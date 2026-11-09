Farah Zeynep'in Adı Geçmişti, Kürk Mantolu Madonna'nın Maria Puder'i Meryem Uzerli Oldu
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Sabahattin Ali'nin kuşaklar boyu elden ele dolaşan romanı Kürk Mantolu Madonna'nın film uyarlamasında en çok merak edilen rolün sahibi belli oldu. Birkaç hafta önce Farah Zeynep Abdullah'ın adının geçtiği Maria Puder rolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Meryem Uzerli'nin oldu. Peki Raif Efendi'yi kim canlandıracak?
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli, Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder'e hayat verecek.
Maria Puder rolü için ekim ayında Farah Zeynep Abdullah'ın adı geçmişti.
Kürk Mantolu Madonna'nın çekimlerinin önemli bir bölümü Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları'nda yapılacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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