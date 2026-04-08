5 Kez Evlenen Yeşim Salkım'ın 7 Kez Evlenen Seda Sayan'a Olay Çıkışı Yeniden Gündem Oldu!

Tam 6 yıl önce Sunucu koltuğunda oturduğu magazin programında bir anda Seda Sayan’a sert sözlerle yüklenen Yeşim Salkım, magazin tarihine geçen o çıkışıyla uzun süre konuşulmuştu.

“Ben senin gibi kuryeleri boşamadım. Ben Hakan Uzan’ı, İlker İnanoğlu’nu boşadım. Ben çok insan boşadım bu ülkede. Çok da düzgün adamlar boşadım, ucuz lümpen tayfasını boşamadım.” sözleriyle gündem yaratan Salkım’ın bu çıkışı günlerce manşetlerden düşmemişti.

Aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan o anlar, geçtiğimiz saatlerde X’te yeniden dolaşıma girince sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Magazin tarihinin “en sert çıkışlarından biri” olarak anılan bu sözler bir kez daha goygoyun merkezine oturdu.