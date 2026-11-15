Yılmaz Güney Paylaşımıyla Tepki Çeken Farah Zeynep Abdullah O Tweet'in Hikâyesini Anlattı

Eylül 2023'te Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde X'te bir paylaşım yaptı. Mungan, Güney'i 'İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi' sözleriyle andı.

Farah Zeynep Abdullah ise bu paylaşıma 'Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği' yanıtını verdi. Oyuncunun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlyas Salman gibi isimler Abdullah'a destek verirken, Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San oyuncuyu 'hadsiz' olmakla eleştirdi. Güney'in ailesi de Abdullah'a dava açacaklarını açıklamıştı. Fatih Altaylı ise 2000 yılında Güney hakkında yazdığı köşe yazısıyla tartışmaya dahil olmuştu.