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Farah Zeynep'in Adı Geçmişti, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i Meryem Uzerli Oldu

Farah Zeynep'in Adı Geçmişti, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i Meryem Uzerli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 18:43
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Sabahattin Ali'nin kuşaklar boyu elden ele dolaşan romanı Kürk Mantolu Madonna'nın film uyarlamasında en çok merak edilen rolün sahibi belli oldu. Birkaç hafta önce Farah Zeynep Abdullah'ın adının geçtiği Maria Puder rolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Meryem Uzerli'nin oldu. Peki Raif Efendi'yi kim canlandıracak?

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder'e hayat verecek.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder'e hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Sedat İnci'nin yöneteceği filmde başrolü Meryem Uzerli üstleniyor. Uzerli, Raif Efendi'nin Berlin'de bir sergide gördüğü portrenin peşine düşerek tanıştığı ressam Maria Puder'i canlandıracak.

Seçimde dikkat çekici bir ayrıntı da var. Almanya'nın Kassel kentinde doğup büyüyen oyuncu, hikâyenin önemli bir bölümü Berlin'de geçen romanda Alman bir kadını oynayacak. Yapım tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meryem Uzerli son olarak, Muhteşem Yüzyıl'daki partneri Halit Ergenç'le 15 yıl sonra yeniden buluştuğu İmroz'da Bahar filmiyle gündem olmuştu. İkilinin kırmızı halıda yan yana verdiği pozlar da sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Maria Puder rolü için ekim ayında Farah Zeynep Abdullah'ın adı geçmişti.

Maria Puder rolü için ekim ayında Farah Zeynep Abdullah'ın adı geçmişti.

Geçtiğimiz ay gazeteci Ali Eyüboğlu, yapım ekibinin Maria Puder için Bergen ve Bihter filmleriyle tanınan Farah Zeynep Abdullah ile görüştüğünü öne sürmüştü. Ancak bu görüşmelerle ilgili ne oyuncudan ne de yapımdan bir açıklama gelmişti.

Son gelişmeyle birlikte rol, Hürrem karakteriyle dünya çapında tanınan Meryem Uzerli'ye geçmiş oldu. Öte yandan romanın erkek başrolü Raif Efendi için oyuncu görüşmelerinin hâlâ sürdüğü aktarıldı.

Kürk Mantolu Madonna'nın çekimlerinin önemli bir bölümü Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları'nda yapılacak.

Kürk Mantolu Madonna'nın çekimlerinin önemli bir bölümü Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları'nda yapılacak.

Proje ilk kez 2024'te Alman-Türk ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyurulmuştu. Ekim ayında ise planın değiştiği, Kürk Mantolu Madonna'nın beyazperde için çekilecek bir filme dönüştüğü ortaya çıkmıştı.

Filmin senaryosunu Mert Dikmen yazıyor, yapımcılığını ise Fikri Harika Production ile Saçaklı Film Studios birlikte üstleniyor. Çekimler Türkiye ve Almanya'da yapılacak.

İlk kez 1943'te kitap olarak yayımlanan roman, son yıllarda sosyal medyada yeniden keşfedilerek yurt dışında da geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı. Filmin çekimlere ne zaman başlayacağı ve hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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