Yılmaz Güney'i Canlandırmak İçin Teklif Alan Erkan Kolçak Köstendil'den İlk Açıklama

Ünlü sinemacı Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor. Fatoş Güney’in “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” romanından yola çıkılarak çekilecek olan Yılmaz Güney filmi için oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'e teklif götürülmüş ve Köstendil'in rolü değerlendirdiği açıklanmıştı.

Erkan Kolçak Köstendil'den Yılmaz Güney rolü hakkında ilk açıklama sonunda geldi.

“Bana bir teklif edilmesi gibi bir durum söz konusu… Hâlâ tartışılmaya devam eden bir isim… Yılmaz Güney’i biz Tarık Akan’dan dinledik. Tuncel Kurtiz’den dinledik. Bu sefer de bir kadının, kendi karısının gözünden Fatoş Güney’in bir romanı var. Filme çekilmesi söz konusu… Bazılarının gözünde şeytan, bazılarının gözünde melek… Belki de hem melek, hem de şeytan, insan… Bu da bir oyuncuyu kaşıyan bir şey Yılmaz Güney’i oynamak… Ne o davranışları büyük bir sanatçı olduğunu değiştirir, ne de büyük bir sanatçısı olması o davranışların yanlış olduğu gerçeğini değiştirir. Ama oyuncuyu da heyecanlandıran şey gerçekten bir insanı oynamaktır, hatalarıyla, defolarıyla… Ama dediğim gibi evet, bir teklif geldi ama kesinleşmiş bir şey yok…”