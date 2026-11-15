Yılmaz Güney Paylaşımıyla Tepki Çeken Farah Zeynep Abdullah O Tweet'in Hikâyesini Anlattı
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Farah Zeynep Abdullah, 2023'te Yılmaz Güney hakkında yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşımı Fatih Altaylı’nın programında ilk ağızdan anlattı. Oyuncu, o cümleyi evi temizlerken Murathan Mungan’ın bir tweet’ine yanıt olarak yazdığını söyledi. Böyle bir tabu olduğundan haberi olmadığını belirten Abdullah, tehditlerin hâlâ sürdüğünü açıkladı.
KAYNAK: Fatih Altaylı
Tartışma, Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla başlamıştı.
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, o cümleyi evi temizlerken yazdığını anlattı.
Abdullah, Yılmaz Güney'in bu kadar büyük bir tabu olduğunu bilmediğini söyledi.
Oyuncu, paylaşımın ardından gelen tehditlerin hâlâ sürdüğünü açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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