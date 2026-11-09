Farah Zeynep'in Adı Geçmişti, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i Meryem Uzerli Oldu

Proje ilk kez 2024'te Alman-Türk ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyurulmuştu. Ekim ayında ise planın değiştiği, Kürk Mantolu Madonna'nın beyazperde için çekilecek bir filme dönüştüğü ortaya çıkmıştı.

Filmin senaryosunu Mert Dikmen yazıyor, yapımcılığını ise Fikri Harika Production ile Saçaklı Film Studios birlikte üstleniyor. Çekimler Türkiye ve Almanya'da yapılacak.

İlk kez 1943'te kitap olarak yayımlanan roman, son yıllarda sosyal medyada yeniden keşfedilerek yurt dışında da geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı. Filmin çekimlere ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı ise henüz açıklanmadı.