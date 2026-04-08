article/comments
article/share
Haberler
Magazin
5 Kez Evlenen Yeşim Salkım'ın 7 Kez Evlenen Seda Sayan'a Olay Çıkışı Yeniden Gündem Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2026 - 20:34

Yıllar önce canlı yayında sarf ettiği sözlerle magazin tarihine geçen Yeşim Salkım’ın Seda Sayan’a çıkışı yeniden gündeme geldi. O anlar X’te yeniden dolaşıma girince yorumlar gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk magazininin en ikonik ve en çok konuşulan iki ismi olan Yeşim Salkım ve Seda Sayan, kariyerleri boyunca attıkları adımlarla olduğu kadar özel hayatlarıyla da gündemden hiç düşmeyen isimler arasında yer aldı.

5 kez evlenen Yeşim Salkım’ın evlilik yaptığı isimler arasında Mustafa İmre, Hakan Uzan, Arben İçli, İlker İnanoğluve Hakan Eratik yer alırken; Salkım’ın şu an bekar olduğu biliniyor.

Tam 7 kez evlenen Seda Sayan ise hayatını sırasıyla Rıdvan Kılıç, Sinan Engin, Soner Yapcacık, Tuncay Kıratlı, Gökhan Şükür, Onur Şan ve son olarak Çağlar Ökten ile birleştirmişti. Sayan, şu anda da Çağlar Ökten ile evliliğini sürdürüyor.

Bu iki isim arasında yıllar önce yaşanan bir olay ise hala unutulmuş değil.

Tam 6 yıl önce Sunucu koltuğunda oturduğu magazin programında bir anda Seda Sayan’a sert sözlerle yüklenen Yeşim Salkım, magazin tarihine geçen o çıkışıyla uzun süre konuşulmuştu.

“Ben senin gibi kuryeleri boşamadım. Ben Hakan Uzan’ı, İlker İnanoğlu’nu boşadım. Ben çok insan boşadım bu ülkede. Çok da düzgün adamlar boşadım, ucuz lümpen tayfasını boşamadım.” sözleriyle gündem yaratan Salkım’ın bu çıkışı günlerce manşetlerden düşmemişti. 

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan o anlar, geçtiğimiz saatlerde X’te yeniden dolaşıma girince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Magazin tarihinin “en sert çıkışlarından biri” olarak anılan bu sözler bir kez daha goygoyun merkezine oturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın