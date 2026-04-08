Euphoria'nın Kat'i Barbie Ferreira Göz Kanatan Ayakkabılarıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2026 - 18:42

Euphoria ile yıldızı parlayan Barbie Ferreira, yeni filmi Faces of Death galasında tercih ettiği sıra dışı ayakkabısıyla sosyal medyayı ikiye böldü.

Son yılların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Euphoria, yalnızca hikayesiyle değil yarattığı kült etkiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

Gençlik, kimlik arayışı, bağımlılık ve ilişkiler gibi sert konuları çarpıcı bir estetikle ele alan dizi; özellikle görsel dili, müzik kullanımı ve karakter derinliğiyle övgü topladı. 

Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi ve Hunter Schafer gibi isimlerin performanslarıyla zirveye çıkan yapım, ödülleri de silip süpürmüştü. Uzun süredir beklenen yeni sezon ve final süreci ise hala merak konusu olmaya devam ediyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Kat Hernandez’e hayat veren Barbie Ferreira’ydı.

Kendine güveni, dönüşüm hikayesi ve ekrandaki enerjisiyle kısa sürede izleyicinin favorileri arasına giren Ferreira, yalnızca oyunculuğuyla değil temsil ettiği özgüven mesajıyla da öne çıktı. 

Moda dünyasında da aktif olan isim, sınır tanımayan tarzıyla her daim manşetlere yerleşmeyi başardı.

Geçtiğimiz saatlerde ise yeni filmi Faces of Death galasında boy gösterdi.

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı kıyafetinden çok ayakkabısı oldu! Şeffaf, sivri burunlu topuklu ayakkabının iç kısmına kırmızı, sıvı efektli bir tasarım yerleştirilmişti; sanki ayağının içindeymiş gibi yayılan bu “kan” efekti oldukça çarpıcı ve rahatsız edici bir illüzyon yarattı. 

Minimal ama bir o kadar iddialı bu seçim, sosyal medyada kısa sürede viral oldu; kimi kullanıcılar “sanat” derken kimileri ise “fazla ürkütücü” buldu. Kısacası Barbie Ferreira yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
