hâlâ katılmadığını da açıkça belli etti. Abdullah'a göre ortada bir saygısızlık değil, emek verilerek çekilen bir filmin kutlanması vardı.

Abdullah sözlerini şöyle tamamladı: 'Biz bir film çekmişiz, onu biz kutlamayacağız da kim kutlayacak?'

Aynı programda Yılmaz Güney hakkındaki paylaşımının hikâyesini de anlatan Abdullah, sohbet boyunca tartışmalı konulardan kaçmayan tavrıyla dikkat çekti. Üstelik oyuncunun Bergen'le adı, geçtiğimiz aylarda Çirkin dizisinin tanıtımı nedeniyle de yeniden gündeme gelmişti. Peki siz Abdullah'ın gala savunmasına katılıyor musunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın