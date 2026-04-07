Yurt Dışına Çıkma Yasağıyla Serbest Bırakılan Simge Sağın'dan Açıklama Geldi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.04.2026 - 23:56

Yurt dışı yasağı alan Simge Sağın, evinden yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, iki ayrı test yaptırdığını belirterek sonuçları paylaşacağını söyledi.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında bu sabah 9 ünlü isim gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da yürütülen operasyonda; Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmış, numunelerini vermek üzere adli tip kurumuna sevk edilmişti. 

Test veren İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu serbest bırakılırken Melek Mosso da hiçbir tedbir uygulamadan serbest bırakılanlardan olmuştu. 

Simge Sağın ve DJ yeni sevgilisi İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışı yasağı alan Simge Sağın, evinden açıklama yaptı.

'Öncelikle bugün çok zor ve yorucu bir gün geçirdim ama yine de sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim' deyip teşekkürlerini eden Simge Sağın, 'Bugün orada saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından az önce sağlık bakanlığı onaylı bir laboratuvarda tekrardan testimi yaptırdım. Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum. Sonuçları da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
