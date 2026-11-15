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Yılmaz Güney Paylaşımıyla Tepki Çeken Farah Zeynep Abdullah O Tweet'in Hikâyesini Anlattı

Yılmaz Güney Paylaşımıyla Tepki Çeken Farah Zeynep Abdullah O Tweet'in Hikâyesini Anlattı

farah zeynep abdullah
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 11:41
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Farah Zeynep Abdullah, 2023'te Yılmaz Güney hakkında yaptığı ve büyük tepki çeken paylaşımı Fatih Altaylı’nın programında ilk ağızdan anlattı. Oyuncu, o cümleyi evi temizlerken Murathan Mungan’ın bir tweet’ine yanıt olarak yazdığını söyledi. Böyle bir tabu olduğundan haberi olmadığını belirten Abdullah, tehditlerin hâlâ sürdüğünü açıkladı.

KAYNAK: Fatih Altaylı

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Tartışma, Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla başlamıştı.

Tartışma, Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla başlamıştı.

Eylül 2023'te Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde X'te bir paylaşım yaptı. Mungan, Güney'i 'İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi' sözleriyle andı.

Farah Zeynep Abdullah ise bu paylaşıma 'Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği' yanıtını verdi. Oyuncunun bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İlyas Salman gibi isimler Abdullah'a destek verirken, Yılmaz Güney filminin yapımcısı Ahmet San oyuncuyu 'hadsiz' olmakla eleştirdi. Güney'in ailesi de Abdullah'a dava açacaklarını açıklamıştı. Fatih Altaylı ise 2000 yılında Güney hakkında yazdığı köşe yazısıyla tartışmaya dahil olmuştu.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, o cümleyi evi temizlerken yazdığını anlattı.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Farah Zeynep Abdullah, o cümleyi evi temizlerken yazdığını anlattı.

Altaylı söze 'Türkiye'de benden başka herkes sana kızdı, ben ise sana hak verdim' diyerek girdi ve oyuncuya o paylaşımda ne yazdığını hatırlayıp hatırlamadığını sordu.

Abdullah, evi temizlerken Twitter'a göz attığını ve Murathan Mungan'ın paylaşımına o sırada denk geldiğini söyledi. Güney'in sinemasının övülmesini ayrı tuttuğunu belirten oyuncu, 'sinemada en güzel yürüyen, en güzel bakan' gibi ifadeleri fazla kişisel bulduğunu anlattı.

Bunun üzerine 'Aynen, bir de en güzel kadın döveni' gibi bir şey yazıp telefonu kapattığını aktardı.

Abdullah, Yılmaz Güney'in bu kadar büyük bir tabu olduğunu bilmediğini söyledi.

Abdullah, Yılmaz Güney'in bu kadar büyük bir tabu olduğunu bilmediğini söyledi.

Gelen tepkilere inanamadığını söyleyen Abdullah, konunun bu kadar hassas olduğundan haberi olmadığını ifade etti. Altaylı'nın 'Bilsen de yazar mıydın?' sorusuna ise net bir yanıt verdi: 'Yazardım ama daha farklı da yazabilirdim belki.'

Oyuncu, o cümleyi bir mesaj vermek için değil içinden geldiği için yazdığını da sözlerine ekledi.

Oyuncu, paylaşımın ardından gelen tehditlerin hâlâ sürdüğünü açıkladı.

Oyuncu, paylaşımın ardından gelen tehditlerin hâlâ sürdüğünü açıkladı.

Yoğun saldırıya maruz kaldığını anlatan Abdullah, Yılmaz Güney'in 'mazlumların yanında olmak' gibi bir duruşu savunduğunu hatırlatarak şu anda bunun tam tersinin yaşandığını söyledi.

Filmlerinde bir atın ölmesini örnek veren oyuncu, setteki sözü geçen kişinin gücünü sorguladığını belirtti: 'Eleştirdiğimiz yerden aslında aynı şeyleri yapıyor oluyoruz. Şimdi beni tehdit edenler daha mı hak savunucusu? Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu?'

Abdullah sözlerini şöyle tamamladı: 'İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Ben, anneannem, annem, siz; severiz, sevmeyiz. Bu kadar.' Kendisi için de aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyen oyuncu, 'Bu kız salak salak konuşuyor desinler, diyebilirler' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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