Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi 15 Yıl Sonra Bir Araya Getiren İmroz’da Bahar Filminden İlk Kareler!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2026 - 22:09

Muhteşem Yüzyıl’ın unutulmaz ikilisi Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra yeniden bir arada! İmroz’da Bahar’dan gelen ilk kareler sosyal medyayı salladı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Muhteşem Yüzyıl ile hafızalarımıza kazınan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli, ekran başındaki herkesi büyülemişti.

“Hürrem Sultan” karakteriyle bir anda fenomen haline gelen Uzerli, Halit Ergenç’le yakaladığı uyumla devleşmiş; o tutku, entrika ve ihtişam dolu hikayenin en unutulmaz parçalarından biri olmuştu. 

Usta oyunculuğu ve karizmasıyla yıllardır zirvede olan Ergenç ve güçlü oyuncu kadrosunun da katkısıyla Muhteşem Yüzyıl, yalnızca yayınlandığı dönemin değil, her dönemin efsaneleri arasına adını yazdırdı.

Ve geçtiğimiz günlerde sinema dünyasını heyecanlandıran haber geldi!

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin tam 15 yıl sonra yeni bir projede yeniden bir araya geleceğini öğrenmiştik.

İmroz’da Bahar adlı film; Ege’nin büyüleyici atmosferinde geçen, geçmişle yüzleşme, aşk ve ikinci şanslar teması etrafında şekillenen bir hikayeyi konu alıyor. Filmde yıllar sonra yolları kesişen iki karakterin hem kendi iç hesaplaşmaları hem de birbirleriyle kurdukları bağ izleyiciye duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Projenin yönetmen koltuğunda dikkat çeken bir isim yer alırken, senaryonun da güçlü ve dramatik bir yapıya sahip olduğu konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmden ilk kareler de geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı! Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Meryem Uzerli’nin yıllara meydan okuyan güzelliği ve Halit Ergenç’in değişmeyen karizması adeta büyüledi. Yıllar sonra yeniden yan yana gelen ikilinin uyumu şimdiden gündeme damga vurmuş durumda!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
