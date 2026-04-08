Euphoria'nın Kat'i Barbie Ferreira Göz Kanatan Ayakkabılarıyla Dikkat Çekti!

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı kıyafetinden çok ayakkabısı oldu! Şeffaf, sivri burunlu topuklu ayakkabının iç kısmına kırmızı, sıvı efektli bir tasarım yerleştirilmişti; sanki ayağının içindeymiş gibi yayılan bu “kan” efekti oldukça çarpıcı ve rahatsız edici bir illüzyon yarattı.

Minimal ama bir o kadar iddialı bu seçim, sosyal medyada kısa sürede viral oldu; kimi kullanıcılar “sanat” derken kimileri ise “fazla ürkütücü” buldu. Kısacası Barbie Ferreira yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!