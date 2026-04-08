Rihanna'ın Minik Kızı Rocki'nin Yüzü İlk Kez Gözüktü!

“Umbrella”dan “Diamonds”a uzanan kariyerinde milyonların gönlünde taht kuran Rihanna, zirvedeyken müziğe ara vererek herkesi şaşırtmıştı. Ancak bu geri çekiliş, aslında bambaşka bir imparatorluğun başlangıcıydı.

Güzellik ve moda dünyasında kurduğu markalarla dev bir başarı yakalayan Rihanna’nın bu değişiminde en büyük pay ise A$AP Rocky ile kurduğu aile oldu.

Mutlu birlikteliklerini büyüten çift, ilk olarak 13 Mayıs 2022’de dünyaya gelen oğulları RZA Athelston Mayers ile ebeveynlik duygusunu tattı. Ardından 1 Ağustos 2023’te ikinci oğulları Riot Rose Mayers dünyaya geldi. Rihanna’nın peş peşe gelen hamilelikleri ve sürpriz açıklamaları sık sık gündem olurken, kısa süre içinde üçüncü bebek haberi de konuşulmaya başlanmıştı.