Gassal'ın 3. Sezonunun Yayın Tarihi Belli Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.04.2026 - 22:53

Tabii’nin sevilen yapımlarından Gassal için beklenen haber geldi. Dizinin 3. sezon yayın tarihi resmen açıklandı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan Gassal, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı.

Ölüm, yaşam ve insan psikolojisini sıra dışı bir anlatımla ele alan dizi; karanlık atmosferi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Oyuncu kadrosundaki başarılı performanslar ve senaryonun derinliği sayesinde hem ilk sezon hem de ikinci sezon büyük ilgi gördü. 

Özellikle sosyal medyada yarattığı etkiyle sık sık gündeme gelen Gassal, farklı tarzıyla övgü toplamaya devam ediyor. 3. sezonun fragmanı ise geçtiğimiz ekim ayında yayınlanmış ve izleyiciyi şimdiden heyecanlandırmıştı.

Ve beklenen açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi!

Mehmet Zahid Sobacı, Gassal dizisinin üçüncü sezonunun yayın tarihini duyurdu. TRT Genel Müdürü’nün yaptığı açıklamaya göre, tabii platformunun sevilen orijinal yapımlarından biri olan dizi, 10 Nisan’da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
