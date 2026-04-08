Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi 15 Yıl Sonra Bir Araya Getiren İmroz’da Bahar Filminden İlk Kareler!

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin tam 15 yıl sonra yeni bir projede yeniden bir araya geleceğini öğrenmiştik.

İmroz’da Bahar adlı film; Ege’nin büyüleyici atmosferinde geçen, geçmişle yüzleşme, aşk ve ikinci şanslar teması etrafında şekillenen bir hikayeyi konu alıyor. Filmde yıllar sonra yolları kesişen iki karakterin hem kendi iç hesaplaşmaları hem de birbirleriyle kurdukları bağ izleyiciye duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Projenin yönetmen koltuğunda dikkat çeken bir isim yer alırken, senaryonun da güçlü ve dramatik bir yapıya sahip olduğu konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre filmden ilk kareler de geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı! Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Meryem Uzerli’nin yıllara meydan okuyan güzelliği ve Halit Ergenç’in değişmeyen karizması adeta büyüledi. Yıllar sonra yeniden yan yana gelen ikilinin uyumu şimdiden gündeme damga vurmuş durumda!